Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна за незаконное пересечение границы полуострова

Прокуратура Автономной республики Крым (АРК) и Севастополя установила 32 судна, которые нарушили правила пересечения границы оккупированного полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК и Севастополя в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прокуратура автономии намерена отправить запрос в Укрбюро Интерпола с целью объявить судна в международный розыск. Кроме того, планируется отправить запросы в другие государства о международной правовой помощи, с целью исполнения арестов.

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С июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь. Гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Пересечение границы является нарушением закона и суверенитета Украины.