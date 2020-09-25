УКР
Коронавірус мутує і стає більш заразним, - американські вчені

Коронавірус мутує і стає більш заразним, - американські вчені

Дослідники з Техасу проаналізували геном COVID-19, який поширювався у Х'юстоні навесні, і порівняли його із сучасним варіантом вірусу. Вони дійшли висновку, що починає домінувати новий, більш заразний штам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки". Дослідники виявили, що майже в усіх вірусів другої хвилі була мутація, яка збільшує кількість виступів "корони" вірусу, що дозволяє йому більш ефективно інфікувати клітини. Однак, зазначають дослідники, свідчень того, що вірус став більш смертоносним, виявлено не було.

Мутування коронавірусу може бути важливим під час розробки вакцини, заявляють вчені, бо ризик повторного зараження збільшується, якщо йдеться про дві різні мутації вірусу. Не виключено, що вакцину від коронавірусу доведеться постійно змінювати - так само, як це відбувається з вакциною від грипу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вірус вийшов з-під контролю", - ООН про COVID-19

"Маємо гнатися за вірусом, і муситимемо змінювати вакцину, щоб відповідати на мутації", - сказав Девід Моренс, вірусолог Національного інституту США з алергії та інфекційних хвороб.

карантин (18172) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Это хорошая новость - она означает что вирус снижает свою патогенность и становится менее опасным, как и бывает с абсолютно всеми вирусами, и кто бы что не истерил - это фундаментальный закон. Пока нет доказательств, что вирус постепенно ослабевает, вернее они есть об этом даже робко заявляли гонконгские инфекционисты, но в медиа поле эта информация не попадает., но раз говорят стал заразней, то это синоним - ослабел.

Да еще рано пить боржоми, но верить инфекционисту Голубовской что вирус становится более смертельным ни в коем случае нельзя - она сознательно манипулирует, не в первой защищает старую минздравскую систему, стелит соломку власти, которые ни хрена не сделали по большому счету для того, чтобы укрепить медицину и медиков, которые якобы лечат КОВИД (на самом деле проводят ряд формальных мероприятий но эт уже другая история).
25.09.2020 04:58 Відповісти
200 тисяч мертвих у США - повний нуль? Ню-ню.
25.09.2020 02:53 Відповісти
Светлана, главное что в медицине вы не полный ноль, а остальное приложится( по воздуху прилетит)
25.09.2020 02:34 Відповісти
25.09.2020 02:34 Відповісти
25.09.2020 02:53 Відповісти
Этот Эпштейн далеко не безобидный.
25.09.2020 05:28 Відповісти
блондинка...
25.09.2020 05:57 Відповісти
важно с чем сравнивать - по сравнению с Эболой таки мало отличимый от нуля
25.09.2020 07:43 Відповісти
25.09.2020 07:44 Відповісти
Вітаю !! нове "поступлення у ваші лави,дурантинофіли ...

жінки у рядах тролів це дуже добре!!

Ї..ати можна не лише у переносному смислі ))))
25.09.2020 09:22 Відповісти
В своё время вирус Испанки домутировался до того, что полностью исчез за полтора месяца.
25.09.2020 04:32 Відповісти
одна справа природний вірус -
зовсім інша -вірус як зброя,що вирвалась з -під контролю...
25.09.2020 09:23 Відповісти
Это касается любого вируса. И кстати именно наш "контроль" продлевает существование смертоносных штаммов, поскольку мы научились оттягивать смерть носителя и тем самым продлевать количество жизненных циклов штамма, при этом еще и получаем штаммы не чувствительные к противовирусным препаратам
25.09.2020 09:31 Відповісти
Это суть эволюции всех вирусов и др. паразитирующих организмов - НЕЛЬЗЯ УБИВАТЬ ОРГАНИЗМ НОСИТЕЛЬ. Убил носителя - уничтожил себя и своих потомков. Поэтому штаммы убивающие носителя исчезают и чем сильнее убивают, тем быстрее исчезают. Выживают только те, кто научился входить в "симбиоз" с организмом, подавляя иммунитет (или маскируясь).
Иногда вирусы даже становятся частью нашей ДНК (которая на 8% состоит из генома вирусов).. Наш организм, зачастую использует унаследованные от вирусов механизмы в своих корыстных целях (например мужская сперма использует такой механизм для подавления женского иммунитета, что бы не быть атакованной антителами)
25.09.2020 09:27 Відповісти
25.09.2020 04:58 Відповісти
Да, я писал, что ни Степанов, ни Ляшко палец о палец не ударили, чтобы сделать тест на COVID19 доступным для всех и бесплатным. Зачем нам такие "лекари"?
25.09.2020 05:40 Відповісти
иди к другим и не ной
25.09.2020 05:58 Відповісти
Троллек, не нужно давать советы другим и забалтывать тему.
25.09.2020 06:40 Відповісти
типичнейший песик
сам забалтівает тему, переводит с мутации вируса на недовольство властью и учит других не забалтівать тему
єто именно ти, перднув в переполненном троллейбусе, громче всех возмущаешься "кто єто насрал?"!
25.09.2020 07:03 Відповісти
О, Господи, сколько уж можно: "Странный вы народ, блатные, как собаки жучки, ни имени, ни роду, одни кликухи поганые"..)) Г.Жеглов Тем кто "за ником и авой"-вас это не цепляет? ..))"
25.09.2020 07:12 Відповісти
Зедебил буквы изучи! Довольный ты наш властью. А как раз гадят в транспорте ,такие как ты недоразвитые притырки.
25.09.2020 08:58 Відповісти
невозможно сделать бесплатным то что стоит деньги. можно только затраты на бюджет переложить - но тогда сразу озолотятся изготовители реактивов и лабы - потому что будут делать всем и по несколько для надежности - когда за бюджет всегда только так и бывает
25.09.2020 07:47 Відповісти
проблема не у тому,а у НЕВИКОНАННІ ОБІЦЯНКИ (ПЕРЕДВИБОРЧОЇ) ЗЕ ПРО ЗДЕШЕВЛЕННЯ ЛІКІВ.

