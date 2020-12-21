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Денісова (883) омбудсмен (468) Шумков (28)

Політв'язень Шумков повертається з РФ в Україну 24 грудня, - Денісова

Політв'язень Шумков повертається з РФ в Україну 24 грудня, - Денісова

Український політв'язень Олександр Шумков 24 грудня повертається в Україну. Його 4 роки утримували в колонії РФ.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час онлайн-конференції "Депутате, допоможи бранцям кремля!", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу омбудсмана.

"24 грудня з російської в'язниці на батьківщину повертається Олександр Шумков", - заявила Денісова.

Вона також нагадала, що зараз із політичних мотивів РФ переслідує 130 українських громадян, які є батьками 186 неповнолітніх дітей.

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"Підтримую ініціативу взяти під опіку кожного бранця Кремля, а ще краще - всю його сім'ю. Офіс омбудсмена провів роботу, за результатами якої ми встановили, що у 130 осіб, які незаконно переслідуються за політичними мотивами агресором, є 186 дітей до 18 років: 174 - у Криму і 12 - на підконтрольній українському уряду території. Я зверталася до президента, першої леді, прем'єр-міністра, міністрів, керівників міст та облдержадміністрацій із закликами допомогти цим сім'ям", - зазначила Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники ФСБ РФ погрожують незаконно засудженому українцеві Шумкову вбивством, - Денісова

Нагадаємо, українця Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою вину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня 2017-го його виявили в російському СІЗО.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.
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люди повертаються, а президент вже й забув про браслетики...
хоч зустрічатиме на летовищі чи вже всьо?
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21.12.2020 21:01 Відповісти
Фсьо.
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21.12.2020 21:12 Відповісти
Хто хто ??? )) Порошенко звичайно , він зараз повсюду !))
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21.12.2020 21:13 Відповісти
Окуеть, фсб на нашей территории выкрало военного и переправила через перешеек с погранцами. Нет бы ответку устроить им за каждый подобный поступок. Жаль что ЗЕленые импотенты у власти
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22.12.2020 15:09 Відповісти
 
 