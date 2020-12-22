Держдума РФ вирішила повернути країні витверезники

Нижня палата російського парламенту на засіданні 22 грудня ухвалила в третьому, остаточному читанні законопроєкт, що дає регіонам право створювати платні медичні витверезники.

Про це повідомляє ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Закон набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Витверезники будуть створювати на базі державно-приватного партнерства - така форма дозволить стягувати плату з людей, що потрапили в них.

Загальні правила організації роботи витверезників визначить уряд РФ.

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Витверезники в Росії були ліквідовані в 2011 році в рамках реформи МВС, проте в подальші роки неодноразово з'являлися повідомлення про плани їх відновити.