Политзаключенный Шумков возвращается из РФ в Украину 24 декабря, - Денисова

Украинский политзаключенный Александр Шумков 24 декабря возвращается в Украину. Его 4 года удерживали в колонии РФ.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время онлайн-конференции "Депутат, помоги пленникам Кремля!", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмана.

"24 декабря из российской тюрьмы на родину возвращается Александр Шумков", - заявила Денисова.

Она также напомнила, что сейчас по политическим мотивам РФ преследует 130 украинских граждан, которые являются родителями 186 несовершеннолетних детей.

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"Поддерживаю инициативу взять под опеку каждого пленника Кремля, а еще лучше - всю его семью. Офисом омбудсмена была проведена работа, по результатам которой мы установили, что у 130 человек, которые незаконно преследуются по политическим мотивам агрессором, есть 186 детей до 18 лет: 174 - в Крыму и 12 - на подконтрольной украинскому правительству территории. Я обращалась к президенту, первой леди, премьер-министру, министрам, руководителей городов и облгосадминистраций с призывами помочь этим семьям", - отметила Денисова.

Напомним, украинца Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г. 29 сентября 2017-го его обнаружили в российском СИЗО.

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Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли, без сознания, с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.