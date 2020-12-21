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Украина хочет включить в диалог с ЕС вопрос киберсанкций, - Точицкий

Украина хочет включить в диалог с ЕС вопрос киберсанкций, - Точицкий

Украина рассчитывает, что киберсанкции станут одним из пунктов повестки дня двустороннего сотрудничества с Европейским Союзом.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на онлайн-брифинге в рамках конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чрезвычайно важным для нас остается сотрудничество с Европейским Союзом в так называемом кибердиалоге. Мы рассчитываем, что киберсанкции станут одним из пунктов повестки дня нашего двустороннего сотрудничества с ЕС", - сказал Точицкий.

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Он также отметил, что несмотря на пандемию COVID-19, диалог Украины с ЕС в этом году был очень интенсивным, и практически все задачи, которые ставил перед собой Киев, несмотря на ситуацию с коронавирусом, были выполнены.

"Остается на основе заключения Венецианской комиссии закрыть вопрос с тем конституционным кризисом, который возник в конце этого года. Я надеюсь, что наши законодатели после основательной и довольно эффективной работы Венецианской комиссии учтут все ее предложения и рекомендации", - резюмировал посол.

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21.12.2020 17:16 Ответить
 
 