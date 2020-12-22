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Україна, Грузія і Молдова можуть консолідувати Східне партнерство, - Точицький

Україна, Грузія і Молдова можуть консолідувати Східне партнерство, - Точицький

Політика ЄС в рамках Східного партнерства зберігає великий потенціал, і "тріо асоціації" - Україна, Грузія і Молдова - може відіграти консолідаційну роль для цієї програми.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив представник України при ЄС, посол України в Бельгії Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо працювати над завданнями (підготовки до, – ред.) саміту. Три асоційовані члени й учасники Східного партнерства не полишають можливостей підтримувати діалог, ми маємо доволі серйозні напрацювання в частині економіки, в частині обміну інформацією, в інфраструктурних проєктах. Україна, Грузія і Молдова можуть стати тим об’єднальним елементом, щоб інші (країни, – ред.) також підтягнулися", - сказав український дипломат.

Він наголосив, що Україна не може стояти осторонь проблем, з якими стикаються партнери: "Ми не можемо не помічати тих проблем, які існують у Білорусі. Ми як держава-член ГУАМ підтримуємо контакти з нашими азербайджанськими колегами. У цьому контексті ми намагаємося вести також конструктивний діалог, поки що без "великої політики", з нашими європейськими колегами - щодо завдань і досягнень саміту Східного партнерства. Щоб усі позитивні напрацювання країн-партнерів були висвітлені, підтримані й розширені під час березневого саміту (Східного партнерства, – ред.)".

Читайте: Європарламент підтримав рекомендації Євросоюзу щодо "Східного партнерства"

У березні 2021 року ЄС та країни-партнери мали намір провести саміт для обговорення перспектив цієї програми на наступні 10 років. Але криза у Білорусі спричинила повний перегляд відносин між ЄС і цією державою та введення санкцій проти посадовців режиму Лукашенка. Також очевидно, що на проєктах СП позначиться конфлікт між Вірменією й Азербайджаном навколо Нагорного Карабаху.

Як відомо, Східне партнерство - політика Євросоюзу, започаткована у 2009 році, що має на меті розвиток співробітництва між ЄС та шістьма країнами: Україною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Вірменією і Азербайджаном. У червні поточного року на зустрічі лідерів Східного партнерства та країн ЄС у форматі відеоконференції Президент Зеленський відзначив, що СП є корисним для України в міру того, як наближає її до членства в Євросоюзі.

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Нада не консолидировать, а гнать касапов ссаными тряпками с оккупированных территорий
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22.12.2020 09:01 Відповісти
Турция и Украина много чего уже подписали...,к примеру Корветы будут строить в Николаеве,на заводе "Океан",а это рабочие места ,Турция это вам не Мавзолейное быдло Путлера...
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22.12.2020 09:06 Відповісти
Если Украина станет членом ЕС, то РФ отстанет от Украины потому что будет уже документально завершены попытки Украину сподвигнуть к союзу с РФ. РФ потому отстанет от Украины.
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22.12.2020 09:11 Відповісти
Украинские политики должны убеждать политиков ЕС, что пока Украина не член ЕС, то до тех пор РФ будет воевать с Украиной и пытаться завоевать. Если ЕС возьмет Украину в Евро Союз, то РФ уже не сможет больше пытаться завоевать Украину, которая уже не будет в статусе нейтральном. А пока статус Украины не прилегающем к союзам, то РФ будет пытаться затянуть Украину к себе. И последствия этого будет война и информ и агентурная и горячая и экономическая и вербовка политиков и т.д. Если ЕС хочет остановить войну Украины и России, то тогда нужно взять Украину в ЕС!
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22.12.2020 09:20 Відповісти
Как раз место освободилось после выхода Великобритании.
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22.12.2020 09:29 Відповісти
Чому сюди не включити Туречину?
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22.12.2020 09:48 Відповісти
Какое, нах, "партнерство" с таким соседом?! Необходим военный союз, типа НАТО.
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22.12.2020 10:15 Відповісти
 
 