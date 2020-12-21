Політв'язень Шумков повертається з РФ в Україну 24 грудня, - Денісова

Український політв'язень Олександр Шумков 24 грудня повертається в Україну. Його 4 роки утримували в колонії РФ.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час онлайн-конференції "Депутате, допоможи бранцям кремля!", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу омбудсмана.

"24 грудня з російської в'язниці на батьківщину повертається Олександр Шумков", - заявила Денісова.

Вона також нагадала, що зараз із політичних мотивів РФ переслідує 130 українських громадян, які є батьками 186 неповнолітніх дітей.

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"Підтримую ініціативу взяти під опіку кожного бранця Кремля, а ще краще - всю його сім'ю. Офіс омбудсмена провів роботу, за результатами якої ми встановили, що у 130 осіб, які незаконно переслідуються за політичними мотивами агресором, є 186 дітей до 18 років: 174 - у Криму і 12 - на підконтрольній українському уряду території. Я зверталася до президента, першої леді, прем'єр-міністра, міністрів, керівників міст та облдержадміністрацій із закликами допомогти цим сім'ям", - зазначила Денісова.

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Нагадаємо, українця Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою вину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня 2017-го його виявили в російському СІЗО.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.