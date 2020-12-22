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Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители

Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители

Нижняя палата российского парламента на заседании 22 декабря приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители.

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Вытрезвители будут создавать на базе государственно-частного партнерства - такая форма позволит взимать плату с попавших в них людей.

Общие правила организации работы вытрезвителей определит правительство РФ.

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Вытрезвители в России были ликвидированы в 2011 году в рамках реформы МВД, однако в последующие годы неоднократно появлялись сообщения о планах их восстановить.
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Топ комментарии
+22
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 2647
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22.12.2020 11:06
+16
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 8467
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22.12.2020 11:05
+12
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 7852
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22.12.2020 11:08
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Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 8467
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22.12.2020 11:05 Ответить
"Граждане тунеядци и алкоголики!! Кто желает поработать? " !!!)))
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22.12.2020 12:11 Ответить
Знаємо одного "пацієнта" якій вже рік не виходить з підземного витверезника. Відбулась мутація...Виросли копита і роги. Мутанта назвали ХУ?ЛО
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22.12.2020 12:27 Ответить
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 2647
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22.12.2020 11:06 Ответить
Імпєрская нация...
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22.12.2020 11:10 Ответить
Госдеп в ужасе
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22.12.2020 11:21 Ответить
Нарот-баганосєц...
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22.12.2020 12:03 Ответить
Багноносєц
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22.12.2020 12:08 Ответить
Тут, колего, може бути багато всіляких правильних варіацій.
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22.12.2020 12:14 Ответить
Вот это попали винторогие...теперь отлавливать на улицах будут даже трезвых ...поди докажи потом каким ты был..
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22.12.2020 11:08 Ответить
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 7014
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22.12.2020 11:29 Ответить
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 7852
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22.12.2020 11:08 Ответить
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 3856
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22.12.2020 11:12 Ответить
***** придумал доход - получение штрафов с бухариков
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22.12.2020 11:15 Ответить
Да не с бухарикрв, а с обычных людей, после работы хлебнувших пивка.
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22.12.2020 11:38 Ответить
точно! им ещё и план выполнять придётся...
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22.12.2020 11:48 Ответить
Они бухариков не слишком брали. Им интереснее были люди получше одетые, с кого можно было денег сорвать.
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22.12.2020 12:19 Ответить
Нельзя! Протрезвеют и путина больше не выберут
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22.12.2020 11:15 Ответить
Статистика по ковиду на убыль пойдет или на взлет...
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22.12.2020 11:15 Ответить
А мы легализируем марихуану.
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22.12.2020 11:16 Ответить
Это вместо колбасы по 2.20
.
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22.12.2020 11:18 Ответить
правильно! насобирали, протрезвили, бабки сбили - и снова бухать отправили,заодно и бюджет пополняют. Пожелаем , чтобы тот процесс у скрепных не прерывался. Заливайтесь до коленно-локтевой позиции, не выползайте из своего лепрозория, не поганьте нормальные земли
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22.12.2020 11:20 Ответить
Атрибут совка , без него ни как не найти дорогу в светлое будущее !
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22.12.2020 11:22 Ответить
А что плохого в вытрезвителях?
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22.12.2020 11:25 Ответить
Спосіб вирішення проблеми. Коли алкоголізм намагаються перемогти не в "школі", шляхом упередження, побудови цивілізованого суспільства і т.п., а створення "вольєрів" для особо буйних...
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22.12.2020 11:28 Ответить
Трохи не так питаєте. Тре' питатися так: чим витверезники добрі? Правильна відповідь: на расії це стабільне, хоч і не надто потужне джерело прибутку.
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22.12.2020 12:00 Ответить
опять всех переиграли!
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22.12.2020 11:25 Ответить
и гулаг пусть восстановят..
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22.12.2020 11:27 Ответить
Вы правы. Алкашни, особенно напрягает, среди молодежи....И как с этим бороться,хрен его знает....
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22.12.2020 11:37 Ответить
25 литров чистого алкоголя в год на человека: рассказываем, где в России пьют больше всего 2019.03.08 15:07 .- На каждого таёжного бабуина, бабуиниху и даже маленького бабуинчика приходится 25 литров чистого спирта в год.
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22.12.2020 11:30 Ответить
похвально- це однозначно досягнення, але: "маловато будет" .
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22.12.2020 12:17 Ответить
Кацапы! Будьте последовательны - возвращайте субботники и воскресники, сбор металлолома и макулатуры в школах, "101 километр за Москву", статью за тунеядство, товарищеский суд, ДНД, народный контроль и т.п.
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22.12.2020 11:30 Ответить
А ще виїздні візи!
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22.12.2020 11:40 Ответить
И налог на бездетность !
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22.12.2020 11:46 Ответить
Т.зв. -малосімейні ,або податок на яйця холостяка, за простой механізма у робочому стані !!)) !!)))
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22.12.2020 12:29 Ответить
пора возрождать добровольные ************, которые вместе с возрождёнными ***********, *********** и ************ будут отлавливать всех парашников и отдавать их в руки возрождённых товарищеских ********** под руководством воздождённых ***********. )
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22.12.2020 11:39 Ответить
Нардружини та ОКО(оперативний комсомольский отряд)!!!))
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22.12.2020 12:27 Ответить
тоже мона, но имя вождя не увековечено. непорядок )))
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22.12.2020 12:30 Ответить
Тож "Путинята" ростут, дорослішеют !!))
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22.12.2020 12:36 Ответить
а там глядишь и ЛТП восстановят ) Скрепы на России крепчают ))
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22.12.2020 11:41 Ответить


