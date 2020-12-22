Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители
Нижняя палата российского парламента на заседании 22 декабря приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители.
Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Вытрезвители будут создавать на базе государственно-частного партнерства - такая форма позволит взимать плату с попавших в них людей.
Общие правила организации работы вытрезвителей определит правительство РФ.
Вытрезвители в России были ликвидированы в 2011 году в рамках реформы МВД, однако в последующие годы неоднократно появлялись сообщения о планах их восстановить.
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...Але це - напівзахід. Правильно було б у кожному новоствореному медвитверезнику встановити архіскрєпно-чудотворне ізваяніє https://censor.net/ua/news/3238223/strashnyyi_pamyatnik_alenushke_snosyat_v_rossii_segodnya_ee_srejut. І можна не сумніватись: нездорова тяга до бояри містичним чином зникне. Навіть https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0 це чудо нервово смалить за рогом...
Оттуда бумага на работу, товарищеский суд, может партбилет на стол. А когда закрыли,
стали понемножку замерзать на улицах... Дальше еще "лучше", принцип: спасение утопающих... в жизни. Как здесь постоянно копируют старшего брата, то в 21 году будут и тут эти заведения.
Только, как всегда, "сервис" будет, как на жд дороге, а цены европейские
Это непонятное территориальное образование стремительно распадается - вопрос 5-10 лет.