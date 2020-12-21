Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, - Криклий
Кабинет Министров Украины принял решение не закрывать авиасообщение с Великобританией.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас с британцами визовый режим, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", - отметил чиновник.
По словам Криклия правительство Украины будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменит это решение.
Напоминаем, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
О решении прекратить принимать рейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса объявили Германия, Италия, Франция, Нидерланды и ряд других стран.
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а площадь цензора надо экономить
По секрету. У меня тоже не вставилось.
шо,его образования хватает?
По словам Гуры, многие пассажиры самолета, в котором он летел, кашляют и могли перед посадкой принять жаропонижающие препараты. Всего с ним летело около 185 человек, примерно 90 из которых являются иностранцами.
«У нас больше половины иностранцев, египтян, которые больны, которые принимали «Терафлю» и просили стюардов дать им еще «Терафлю», потому что им было плохо. Они все сбили себе температуру… Вот эти красавцы, которые сейчас сидят и смотрят на нас, непонятно, кто болен, непонятно, кто глотнул «Терафлю», кто глотнул жаропонижающее. Но по факту все они, штук 10 рядов. Итальянцы тупо выгребают все нахрен, на все самолеты. Лишь бы все улетали из Италии», - утверждает медэксперт.
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