...Але це - напівзахід. Правильно було б у кожному новоствореному медвитверезнику встановити архіскрєпно-чудотворне ізваяніє https://censor.net/ua/news/3238223/strashnyyi_pamyatnik_alenushke_snosyat_v_rossii_segodnya_ee_srejut. І можна не сумніватись: нездорова тяга до бояри містичним чином зникне. Навіть https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0 це чудо нервово смалить за рогом...
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22.12.2020 11:54 Ответить
А що , там хіба хтось п'є ?
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22.12.2020 12:01 Ответить
Нє, там лише калдирят .
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22.12.2020 12:04 Ответить
По мои личным наблюдениям на улицах сейчас существенно меньше пьяных, чем при СССР...
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22.12.2020 12:04 Ответить
На расєї?! Не вірю!
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22.12.2020 12:05 Ответить
Когда то попасть в вытрезвитель было для однаждыпосетившего целое ЧП.
Оттуда бумага на работу, товарищеский суд, может партбилет на стол. А когда закрыли,
стали понемножку замерзать на улицах... Дальше еще "лучше", принцип: спасение утопающих... в жизни. Как здесь постоянно копируют старшего брата, то в 21 году будут и тут эти заведения.
Только, как всегда, "сервис" будет, как на жд дороге, а цены европейские
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22.12.2020 12:04 Ответить
Держдума РФ вирішила повернути країні витверезники - Цензор.НЕТ 1205
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22.12.2020 12:09 Ответить
Привіт!1 Я навіть держномер авто "Спецмедслужби" пам"ятаю 02-90 !!!)))
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22.12.2020 12:18 Ответить
у мене кум отого капітана льотчика, що по Осташівці голим бігав зимою, один раз ДВА рази за день оформляв!!!!
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22.12.2020 12:25 Ответить
А в день з/п ,на "Дурмаші" "Спецмедслужба" по головному корпусу їздила !!)))
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22.12.2020 12:33 Ответить
я там трудюся..але про таке не чув. (з 2004р)
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22.12.2020 12:44 Ответить
Це кінець 70-их, початок 80-их !!!)))
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22.12.2020 12:53 Ответить
Я работаю в шараге под названием трезвяк, вы пашите на заводах ну а мне и здесь ништяк © Кто вспомнит откуда?))
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22.12.2020 12:19 Ответить
"Ей, кто за двєрію, вихаді в сартір па аднаму..." Да, зараз, коли вже за сорок, соромно, що у пубертатній юності таке слухав...
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22.12.2020 19:50 Ответить
Хотів написати щось прикольне, але зрозумів що Зеленський дуже скоро зробить те ж саме. Дивіться, ВР проголосувала таки і за російський закон по контролю в інтернеті. І розмови по мобілці тепер будуть писатися, а далі передаватися в СБУ. А ще далі- в ФСБ.
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22.12.2020 12:20 Ответить
"А утром ,рано,не петух прокукарекал,сержант разбудит ,как человека " !!!))
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22.12.2020 12:22 Ответить
" По первой пили ,близь прилавка,в закуточке,потом в саду ,где детские грибочки ...""!!!)))
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22.12.2020 12:20 Ответить
А слабо на додачу до медвитверезників ще сухий закон об'явити,щоб комплект веселощів кацапам подарувати.Будуть бухати і уявлять себе бунтарями.
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22.12.2020 12:29 Ответить
Все правильно. На московии(на параше) с каждым годом растет кол-во наркоманов/извращенцев/алкашей/убийц/гомосеков.
Это непонятное территориальное образование стремительно распадается - вопрос 5-10 лет.
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22.12.2020 12:37 Ответить
спочатку рибоглазий зробив горілку по 7 копійок, а тепер витверезники ))).
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22.12.2020 13:59 Ответить
А еще введут обязательное ношение стеклотары желающим побухать - чтоб с утреца пробуждались с бутылкой в сранделе по старой скрепной традиции, а тем кто будет это игнорить выписывать дополнительный штраф.
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22.12.2020 18:57 Ответить
І ФЗО! ФЗО обов'язково поверніть, кацапи! Там і клієнтів для виверезників виховуватимете...
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22.12.2020 19:53 Ответить
 
 