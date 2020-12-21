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Україна хоче включити в діалог з ЄС питання кіберсанкцій, - Точицький

Україна хоче включити в діалог з ЄС питання кіберсанкцій, - Точицький

Україна розраховує, що кіберсанкції стануть одним з пунктів порядку денного двосторонньої співпраці з Європейським Союзом.

Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на онлайн-брифінгу в рамках конференції керівників закордонних дипломатичних установ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надзвичайно важливою для нас залишається співпраця з Європейським Союзом у так званому кібердіалозі. Ми очікуємо, що кіберсанкції стануть одним з пунктів порядку денного нашої двосторонньої співпраці з ЄС", - сказав Точицький.

Він також зазначив, що попри пандемію COVID-19, діалог України з ЄС у цьому році був дуже інтенсивним, і практично всі завдання, які ставив собі Київ, попри ситуацію з коронавірусом, були виконані.

"Залишається на основі висновку Венеційської комісії завершити питання з тією конституційною кризою, яка виникла наприкінці цього року. Я сподіваюсь, що наші законодавці після ґрунтовної і доволі ефективної роботи Венеційської комісії врахують усі її пропозиції і побажання", - резюмував посол.

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21.12.2020 17:16 Відповісти
 
 