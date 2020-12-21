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Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, - Криклий

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, - Криклий

Кабинет Министров Украины принял решение не закрывать авиасообщение с Великобританией.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас с британцами визовый режим, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", - отметил чиновник.

По словам Криклия правительство Украины будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменит это решение.

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Напоминаем, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

О решении прекратить принимать рейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса объявили Германия, Италия, Франция, Нидерланды и ряд других стран.

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, - Криклий 01

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Топ комментарии
+14
Да понятно !!! Весь мир закрывается а у Зеленых другой путь...Слов нет !! Одни маты ...
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21.12.2020 20:39
+12
Ні! В нас олімпійські чемпіони по боротьбі з корона вірусом!
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21.12.2020 20:38
+10
Правильно. Бене нужно заработать. А люди мусор.
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21.12.2020 20:40
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21.12.2020 20:37 Ответить
Ні! В нас олімпійські чемпіони по боротьбі з корона вірусом!
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21.12.2020 20:38 Ответить
А на Мальдивы рейсы не отменят? Дело в том, что вся наша власть выезжает на новогодние каникулы на Мальдивы. И им пох, что в стране война, что Локдаун, что коронавирус, что в больницах дефицит кислорода, что карантин и людям не дают учиться и работать. Все пофиг. У них отдых и пусть весь мир подождет. А народу намордники и сидеть дома,народ же не слуги олигархата и сатаны, его же Коломойский не содержит.
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21.12.2020 20:45 Ответить
Бачиш як все зроблено. Щоб не заблокувати аеропорт, вводимо соціальну дистанцію, забороняємо масово збиратись і їдемо по одинці куда хочемо. А тут пишуть дебіли вони. Нііі. Тут ціла партія шахматна.вам намордника а нам Велюр, концерти і відпочинок
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21.12.2020 21:02 Ответить
у 95-го Квартала корпоративы в Лондоне
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21.12.2020 20:45 Ответить
беня в размышлениях: всех убить сразу, или шоб немного помучались
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21.12.2020 20:38 Ответить
Баня стрижет купоны уже не кроясь.
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21.12.2020 20:43 Ответить
ну правильно, многим же депутатам через Лондон на отдых еще лететь
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21.12.2020 20:39 Ответить
Да понятно !!! Весь мир закрывается а у Зеленых другой путь...Слов нет !! Одни маты ...
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21.12.2020 20:39 Ответить
Правильно. Бене нужно заработать. А люди мусор.
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21.12.2020 20:40 Ответить
Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, - Криклий - Цензор.НЕТ 7073
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21.12.2020 20:41 Ответить
Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, - Криклий - Цензор.НЕТ 490А через информацию об изображении пробовал?
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21.12.2020 20:56 Ответить
а зачем?открой в отдельной вкладке и увеличь.два движения мышкой ...
а площадь цензора надо экономить
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21.12.2020 21:05 Ответить
Хотела с tZEINFORM картинку вставить. Не открывается по ссылке.
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21.12.2020 21:23 Ответить
у меня открывается.вставляй как картинку,скопировав адрес картинки
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21.12.2020 21:57 Ответить
22 рейса в неделю и из них 14 Бенины.
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21.12.2020 20:48 Ответить
Зеленим ще треба на вакціні заробити.
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21.12.2020 20:41 Ответить
Вот те раз.. У зетварей и с ****** "мир", и с короной они добазарились.
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21.12.2020 20:41 Ответить
1 рейс в неделю,это много...
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21.12.2020 20:42 Ответить
Очки подарить?

