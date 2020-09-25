РУС
21 001 42

Коронавирус мутирует и становится более заразным, - американские ученые

Исследователи из Техаса проанализировали геном COVID-19, который распространялся по Хьюстону весной, и сравнили его с современным вариантом вируса. Они пришли к выводу, что начинает доминировать новый, более заразный штамм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки". Исследователи обнаружили, что практически у всех вирусов второй волны была мутация, которая увеличивает количество выступов "короны" вируса, что позволяет ему более эффективно инфицировать клетки. Однако, отмечают исследователи, свидетельств того, что вирус стал более смертоносным, обнаружено не было.

Мутирования коронавируса может быть важна при разработке вакцины, заявляют ученые, потому что риск повторного заражения увеличивается, если речь идет о двух разных мутациях вируса. Не исключено, что вакцину от коронавируса придется постоянно менять - точно так же, как это происходит с вакциной от гриппа.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Вирус вышел из-под контроля", - ООН о COVID-19

"Мы должны гнаться за вирусом, и будем вынуждены менять вакцину, чтобы отвечать на мутации", - сказал Дэвид Моренси, вирусолог Национального института США по аллергии и инфекционных болезней.

+13
Это хорошая новость - она означает что вирус снижает свою патогенность и становится менее опасным, как и бывает с абсолютно всеми вирусами, и кто бы что не истерил - это фундаментальный закон. Пока нет доказательств, что вирус постепенно ослабевает, вернее они есть об этом даже робко заявляли гонконгские инфекционисты, но в медиа поле эта информация не попадает., но раз говорят стал заразней, то это синоним - ослабел.

Да еще рано пить боржоми, но верить инфекционисту Голубовской что вирус становится более смертельным ни в коем случае нельзя - она сознательно манипулирует, не в первой защищает старую минздравскую систему, стелит соломку власти, которые ни хрена не сделали по большому счету для того, чтобы укрепить медицину и медиков, которые якобы лечат КОВИД (на самом деле проводят ряд формальных мероприятий но эт уже другая история).
25.09.2020 04:58
+11
200 тисяч мертвих у США - повний нуль? Ню-ню.
25.09.2020 02:53
+10
Светлана, главное что в медицине вы не полный ноль, а остальное приложится( по воздуху прилетит)
25.09.2020 02:34
Светлана, главное что в медицине вы не полный ноль, а остальное приложится( по воздуху прилетит)
25.09.2020 02:34
200 тисяч мертвих у США - повний нуль? Ню-ню.
25.09.2020 02:53
Этот Эпштейн далеко не безобидный.
25.09.2020 05:28
блондинка...
25.09.2020 05:57
важно с чем сравнивать - по сравнению с Эболой таки мало отличимый от нуля
25.09.2020 07:43
https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/ Міністерство соціальної політики України ,

https://www.facebook.com/golosiivRDA/
https://www.facebook.com/golosiivRDA/ Голосіївська РДА Государственная организация, https://www.facebook.com/24.golovbukh/?__tn__=%2Cd Головбух
Опендатабот выдаёт власник в СВК Девелопмент, в основном аренда имущества. Для арендодателей всё по фигу это понятно

https://www.facebook.com/golosiivRDA/
25.09.2020 07:44
Вітаю !! нове "поступлення у ваші лави,дурантинофіли ...

жінки у рядах тролів це дуже добре!!

