Украина ожидает очередной транш от МВФ в начале 2021 года, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает очередной транш в рамках программы stand-by от Международного валютного фонда в начале 2021 года.
Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОП.
Зеленский отметил, что, несмотря на кризис, украинская банковская система работает стабильно, а бюджет исполняется. Он рассказал, что сегодня в Украине начинает работу миссия МВФ, и по ее результатам ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.
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+13 Алла Новосад 5b57f84f
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+10 Порохобандерівець
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+9 Оксана Фесенко
показать весь комментарий21.12.2020 16:59
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Кількість депутатів не змінилася, курс валюти стабільний.
А витрати на ВРУ з 2018 +805 млн.
КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ!
Забористый.....
ЛСД отдыхает!
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на https://public.nazk.gov.ua/declaration/490c8970-ff0a-48cd-9b29-0b353b48aeaf сайте НАЗК.
Также он указал в декларации два автомобиля: Volkswagen Golf 2008 года выпуска и Land Rover 2014 года выпуска. Обе машины записаны на его жену - Ирину Вилиановну Шафранову-Витренко.
По основному месту работы Витренко за прошлый год заработал 53,25 млн грн.
Или же 4,6 млн гривен в месяц (более 180 тысяч долларов в месяц).
Еще 2,23 млн гривен он получил как глава наблюдательного совета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев), стоимость которой составляет 7,1 млн гривен.
При этом, если верить декларации, у Витренко (который получал много лет огромную зарплату в НАК и грандиозные бонусы за победу в суде над "Газпромом") нет никаких сбережений - ни наличными, ни на счетах в банке.
Что очень удивительно. Непонятно, куда он эти деньги девает. Указанные в декларации активы в совокупности составляют несколько его ежемесячных зарплат.
П.С. Дайте, пожалуйста, еще кредитов!
Отдавать будем свои и на всегда!
Та ні, з Нью-Йрку Мілованов інсайд повідомляє: щонайшвидше - наприкінці першого кварталу. І те, якщо МВФ знову не визвіриться.
Только врядли это поможет. в МВФ не дураки сидят. Им достаточно посмотреть на махинации с банковской системой и ростом совокупного долга банков, чтобы понять, что деньги сюда давать нельзя. Они просто растворятся (сколько бы их не дали) бесследно в черной дыре карманов.