Україна, Грузія і Молдова можуть консолідувати Східне партнерство, - Точицький

Політика ЄС в рамках Східного партнерства зберігає великий потенціал, і "тріо асоціації" - Україна, Грузія і Молдова - може відіграти консолідаційну роль для цієї програми.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив представник України при ЄС, посол України в Бельгії Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо працювати над завданнями (підготовки до, – ред.) саміту. Три асоційовані члени й учасники Східного партнерства не полишають можливостей підтримувати діалог, ми маємо доволі серйозні напрацювання в частині економіки, в частині обміну інформацією, в інфраструктурних проєктах. Україна, Грузія і Молдова можуть стати тим об’єднальним елементом, щоб інші (країни, – ред.) також підтягнулися", - сказав український дипломат.

Він наголосив, що Україна не може стояти осторонь проблем, з якими стикаються партнери: "Ми не можемо не помічати тих проблем, які існують у Білорусі. Ми як держава-член ГУАМ підтримуємо контакти з нашими азербайджанськими колегами. У цьому контексті ми намагаємося вести також конструктивний діалог, поки що без "великої політики", з нашими європейськими колегами - щодо завдань і досягнень саміту Східного партнерства. Щоб усі позитивні напрацювання країн-партнерів були висвітлені, підтримані й розширені під час березневого саміту (Східного партнерства, – ред.)".

Читайте: Європарламент підтримав рекомендації Євросоюзу щодо "Східного партнерства"

У березні 2021 року ЄС та країни-партнери мали намір провести саміт для обговорення перспектив цієї програми на наступні 10 років. Але криза у Білорусі спричинила повний перегляд відносин між ЄС і цією державою та введення санкцій проти посадовців режиму Лукашенка. Також очевидно, що на проєктах СП позначиться конфлікт між Вірменією й Азербайджаном навколо Нагорного Карабаху.

Як відомо, Східне партнерство - політика Євросоюзу, започаткована у 2009 році, що має на меті розвиток співробітництва між ЄС та шістьма країнами: Україною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Вірменією і Азербайджаном. У червні поточного року на зустрічі лідерів Східного партнерства та країн ЄС у форматі відеоконференції Президент Зеленський відзначив, що СП є корисним для України в міру того, як наближає її до членства в Євросоюзі.