Ї..ати можна не лише у переносному смислі ))))
25.09.2020 09:22
В своё время вирус Испанки домутировался до того, что полностью исчез за полтора месяца.
25.09.2020 04:32
одна справа природний вірус -
зовсім інша -вірус як зброя,що вирвалась з -під контролю...
25.09.2020 09:23
Это касается любого вируса. И кстати именно наш "контроль" продлевает существование смертоносных штаммов, поскольку мы научились оттягивать смерть носителя и тем самым продлевать количество жизненных циклов штамма, при этом еще и получаем штаммы не чувствительные к противовирусным препаратам
25.09.2020 09:31
Это суть эволюции всех вирусов и др. паразитирующих организмов - НЕЛЬЗЯ УБИВАТЬ ОРГАНИЗМ НОСИТЕЛЬ. Убил носителя - уничтожил себя и своих потомков. Поэтому штаммы убивающие носителя исчезают и чем сильнее убивают, тем быстрее исчезают. Выживают только те, кто научился входить в "симбиоз" с организмом, подавляя иммунитет (или маскируясь).
Иногда вирусы даже становятся частью нашей ДНК (которая на 8% состоит из генома вирусов).. Наш организм, зачастую использует унаследованные от вирусов механизмы в своих корыстных целях (например мужская сперма использует такой механизм для подавления женского иммунитета, что бы не быть атакованной антителами)
25.09.2020 09:27
Это хорошая новость - она означает что вирус снижает свою патогенность и становится менее опасным, как и бывает с абсолютно всеми вирусами, и кто бы что не истерил - это фундаментальный закон. Пока нет доказательств, что вирус постепенно ослабевает, вернее они есть об этом даже робко заявляли гонконгские инфекционисты, но в медиа поле эта информация не попадает., но раз говорят стал заразней, то это синоним - ослабел.

Да еще рано пить боржоми, но верить инфекционисту Голубовской что вирус становится более смертельным ни в коем случае нельзя - она сознательно манипулирует, не в первой защищает старую минздравскую систему, стелит соломку власти, которые ни хрена не сделали по большому счету для того, чтобы укрепить медицину и медиков, которые якобы лечат КОВИД (на самом деле проводят ряд формальных мероприятий но эт уже другая история).
25.09.2020 04:58
Да, я писал, что ни Степанов, ни Ляшко палец о палец не ударили, чтобы сделать тест на COVID19 доступным для всех и бесплатным. Зачем нам такие "лекари"?
25.09.2020 05:40
иди к другим и не ной
25.09.2020 05:58
Троллек, не нужно давать советы другим и забалтывать тему.
25.09.2020 06:40
типичнейший песик
сам забалтівает тему, переводит с мутации вируса на недовольство властью и учит других не забалтівать тему
єто именно ти, перднув в переполненном троллейбусе, громче всех возмущаешься "кто єто насрал?"!
25.09.2020 07:03
О, Господи, сколько уж можно: "Странный вы народ, блатные, как собаки жучки, ни имени, ни роду, одни кликухи поганые"..)) Г.Жеглов Тем кто "за ником и авой"-вас это не цепляет? ..))"
25.09.2020 07:12 Ответить
Зедебил буквы изучи! Довольный ты наш властью. А как раз гадят в транспорте ,такие как ты недоразвитые притырки.
25.09.2020 08:58
невозможно сделать бесплатным то что стоит деньги. можно только затраты на бюджет переложить - но тогда сразу озолотятся изготовители реактивов и лабы - потому что будут делать всем и по несколько для надежности - когда за бюджет всегда только так и бывает
25.09.2020 07:47
проблема не у тому,а у НЕВИКОНАННІ ОБІЦЯНКИ (ПЕРЕДВИБОРЧОЇ) ЗЕ ПРО ЗДЕШЕВЛЕННЯ ЛІКІВ.

тому тести в Україні приблизно в два рази дорогші,ніж за кордоном...
І не причина у тому,що там "дотуються",а у тому ,що наша ФАРМАЦЕВТИЧНА МАФІЯ не пропустить дешеві ліки в Україну.https://zik.ua/tv/video/204569 Хто така «фармацевтична мафія» України - журналіст назвав прізвища

Або ЯК СУПРУН ПЕРЕНАПРАВИЛА ГРОШОВІ ПОТОКИ НА ЗАХІД...
25.09.2020 09:33
статистика підтверджує -вірус більш кондагіозний і ТРОХИ менш летальний...

