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Зеленский (19024) МВФ (3281) транш (277)

Украина ожидает очередной транш от МВФ в начале 2021 года, - Зеленский

Украина ожидает очередной транш от МВФ в начале 2021 года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает очередной транш в рамках программы stand-by от Международного валютного фонда в начале 2021 года.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОП.

Зеленский отметил, что, несмотря на кризис, украинская банковская система работает стабильно, а бюджет исполняется. Он рассказал, что сегодня в Украине начинает работу миссия МВФ, и по ее результатам ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

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Топ комментарии
+13
https://twitter.com/A_G_2007
https://twitter.com/A_G_2007 @A_G_2007

Кількість депутатів не змінилася, курс валюти стабільний.
А витрати на ВРУ з 2018 +805 млн.

КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ!
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21.12.2020 17:00
+10
Ти за доставку газу заплатив, Ігорьоша?
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21.12.2020 17:17
+9
Помечтайте! Чтоб вам пусто было, дебилы зеленые!
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21.12.2020 16:59
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Правила форума Совет форумчан
Помечтайте! Чтоб вам пусто было, дебилы зеленые!
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21.12.2020 16:59 Ответить
Зеленський нагадує всім порошенкоботам що для того щоб бути більш успішним ніж зрадник та мародер порошенко можна бути непрофесіоналом та дилетантом, але достатньо не красти гроші!
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21.12.2020 17:08 Ответить
Ти за доставку газу заплатив, Ігорьоша?
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21.12.2020 17:17 Ответить
Оніщенко-Кадиров який тісно співпрацював з порошенко уникав оподаткування газу власного видобутку через фіктивні газові біржі на яких Оніщенко продавав самому собі газ по заниженим цінам по 2000 грн за 1000 куб.м, щоб мінімізувати ренту яку потрібно сплатити державі від першого продажу газу покупцю! Так Оніщенко та інші олігархи обманювали Україну на мільярди гривень і не доплачували в бюджет! А кришував ці схеми порошенко і за це отримував відкати - десятки мільйонів доларів. На записах Оніщенка йде мова про хабар який Бурісма Злочевського надала порошенку, поставивши без оплати газ на 10 млн. доларів на підприємства порошенка! За це порошенко на записах похвалив Злочевського - "коля хорошій парень!!"
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21.12.2020 17:22 Ответить
Це ж той Онищенко, котрого Порошенко вигнав з України?- Я чув у нього давня і міцна дружба з полковником- хабарником Грицацуєвим, тьху, Гриценком.
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21.12.2020 17:26 Ответить
До речі, Онищенко так і не передав зліплені ФСБ РФ плівки в ФБР.
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21.12.2020 17:27 Ответить
Какой же ты инвалид и сплетник...с такими как ты помощниками твой Анатолий мимо кассы везде пролетит....ты добиваешь его и без того калечный рейтинг..
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21.12.2020 17:30 Ответить
Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората!!!)))
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21.12.2020 17:18 Ответить
не, ну а чо: Хатико вон тоже ждал...
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21.12.2020 17:56 Ответить
Украина ожидает получить очередной транш от МВФ в начале 2021 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2453
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21.12.2020 17:00 Ответить
https://twitter.com/A_G_2007
https://twitter.com/A_G_2007 @A_G_2007

Кількість депутатів не змінилася, курс валюти стабільний.
А витрати на ВРУ з 2018 +805 млн.

КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ!
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21.12.2020 17:00 Ответить
Берёт шайка, а отдавать должен народ Украины.
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21.12.2020 17:03 Ответить
Воно хочаб вмєняємє було на момент заяви?! Там хоч є кому його психічний стан перевірити?!
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21.12.2020 17:04 Ответить
Хороший айкос....
Забористый.....
ЛСД отдыхает!
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21.12.2020 17:06 Ответить
Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко показал в декларации за 2019 год миллионные доходы, элитное авто и сразу четыре квартиры.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на https://public.nazk.gov.ua/declaration/490c8970-ff0a-48cd-9b29-0b353b48aeaf сайте НАЗК.

Также он указал в декларации два автомобиля: Volkswagen Golf 2008 года выпуска и Land Rover 2014 года выпуска. Обе машины записаны на его жену - Ирину Вилиановну Шафранову-Витренко.

По основному месту работы Витренко за прошлый год заработал 53,25 млн грн.
Или же 4,6 млн гривен в месяц (более 180 тысяч долларов в месяц).

Еще 2,23 млн гривен он получил как глава наблюдательного совета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев), стоимость которой составляет 7,1 млн гривен.

