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Держдума РФ вирішила повернути країні витверезники

Держдума РФ вирішила повернути країні витверезники

Нижня палата російського парламенту на засіданні 22 грудня ухвалила в третьому, остаточному читанні законопроєкт, що дає регіонам право створювати платні медичні витверезники.

Про це повідомляє ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Закон набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Витверезники будуть створювати на базі державно-приватного партнерства - така форма дозволить стягувати плату з людей, що потрапили в них.

Загальні правила організації роботи витверезників визначить уряд РФ.

Також читайте: ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією

Витверезники в Росії були ліквідовані в 2011 році в рамках реформи МВС, проте в подальші роки неодноразово з'являлися повідомлення про плани їх відновити.

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Топ коментарі
+22
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 2647
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22.12.2020 11:06
+16
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 8467
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22.12.2020 11:05
+12
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 7852
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22.12.2020 11:08
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Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 8467
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22.12.2020 11:05 Відповісти
"Граждане тунеядци и алкоголики!! Кто желает поработать? " !!!)))
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22.12.2020 12:11 Відповісти
Знаємо одного "пацієнта" якій вже рік не виходить з підземного витверезника. Відбулась мутація...Виросли копита і роги. Мутанта назвали ХУ?ЛО
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22.12.2020 12:27 Відповісти
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 2647
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22.12.2020 11:06 Відповісти
Імпєрская нация...
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22.12.2020 11:10 Відповісти
Госдеп в ужасе
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22.12.2020 11:21 Відповісти
Нарот-баганосєц...
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22.12.2020 12:03 Відповісти
Багноносєц
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22.12.2020 12:08 Відповісти
Тут, колего, може бути багато всіляких правильних варіацій.
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22.12.2020 12:14 Відповісти
Вот это попали винторогие...теперь отлавливать на улицах будут даже трезвых ...поди докажи потом каким ты был..
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22.12.2020 11:08 Відповісти
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 7014
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22.12.2020 11:29 Відповісти
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 7852
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22.12.2020 11:08 Відповісти
Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители - Цензор.НЕТ 3856
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22.12.2020 11:12 Відповісти
***** придумал доход - получение штрафов с бухариков
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22.12.2020 11:15 Відповісти
Да не с бухарикрв, а с обычных людей, после работы хлебнувших пивка.
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22.12.2020 11:38 Відповісти
точно! им ещё и план выполнять придётся...
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22.12.2020 11:48 Відповісти
Они бухариков не слишком брали. Им интереснее были люди получше одетые, с кого можно было денег сорвать.
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22.12.2020 12:19 Відповісти
Нельзя! Протрезвеют и путина больше не выберут
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22.12.2020 11:15 Відповісти
Статистика по ковиду на убыль пойдет или на взлет...
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22.12.2020 11:15 Відповісти
А мы легализируем марихуану.
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22.12.2020 11:16 Відповісти
Это вместо колбасы по 2.20
.
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22.12.2020 11:18 Відповісти
правильно! насобирали, протрезвили, бабки сбили - и снова бухать отправили,заодно и бюджет пополняют. Пожелаем , чтобы тот процесс у скрепных не прерывался. Заливайтесь до коленно-локтевой позиции, не выползайте из своего лепрозория, не поганьте нормальные земли
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22.12.2020 11:20 Відповісти
Атрибут совка , без него ни как не найти дорогу в светлое будущее !
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22.12.2020 11:22 Відповісти
А что плохого в вытрезвителях?
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22.12.2020 11:25 Відповісти
Спосіб вирішення проблеми. Коли алкоголізм намагаються перемогти не в "школі", шляхом упередження, побудови цивілізованого суспільства і т.п., а створення "вольєрів" для особо буйних...
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22.12.2020 11:28 Відповісти
Трохи не так питаєте. Тре' питатися так: чим витверезники добрі? Правильна відповідь: на расії це стабільне, хоч і не надто потужне джерело прибутку.
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22.12.2020 12:00 Відповісти
опять всех переиграли!
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22.12.2020 11:25 Відповісти
и гулаг пусть восстановят..
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22.12.2020 11:27 Відповісти
Вы правы. Алкашни, особенно напрягает, среди молодежи....И как с этим бороться,хрен его знает....
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22.12.2020 11:37 Відповісти
25 литров чистого алкоголя в год на человека: рассказываем, где в России пьют больше всего 2019.03.08 15:07 .- На каждого таёжного бабуина, бабуиниху и даже маленького бабуинчика приходится 25 литров чистого спирта в год.
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22.12.2020 11:30 Відповісти
похвально- це однозначно досягнення, але: "маловато будет" .
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22.12.2020 12:17 Відповісти
Кацапы! Будьте последовательны - возвращайте субботники и воскресники, сбор металлолома и макулатуры в школах, "101 километр за Москву", статью за тунеядство, товарищеский суд, ДНД, народный контроль и т.п.
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22.12.2020 11:30 Відповісти
А ще виїздні візи!
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22.12.2020 11:40 Відповісти
И налог на бездетность !
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22.12.2020 11:46 Відповісти
Т.зв. -малосімейні ,або податок на яйця холостяка, за простой механізма у робочому стані !!)) !!)))
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22.12.2020 12:29 Відповісти
пора возрождать добровольные ************, которые вместе с возрождёнными ***********, *********** и ************ будут отлавливать всех парашников и отдавать их в руки возрождённых товарищеских ********** под руководством воздождённых ***********. )
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22.12.2020 11:39 Відповісти
Нардружини та ОКО(оперативний комсомольский отряд)!!!))
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22.12.2020 12:27 Відповісти
тоже мона, но имя вождя не увековечено. непорядок )))
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22.12.2020 12:30 Відповісти
Тож "Путинята" ростут, дорослішеют !!))
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22.12.2020 12:36 Відповісти
а там глядишь и ЛТП восстановят ) Скрепы на России крепчают ))
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22.12.2020 11:41 Відповісти


