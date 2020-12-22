Украина, Грузия и Молдова могут консолидировать Восточное партнерство, - Точицкий

Политика ЕС в рамках Восточного партнерства сохраняет большой потенциал, и "трио ассоциации" - Украина, Грузия и Молдова - может сыграть консолидирующую роль для этой программы.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил представитель Украины при ЕС, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем работать над задачами (подготовки к. - Ред.) саммиту. Три ассоциированных члена и участника Восточного партнерства не упускают возможности поддерживать диалог, у нас достаточно серьезные наработки по части экономики, обмена информацией, в инфраструктурных проектах. Украина, Грузия и Молдова могут стать тем объединяющим элементом, чтобы другие (страны. - Ред.) также подтянулись", - сказал украинский дипломат.

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Он подчеркнул, что Украина не может стоять в стороне от проблем, с которыми сталкиваются партнеры: "Мы не можем не замечать тех проблем, которые существуют в Беларуси. Мы как государство-член ГУАМ поддерживаем контакты с нашими азербайджанскими коллегами. В этом контексте мы стараемся вести также конструктивный диалог, пока без "большой политики", с нашими европейскими коллегами - относительно задач и достижений саммита Восточного партнерства. Чтобы все положительные наработки стран-партнеров были освещены, поддержаны и расширены во время мартовского саммита (Восточного партнерства. - Ред.)".

В марте 2021 года ЕС и страны-партнеры намеревались провести саммит для обсуждения перспектив этой программы на следующие 10 лет. Но кризис в Беларуси вызвал полный пересмотр отношений между ЕС и этим государством и введение санкций против чиновников режима Лукашенко. Также очевидно, что на проектах ВП скажется конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

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Как известно, Восточное партнерство - политика Евросоюза, основанная в 2009 году, которая имеет целью развитие сотрудничества между ЕС и шестью странами: Украиной, Молдовой, Беларусью, Грузией, Арменией и Азербайджаном. В июне текущего года на встрече лидеров Восточного партнерства и стран ЕС в формате видеоконференции Президент Зеленский отметил, что ВП является полезным для Украины по мере того, как приближает ее к членству в Евросоюзе.