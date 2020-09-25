Коронавирус мутирует и становится более заразным, - американские ученые

Исследователи из Техаса проанализировали геном COVID-19, который распространялся по Хьюстону весной, и сравнили его с современным вариантом вируса. Они пришли к выводу, что начинает доминировать новый, более заразный штамм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки". Исследователи обнаружили, что практически у всех вирусов второй волны была мутация, которая увеличивает количество выступов "короны" вируса, что позволяет ему более эффективно инфицировать клетки. Однако, отмечают исследователи, свидетельств того, что вирус стал более смертоносным, обнаружено не было.

Мутирования коронавируса может быть важна при разработке вакцины, заявляют ученые, потому что риск повторного заражения увеличивается, если речь идет о двух разных мутациях вируса. Не исключено, что вакцину от коронавируса придется постоянно менять - точно так же, как это происходит с вакциной от гриппа.

"Мы должны гнаться за вирусом, и будем вынуждены менять вакцину, чтобы отвечать на мутации", - сказал Дэвид Моренси, вирусолог Национального института США по аллергии и инфекционных болезней.