Коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем грипп, - ВОЗ
Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, несмотря на то, что новый штамм позволяет ему легче распространяться.
Об этом сообщает CNBC, передает Цензор.НЕТ.
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В ВОЗ объяснили, что все вирусы мутируют естественным образом, и большинство из них существенно не изменяют способ распространения вируса или вызванное им заболевание. Отмечается, что значение мутации в Великобритании пока не известно.
"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп... И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не осуществила существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
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