...Але це - напівзахід. Правильно було б у кожному новоствореному медвитверезнику встановити архіскрєпно-чудотворне ізваяніє https://censor.net/ua/news/3238223/strashnyyi_pamyatnik_alenushke_snosyat_v_rossii_segodnya_ee_srejut. І можна не сумніватись: нездорова тяга до бояри містичним чином зникне. Навіть https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0 це чудо нервово смалить за рогом...
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22.12.2020 11:54 Відповісти
А що , там хіба хтось п'є ?
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22.12.2020 12:01 Відповісти
Нє, там лише калдирят .
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22.12.2020 12:04 Відповісти
По мои личным наблюдениям на улицах сейчас существенно меньше пьяных, чем при СССР...
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22.12.2020 12:04 Відповісти
На расєї?! Не вірю!
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22.12.2020 12:05 Відповісти
Когда то попасть в вытрезвитель было для однаждыпосетившего целое ЧП.
Оттуда бумага на работу, товарищеский суд, может партбилет на стол. А когда закрыли,
стали понемножку замерзать на улицах... Дальше еще "лучше", принцип: спасение утопающих... в жизни. Как здесь постоянно копируют старшего брата, то в 21 году будут и тут эти заведения.
Только, как всегда, "сервис" будет, как на жд дороге, а цены европейские
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22.12.2020 12:04 Відповісти
Держдума РФ вирішила повернути країні витверезники - Цензор.НЕТ 1205
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22.12.2020 12:09 Відповісти
Привіт!1 Я навіть держномер авто "Спецмедслужби" пам"ятаю 02-90 !!!)))
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22.12.2020 12:18 Відповісти
у мене кум отого капітана льотчика, що по Осташівці голим бігав зимою, один раз ДВА рази за день оформляв!!!!
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22.12.2020 12:25 Відповісти
А в день з/п ,на "Дурмаші" "Спецмедслужба" по головному корпусу їздила !!)))
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22.12.2020 12:33 Відповісти
я там трудюся..але про таке не чув. (з 2004р)
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22.12.2020 12:44 Відповісти
Це кінець 70-их, початок 80-их !!!)))
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22.12.2020 12:53 Відповісти
Я работаю в шараге под названием трезвяк, вы пашите на заводах ну а мне и здесь ништяк © Кто вспомнит откуда?))
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22.12.2020 12:19 Відповісти
"Ей, кто за двєрію, вихаді в сартір па аднаму..." Да, зараз, коли вже за сорок, соромно, що у пубертатній юності таке слухав...
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22.12.2020 19:50 Відповісти
Хотів написати щось прикольне, але зрозумів що Зеленський дуже скоро зробить те ж саме. Дивіться, ВР проголосувала таки і за російський закон по контролю в інтернеті. І розмови по мобілці тепер будуть писатися, а далі передаватися в СБУ. А ще далі- в ФСБ.
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22.12.2020 12:20 Відповісти
"А утром ,рано,не петух прокукарекал,сержант разбудит ,как человека " !!!))
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22.12.2020 12:22 Відповісти
" По первой пили ,близь прилавка,в закуточке,потом в саду ,где детские грибочки ...""!!!)))
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22.12.2020 12:20 Відповісти
А слабо на додачу до медвитверезників ще сухий закон об'явити,щоб комплект веселощів кацапам подарувати.Будуть бухати і уявлять себе бунтарями.
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22.12.2020 12:29 Відповісти
Все правильно. На московии(на параше) с каждым годом растет кол-во наркоманов/извращенцев/алкашей/убийц/гомосеков.
Это непонятное территориальное образование стремительно распадается - вопрос 5-10 лет.
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22.12.2020 12:37 Відповісти
спочатку рибоглазий зробив горілку по 7 копійок, а тепер витверезники ))).
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22.12.2020 13:59 Відповісти
А еще введут обязательное ношение стеклотары желающим побухать - чтоб с утреца пробуждались с бутылкой в сранделе по старой скрепной традиции, а тем кто будет это игнорить выписывать дополнительный штраф.
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22.12.2020 18:57 Відповісти
І ФЗО! ФЗО обов'язково поверніть, кацапи! Там і клієнтів для виверезників виховуватимете...
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22.12.2020 19:53 Відповісти
 
 