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, - Криклий - Цензор.НЕТ 2323
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21.12.2020 20:44 Ответить
Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, - Криклій - Цензор.НЕТ 1033И мне очки подари. А в новой вкладке?Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, - Криклій - Цензор.НЕТ 1033
По секрету. У меня тоже не вставилось.
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21.12.2020 21:00 Ответить
https://aviago.com.ua/%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%E2%80%93%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
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21.12.2020 21:14 Ответить
https://aviapoisk.ua/raspisanie/london/kiev
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21.12.2020 21:15 Ответить
Вон оно, куда все намылились!
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21.12.2020 20:42 Ответить
почему криклий решает вопросы медицинской и биологической безопасности?
шо,его образования хватает?
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21.12.2020 20:44 Ответить
Шелест вечнозеленых бумажек заглушает слабый голосок разума.
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21.12.2020 20:49 Ответить
заяви того ж типу що гірше не буде,але як то кажуть немає межі досконалості)
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21.12.2020 20:44 Ответить
просто решили шоб вся Украина переболела новым штаммом вируса раньше чем вся англия и европа, обойдя этим и британию, и европу хоть в чём-то )
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21.12.2020 20:46 Ответить
Соревнование по количеству смертей ?
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21.12.2020 20:55 Ответить
ну это само собой, как первая производная от числа заболевших или вторая производная от качества лечения ((
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21.12.2020 20:58 Ответить
Вот же ублюдки,ну все поперек сделают.Все страны думают о безопасности своей нации,а эти твари думают о сообщении с другими странами.
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21.12.2020 20:48 Ответить
Потому что Беня не украинской нации
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21.12.2020 20:54 Ответить
Як і зЕля, та більшість пліснявих та ригів.
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21.12.2020 21:09 Ответить
риторичне питання-чому українці у владу вибирають не українців ЗАВЖДИ?
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22.12.2020 06:51 Ответить
Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, - Криклий - Цензор.НЕТ 9039
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21.12.2020 20:50 Ответить
ВСЯ ЕВРОПА закрывает сообщение с Великобританией, а БЕНЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ И ЗЕМЛЯ
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21.12.2020 20:53 Ответить
Это вообще безобразие
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21.12.2020 20:53 Ответить
ну да Новые Санжанры ждут новый завоз
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21.12.2020 20:58 Ответить
Там у них чада вчаться. А на Україну їм плювати.
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21.12.2020 20:58 Ответить
" ... із нерухомості у Зеленського є житловий будинок площею 353,5 кв. м, земельна ділянка в 1200 кв. м в селі Іванковичі Васильківського району Київської області, квартири у Києві площею 254,5 кв. м, 198,6 кв. м, 131,9 кв. м, у Великій Британії дві квартири площею 91,9 кв. м, паркувальні місця. Дружина Зеленського володіє квартирами і паркувальним місцем в Ялті, Києві, нежитлові приміщення в Києві. На третіх осіб зареєстровані дві київські квартири площею в 269,7 кв м, паркувальні місця."
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21.12.2020 21:08 Ответить
Паскуді плісняві.
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21.12.2020 21:03 Ответить
опять грабли уже было 12 марта 2020 года В https://inforesist.org/tag/kyiv/ Киев из https://inforesist.org/tag/milan/ Милана прилетел самолет МАУ PS 312, многие пассажиры которого могут быть потенциально инфицированы коронавирусом или другими инфекционными заболеваниями. Об этом заявил медицинский эксперт Антон Гура, который вел прямую трансляцию с места событий в https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/anton.gura Facebook .
По словам Гуры, многие пассажиры самолета, в котором он летел, кашляют и могли перед посадкой принять жаропонижающие препараты. Всего с ним летело около 185 человек, примерно 90 из которых являются иностранцами.
«У нас больше половины иностранцев, египтян, которые больны, которые принимали «Терафлю» и просили стюардов дать им еще «Терафлю», потому что им было плохо. Они все сбили себе температуру… Вот эти красавцы, которые сейчас сидят и смотрят на нас, непонятно, кто болен, непонятно, кто глотнул «Терафлю», кто глотнул жаропонижающее. Но по факту все они, штук 10 рядов. Итальянцы тупо выгребают все нахрен, на все самолеты. Лишь бы все улетали из Италии», - утверждает медэксперт.
