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Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна за незаконное пересечение границы полуострова

Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна за незаконное пересечение границы полуострова

Прокуратура Автономной республики Крым (АРК) и Севастополя установила 32 судна, которые нарушили правила пересечения границы оккупированного полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК и Севастополя в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прокуратура автономии намерена отправить запрос в Укрбюро Интерпола с целью объявить судна в международный розыск. Кроме того, планируется отправить запросы в другие государства о международной правовой помощи, с целью исполнения арестов.

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С июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь. Гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Пересечение границы является нарушением закона и суверенитета Украины.
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Це що,все наші органи?..Наша прокуратура Криму передає нашій пресслужбі Криму,щоб наші кримські суди осудили?..І то все кримське чиновництво сидить в Києві,бере неслабі кошти і користується неслабими пільгами...Ну то чисто збараніти можна з тою владою...А може,я то неправильно зрозумів?..
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21.12.2020 17:22 Ответить
Буде так само як і з там кораблем що блокував керченський пролив під час проходу наших кораблів. Коли його арештували то оперативно поміняли власника і все, наші суди "змушені" відпустити та щей вибачитись.
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21.12.2020 17:35 Ответить
арестованные то хоть знают о своем аресте?) и что это за прокуратура крыма? кормушка для пару сотен бездельников?
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21.12.2020 18:56 Ответить
Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна... Та прямо АрєстАвала і стоять на приколі...
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21.12.2020 18:57 Ответить
 
 