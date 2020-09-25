Коронавірус мутує і стає більш заразним, - американські вчені

Дослідники з Техасу проаналізували геном COVID-19, який поширювався у Х'юстоні навесні, і порівняли його із сучасним варіантом вірусу. Вони дійшли висновку, що починає домінувати новий, більш заразний штам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки". Дослідники виявили, що майже в усіх вірусів другої хвилі була мутація, яка збільшує кількість виступів "корони" вірусу, що дозволяє йому більш ефективно інфікувати клітини. Однак, зазначають дослідники, свідчень того, що вірус став більш смертоносним, виявлено не було.

Мутування коронавірусу може бути важливим під час розробки вакцини, заявляють вчені, бо ризик повторного зараження збільшується, якщо йдеться про дві різні мутації вірусу. Не виключено, що вакцину від коронавірусу доведеться постійно змінювати - так само, як це відбувається з вакциною від грипу.

"Маємо гнатися за вірусом, і муситимемо змінювати вакцину, щоб відповідати на мутації", - сказав Девід Моренс, вірусолог Національного інституту США з алергії та інфекційних хвороб.