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21.12.2020 21:03 Ответить
интересно что там мониторить? Британия сказала п-ц, вы ждете чего, Криклий, когда она скажет полный п-ц? идиоты.
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21.12.2020 21:13 Ответить
дійсно, на куя? Весь світ закриває, але ж буба в нас рекордсмен по бородьбі.. ще один фонд для бородьби з номим штамом віруса, раз і на дороги через папу два. а там по х..
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21.12.2020 21:16 Ответить
если бы МАУ принадлежало Порошенко то рыго - зебильный картель сразу бы закрыл, но надо же понимать всю кошерность ситуации и кто владеет МАУ ..и вот ЗЕскот уже льстиво расшаркиваясь и извиняясь говорит что ничего закрывать не нужно..всё хорошо дорогие товарищи ЗЕбилы..
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21.12.2020 21:18 Ответить
Чувствуете, как урод с Банковой работает в ногу с Кремлем?
Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, - Криклій - Цензор.НЕТ 7024
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21.12.2020 21:30 Ответить
РФ тоже закрывает, так что кто то бежит впереди хозяйской ноги
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21.12.2020 21:43 Ответить
Мордор закриває в 00.22.12!
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21.12.2020 22:07 Ответить
Ждете Юру Луценко и Гонтареву ?
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21.12.2020 21:21 Ответить
Придурки, этот вирус на 70% более заразный, скорее всего его уже завезли но стоило бы взять пример с других стран и уменьшить риски.
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21.12.2020 21:21 Ответить
Как говорят знающие люди, начато расследование лоббирование Криклием деятельности авиакомпаний МАУ, СкайАп; непринятие мер по невозврату этими авиакомпаниями средств пассажирам, забронировавшим и оплатившим бронирование, по причине невыполнения рейсов. Речь идет о миллионных взятках. Посмотрим, как задергается очередной урод.
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21.12.2020 21:23 Ответить
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22.12.2020 00:04 Ответить
Ну звичайно турбуються виключно про пересічних українців
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21.12.2020 21:29 Ответить
Правильно,завеземо пошвидше новий штам вірусу,гроші з ковідного фонду віддамо банкам,заб'ємо лікарні новими хворими,доб'єм медицину і лікарів,що ще лишилися,до ручки,зробимо виторги аптекам і прибутки різним ломбардам.А там,хоч потоп.
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21.12.2020 21:32 Ответить
скоти
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21.12.2020 21:53 Ответить
кто то ожидал другого? у сопливых все через ж..пу))) весь мир остановил туда рейсы, сами британцы говорят-не едьте к нам и закрываются на жесткий карантин...но надо и тут обоср..ся зеленым)
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21.12.2020 21:57 Ответить
Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, - Криклій - Цензор.НЕТ 7954
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21.12.2020 21:58 Ответить
Пи"ры! А нахера тогда локдаун предпринемателям устраиваете?!
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21.12.2020 22:02 Ответить
ну уроды!!
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21.12.2020 22:12 Ответить
Италия закрыла.
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21.12.2020 22:17 Ответить
Пишуть шо на Закарпатті виявили вже той новий ковід...
Заробітчани вертають із заробітків...
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21.12.2020 22:39 Ответить
...рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы. Это детки бабы Гали, простой свинарки колхоза " Светлый путь Украины" , простые украинские студенты Маринка и Грицько летят домой в село на Рождество. И возможно кто то из них везет подарок для страны в виде нового английского /как круто/ штампа короновируса. При этом главное в стране по меньше делать тестов и короновирус нам не страшен.
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22.12.2020 00:02 Ответить
конечно не надо, а ЗАЧЕМ? ведь там просто новый штамм мутировавшего вируса от которого нет лекарств, а у нас чемпион мира по борьте с любым штамомм + степашка и неограниченный бюджет.... У меня нет слов, каких же тварей вы привели во власть.
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22.12.2020 07:04 Ответить
Ну да, мы же всех умнее, всех смелее! Таки придурки!
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22.12.2020 07:47 Ответить
все закрыли а мы не будем закрывать и правильно, фармацевтические компании пустили слюни в ожидании хорошего навара, ждут с нетерпением новую заразу, аптекари запаслись масками да с наваром да по 25 грн главное шоб новая волна пошла, кошерное это дело!!!
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22.12.2020 10:23 Ответить
 
 