При этом, если верить декларации, у Витренко (который получал много лет огромную зарплату в НАК и грандиозные бонусы за победу в суде над "Газпромом") нет никаких сбережений - ни наличными, ни на счетах в банке.

Что очень удивительно. Непонятно, куда он эти деньги девает. Указанные в декларации активы в совокупности составляют несколько его ежемесячных зарплат.
П.С. Дайте, пожалуйста, еще кредитов!
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21.12.2020 17:07 Ответить
че за прутня? При чем тут Витренко к статье??
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21.12.2020 17:57 Ответить
А шо робити?! Клянчіть! Бо всралося, дурбецело криворогате!
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21.12.2020 17:17 Ответить
Зелёный актёр готов принимать со всех сторон?
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21.12.2020 17:15 Ответить
Берем чужие и на время.
Отдавать будем свои и на всегда!
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21.12.2020 17:15 Ответить
Т.к. лицедейством бюджет Украины не наполнить, все что ОНО может, сообщать нам об очередных кредитах. Рассчитываться за которые будут наши дети. Самое интересное, что ОНО этого не осознает, т.к. в 95 квартале этому не учат.
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21.12.2020 17:16 Ответить
Оно ваще, как нанюхается, так ничего и осознайот! ********!
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21.12.2020 17:20 Ответить
Дивно, що МВФ дає кошти завідомо в руки хабарників, а чому? Країна вже має борг 86 млрд доларів, а це 2000 доларів на рило кожного в Україні. От і задумайтесь чим віддавати борг - землею, територією і присною водою, рабами?
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21.12.2020 17:18 Ответить
нехай асфальт забирають
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21.12.2020 17:21 Ответить
Зєлєй з його кварталом і віддамо!
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21.12.2020 17:22 Ответить
Транш?
Та ні, з Нью-Йрку Мілованов інсайд повідомляє: щонайшвидше - наприкінці першого кварталу. І те, якщо МВФ знову не визвіриться.
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21.12.2020 17:21 Ответить
А МВФ такі ж визверицця! Чи не так?!
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21.12.2020 17:26 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1340130457820737536?s=20 В период с 21 по 23 декабря 2020 г. International Monetary Fund ( МВФ) проведет с представителями правительства Украины обсуждение планов реализации рекомендаций отчета о технической помощи опубликованного и направленного правительству Украины 23.11.2020 г. МВФ не начинает работу. МВФ подводит черту под итогами работы 2020, выдает рекомендации и закрывает год. Возобновление, продолжение, пересмотр - это все вопросы 2021 года и новых переговоров.
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21.12.2020 17:47 Ответить
прийдуть бабки, дерибанить будем
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21.12.2020 17:23 Ответить
Шось мене тєрзають смутниє сомнєнія нащьот зєльоного дєрібану. Здаєцця, шо не встигнуть.
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21.12.2020 17:29 Ответить
Зєлєнському пора згадати,як відносився до МВФ Голобородько і почати потроху змінювати єврейський характер на український...
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21.12.2020 17:28 Ответить
Вот мне не понятно он Ждун или Зеленский? Что у него в украинском паспорте записано? А в российском паспорте? За израильский не спрашиваю, и так понятно.
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21.12.2020 17:47 Ответить
Вова, тебе ж уже ясным языком прямо в лоб говорили, что ЕС и МВФ - это не банкомат...а ты опять мелешь невесть что
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21.12.2020 17:59 Ответить
мізки із "жопи", руки із звідти й МВФ прийде до нього звідти, куди він його посилав у свому проморолику до президенства. ВОВА! ісчо чуть-чуть під диктовку Заходу Пороха прем"єром оголосиш під фанфари
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21.12.2020 18:18 Ответить
Україна чекає,що в 2021 році на "смітнику історії" буде поповнення, але не львівського сміття.
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21.12.2020 18:53 Ответить
Сбилась со счета, в который раз это недоразумение получает очередной транш? Уже больше полугода все получает, никак не получит
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21.12.2020 18:56 Ответить
Где сракашвильские рехвормы? Где рост экономики и всего чего он обещал? Что этот урод делает скоро год как?
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21.12.2020 19:16 Ответить
Травень, то ще початок року???
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21.12.2020 19:47 Ответить
Вот поэтому Татаров временно стал "ихтамнетом".

Только врядли это поможет. в МВФ не дураки сидят. Им достаточно посмотреть на махинации с банковской системой и ростом совокупного долга банков, чтобы понять, что деньги сюда давать нельзя. Они просто растворятся (сколько бы их не дали) бесследно в черной дыре карманов.
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21.12.2020 21:33 Ответить
Украина ожидает или Зеленский?
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22.12.2020 01:07 Ответить
 
 