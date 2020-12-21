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Євросоюз схвалив застосування вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer

Євросоюз схвалив застосування вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини проти коронавірусу Comirnaty, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech. Ця вакцина стала першою, яку рекомендували застосовувати в ЄС.

Вакцину Comirnaty визнали безпечною та ефективною, а також такою, що відповідає необхідним стандартам якості, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Однак наша робота на цьому не зупиняється. Ми будемо продовжувати збирати й аналізувати дані про безпечність та ефективність цієї вакцини для захисту людей, які робитимуть щеплення в ЄС", - зазначили в EMA.

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Чую 450 добровольцев копытом стучат, на себе хотят испытать вакцину.
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21.12.2020 16:30 Відповісти
Лучше сообщите о результатах заседания Еврокомиссии, где рассматривался вопрос о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС.
https://censor.net/ru/comments/locate/3238229/01921491-ece9-70f6-85bc-03b5c7bcbea0
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21.12.2020 16:38 Відповісти
Это неправда и происки Госдепа, а европейцы ну тупые...! Медведчук заявил, что Новичок 5, ой извините, Спутник 5 эффективный на 146%, и не имеет аналогов в мире, а вакцинироваться им ему ***...ло не дозволяет - кум должен жить долго-долго на благо вечно сколеновстающей.
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21.12.2020 16:56 Відповісти
а владельцы компании решили на всякий случай не прививаться ей
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21.12.2020 18:04 Відповісти
 
 