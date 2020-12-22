Держдума РФ вирішила повернути країні витверезники
Нижня палата російського парламенту на засіданні 22 грудня ухвалила в третьому, остаточному читанні законопроєкт, що дає регіонам право створювати платні медичні витверезники.
Про це повідомляє ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Закон набуде чинності з 1 січня 2021 року.
Витверезники будуть створювати на базі державно-приватного партнерства - така форма дозволить стягувати плату з людей, що потрапили в них.
Загальні правила організації роботи витверезників визначить уряд РФ.
Витверезники в Росії були ліквідовані в 2011 році в рамках реформи МВС, проте в подальші роки неодноразово з'являлися повідомлення про плани їх відновити.
Топ коментарі
+22 Підлога Маккартні
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+16 SergTranscarpathian
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+12 Андрей Стадник
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...Але це - напівзахід. Правильно було б у кожному новоствореному медвитверезнику встановити архіскрєпно-чудотворне ізваяніє https://censor.net/ua/news/3238223/strashnyyi_pamyatnik_alenushke_snosyat_v_rossii_segodnya_ee_srejut. І можна не сумніватись: нездорова тяга до бояри містичним чином зникне. Навіть https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0 це чудо нервово смалить за рогом...
Оттуда бумага на работу, товарищеский суд, может партбилет на стол. А когда закрыли,
стали понемножку замерзать на улицах... Дальше еще "лучше", принцип: спасение утопающих... в жизни. Как здесь постоянно копируют старшего брата, то в 21 году будут и тут эти заведения.
Только, как всегда, "сервис" будет, как на жд дороге, а цены европейские
Это непонятное территориальное образование стремительно распадается - вопрос 5-10 лет.