але,враховуючи,що імунітет від нього максимум 4 місяці і наслідки,наприклад ,для легенів значні ,це мало радує...
25.09.2020 09:25
100% Вирус не может усиливать свою смертоносность это противоречит принципам эволюции. Уничтожение носителя = прекращение распространения генома.
Эти гаврики должны определиться: или они за нагнетание ужаса и распил бабла на лекарствах и карантинах, или они все же ученые и согласны с принципами эволюции
25.09.2020 09:35
???
что господин Ч пытается сказать ?

что епидемии все одно заканчиваются,поетому смисла делать вакцини нет ?
25.09.2020 09:40
Я этого не говорил, Речь про то, что летальность не может расти, а может только уменьшаться
А касательно вакцинации (и вообще борьбе с вирусом) просто выбор идет из 2х зол.
1. Нихрена не делаем и массово болеем - вирус уходит, но получаем больше смертей (его летальность 2,5-4%, т.е. именно столько населения земли умрет)
2 Делаем вакцинацию и получаем меньше смертей, но получаем вечный вирус. (К моменту вакцинации уже будет куча штаммов нечувствительных к вакцине, как с гриппом. Именно поэтому разработка вакцин от вирусов - это сплошные грабли)
25.09.2020 09:52
стал заразней, это НЕ синоним - ослабел!!!
25.09.2020 15:10
Аргументы есть хоть один что это не так в контексте вирусов? Уверне что нет, не так ли
Женя Женечка и Катюша *(фильм такой был)
25.09.2020 16:20
не так ли! пропан-бутан
25.09.2020 22:55
Сегодня мы уповаем на природу.Вирус.спроектированый и изготовленный человеком вырвался на свободу,и в нем похоже,заложено еще немало свойств,блокирующих естесственный ход мутаций.Изощренный пакостный найчный ум против природных процессов мутации. Не исключено,что группа упырей доводит вручную его свойства до совершенства.Хьюстон,кстати,американский Ухань.Там лаборатория похлеще уханьской.
25.09.2020 05:34
Коронавирус мутирует и становится более заразным, - американские ученые - Цензор.НЕТ 9881
25.09.2020 06:04
Да, такое можем оставить потомкам, если будем продолжать верить кацапским мифам о том что климат меняется не из за выбросов в атмосферу
25.09.2020 09:15
Бессимптомные среди выявленных выявленных с ковидом состовляет 98% - 300 бельгийских медиков в открытом письме политикам. Дальше можно обсуждать только этих медиков остальное это уровень танцев с бубнами.
25.09.2020 07:11
Но ведь как-то же их выявляли? В чем разница между Бельгией и Украиной?
25.09.2020 07:17
Далеко ходить не надо: каждый день у нас заболевают медики, некоторые повторно. Сколько из них умерло и почему эти цифры не сходятся с официальной летальностью, они у нас шо - самые крепкие? зы. О каждом умершем медике сообщают в новостях, я так понимаю.
25.09.2020 07:29
А в бухгалтерии все сходтся по страховым выплатам и откатам тоже,принцип дают бери в сущности всего живого с этим бороться бессмыслено,
25.09.2020 07:47
лахтінські падлюки мріють про те,щоб українських медиків померло якомога більше..

хто б сумнівався у їх "доброті" ... (((
25.09.2020 09:38
Хай мріють, а в нас не помирають і це добре.
25.09.2020 10:58
якщо у певній країні в силу різних причин непоганий імунітет у населенння -ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ ,що 98 відсотків носіїв Ковід безсимптомні..
тому що симптоми можуть розвинутись і потім,деяка симптоматика маскується під інші хвороби,
тому підтримую цифру реальної кількості безсимптомних -90 відсотків..
25.09.2020 09:28
Сначала ВВП, потом путлер, и в конце Ху-ло - вот так всегда развивается всякая зараза.
25.09.2020 12:52
 
 