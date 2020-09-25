Коронавирус мутирует и становится более заразным, - американские ученые
Исследователи из Техаса проанализировали геном COVID-19, который распространялся по Хьюстону весной, и сравнили его с современным вариантом вируса. Они пришли к выводу, что начинает доминировать новый, более заразный штамм.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки". Исследователи обнаружили, что практически у всех вирусов второй волны была мутация, которая увеличивает количество выступов "короны" вируса, что позволяет ему более эффективно инфицировать клетки. Однако, отмечают исследователи, свидетельств того, что вирус стал более смертоносным, обнаружено не было.
Мутирования коронавируса может быть важна при разработке вакцины, заявляют ученые, потому что риск повторного заражения увеличивается, если речь идет о двух разных мутациях вируса. Не исключено, что вакцину от коронавируса придется постоянно менять - точно так же, как это происходит с вакциной от гриппа.
"Мы должны гнаться за вирусом, и будем вынуждены менять вакцину, чтобы отвечать на мутации", - сказал Дэвид Моренси, вирусолог Национального института США по аллергии и инфекционных болезней.
Иногда вирусы даже становятся частью нашей ДНК (которая на 8% состоит из генома вирусов).. Наш организм, зачастую использует унаследованные от вирусов механизмы в своих корыстных целях (например мужская сперма использует такой механизм для подавления женского иммунитета, что бы не быть атакованной антителами)
Да еще рано пить боржоми, но верить инфекционисту Голубовской что вирус становится более смертельным ни в коем случае нельзя - она сознательно манипулирует, не в первой защищает старую минздравскую систему, стелит соломку власти, которые ни хрена не сделали по большому счету для того, чтобы укрепить медицину и медиков, которые якобы лечат КОВИД (на самом деле проводят ряд формальных мероприятий но эт уже другая история).
тому тести в Україні приблизно в два рази дорогші,ніж за кордоном...
І не причина у тому,що там "дотуються",а у тому ,що наша ФАРМАЦЕВТИЧНА МАФІЯ не пропустить дешеві ліки в Україну.https://zik.ua/tv/video/204569 Хто така «фармацевтична мафія» України - журналіст назвав прізвища
Або ЯК СУПРУН ПЕРЕНАПРАВИЛА ГРОШОВІ ПОТОКИ НА ЗАХІД...
але,враховуючи,що імунітет від нього максимум 4 місяці і наслідки,наприклад ,для легенів значні ,це мало радує...
Эти гаврики должны определиться: или они за нагнетание ужаса и распил бабла на лекарствах и карантинах, или они все же ученые и согласны с принципами эволюции
А касательно вакцинации (и вообще борьбе с вирусом) просто выбор идет из 2х зол.
1. Нихрена не делаем и массово болеем - вирус уходит, но получаем больше смертей (его летальность 2,5-4%, т.е. именно столько населения земли умрет)
2 Делаем вакцинацию и получаем меньше смертей, но получаем вечный вирус. (К моменту вакцинации уже будет куча штаммов нечувствительных к вакцине, как с гриппом. Именно поэтому разработка вакцин от вирусов - это сплошные грабли)
тому що симптоми можуть розвинутись і потім,деяка симптоматика маскується під інші хвороби,
тому підтримую цифру реальної кількості безсимптомних -90 відсотків..