Украина ожидает очередной транш от МВФ в начале 2021 года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает очередной транш в рамках программы stand-by от Международного валютного фонда в начале 2021 года.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОП.

Зеленский отметил, что, несмотря на кризис, украинская банковская система работает стабильно, а бюджет исполняется. Он рассказал, что сегодня в Украине начинает работу миссия МВФ, и по ее результатам ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

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