тому тести в Україні приблизно в два рази дорогші,ніж за кордоном...
І не причина у тому,що там "дотуються",а у тому ,що наша ФАРМАЦЕВТИЧНА МАФІЯ не пропустить дешеві ліки в Україну.https://zik.ua/tv/video/204569 Хто така «фармацевтична мафія» України - журналіст назвав прізвища

Або ЯК СУПРУН ПЕРЕНАПРАВИЛА ГРОШОВІ ПОТОКИ НА ЗАХІД...
25.09.2020 09:33 Відповісти
статистика підтверджує -вірус більш кондагіозний і ТРОХИ менш летальний...

але,враховуючи,що імунітет від нього максимум 4 місяці і наслідки,наприклад ,для легенів значні ,це мало радує...
25.09.2020 09:25 Відповісти
100% Вирус не может усиливать свою смертоносность это противоречит принципам эволюции. Уничтожение носителя = прекращение распространения генома.
Эти гаврики должны определиться: или они за нагнетание ужаса и распил бабла на лекарствах и карантинах, или они все же ученые и согласны с принципами эволюции
25.09.2020 09:35 Відповісти
???
что господин Ч пытается сказать ?

что епидемии все одно заканчиваются,поетому смисла делать вакцини нет ?
25.09.2020 09:40 Відповісти
Я этого не говорил, Речь про то, что летальность не может расти, а может только уменьшаться
А касательно вакцинации (и вообще борьбе с вирусом) просто выбор идет из 2х зол.
1. Нихрена не делаем и массово болеем - вирус уходит, но получаем больше смертей (его летальность 2,5-4%, т.е. именно столько населения земли умрет)
2 Делаем вакцинацию и получаем меньше смертей, но получаем вечный вирус. (К моменту вакцинации уже будет куча штаммов нечувствительных к вакцине, как с гриппом. Именно поэтому разработка вакцин от вирусов - это сплошные грабли)
25.09.2020 09:52 Відповісти
стал заразней, это НЕ синоним - ослабел!!!
25.09.2020 15:10 Відповісти
Аргументы есть хоть один что это не так в контексте вирусов? Уверне что нет, не так ли
Женя Женечка и Катюша *(фильм такой был)
25.09.2020 16:20 Відповісти
не так ли! пропан-бутан
25.09.2020 22:55 Відповісти
Сегодня мы уповаем на природу.Вирус.спроектированый и изготовленный человеком вырвался на свободу,и в нем похоже,заложено еще немало свойств,блокирующих естесственный ход мутаций.Изощренный пакостный найчный ум против природных процессов мутации. Не исключено,что группа упырей доводит вручную его свойства до совершенства.Хьюстон,кстати,американский Ухань.Там лаборатория похлеще уханьской.
25.09.2020 05:34 Відповісти
Коронавирус мутирует и становится более заразным, - американские ученые - Цензор.НЕТ 9881
25.09.2020 06:04 Відповісти
Да, такое можем оставить потомкам, если будем продолжать верить кацапским мифам о том что климат меняется не из за выбросов в атмосферу
25.09.2020 09:15 Відповісти
Бессимптомные среди выявленных выявленных с ковидом состовляет 98% - 300 бельгийских медиков в открытом письме политикам. Дальше можно обсуждать только этих медиков остальное это уровень танцев с бубнами.
25.09.2020 07:11 Відповісти
Но ведь как-то же их выявляли? В чем разница между Бельгией и Украиной?
25.09.2020 07:17 Відповісти
Далеко ходить не надо: каждый день у нас заболевают медики, некоторые повторно. Сколько из них умерло и почему эти цифры не сходятся с официальной летальностью, они у нас шо - самые крепкие? зы. О каждом умершем медике сообщают в новостях, я так понимаю.
25.09.2020 07:29 Відповісти
А в бухгалтерии все сходтся по страховым выплатам и откатам тоже,принцип дают бери в сущности всего живого с этим бороться бессмыслено,
25.09.2020 07:47 Відповісти
лахтінські падлюки мріють про те,щоб українських медиків померло якомога більше..

хто б сумнівався у їх "доброті" ... (((
25.09.2020 09:38 Відповісти
Хай мріють, а в нас не помирають і це добре.
25.09.2020 10:58 Відповісти
якщо у певній країні в силу різних причин непоганий імунітет у населенння -ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ ,що 98 відсотків носіїв Ковід безсимптомні..
тому що симптоми можуть розвинутись і потім,деяка симптоматика маскується під інші хвороби,
тому підтримую цифру реальної кількості безсимптомних -90 відсотків..
25.09.2020 09:28 Відповісти
Сначала ВВП, потом путлер, и в конце Ху-ло - вот так всегда развивается всякая зараза.
25.09.2020 12:52 Відповісти
 
 