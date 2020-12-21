УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12515 відвідувачів онлайн
Новини
11 368 50
отруєння (941) росія (63568) ФСБ (1428) Навальний (612)

ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією

ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією

У ФСБ назвали "спланованою провокацією" відеоролик із телефонною розмовою політика Олексія Навального і Костянтина Кудрявцева, ймовірно співробітника інституту криміналістики.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее Время".

"Так зване розслідування про дії, до яких нібито вдалися щодо нього, є спланованою провокацією, спрямованою на дискредитацію ФСБ Росії і співробітників органів Федеральної служби безпеки, вчинення якої не було б можливим без організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб", - заявили в центрі громадських зв'язків ФСБ (цитата за ТАСС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про отруєння Навального: "Та кому він потрібен! Якби хотіли, довели б до кінця"

"Відеоролик із телефонною розмовою є підробкою", - зазначили в ФСБ.

При цьому у спецслужбі вказали на якийсь спосіб дзвінка з підміною номера, з чого можна зробити висновок, що дзвінок все-таки був.

Читайте також: Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian

"Використання способу підміни номера абонента - відомий прийом іноземних спецслужб, який раніше був не раз апробований в антиросійських акціях, що дає змогу виключити можливість установлення реальних учасників розмови", - стверджують у ФСБ.

У відомстві додали, що перевіряють ролик, і пообіцяли "процесуальну оцінку" за результатами.

У пресслужбі апарату Ради безпеки РФ повідомили РБК, що не знають чоловіка на ім'я Максим Сергійович Устинов - саме так представлявся Навальний, телефонуючи Кудрявцеву.

Дивіться також: Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. ВIДЕО

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.

Читайте також: "Сідай давай. Сідай, тобі кажуть", - петербурзькому депутату Резнику відключили мікрофон на словах про Навальний. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 4330
показати весь коментар
21.12.2020 21:25
+17
Пранк удался на славу. Навальный подождал пока дедушка прокашлял на своей прямой линии стариковские глупости и ударил по фсб-ным дуракам. Это сильно. Дедушке цирконии с посейдонами мерещатся, а в реальности чучело выдало всех с потрохами за 10 мин. телефонного разговора. Они реальные идиоты
показати весь коментар
21.12.2020 21:30
+17
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала його спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 9083
показати весь коментар
21.12.2020 21:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 4330
показати весь коментар
21.12.2020 21:25 Відповісти
,Еще могут назвать провокацией, фашизмом, нацизмом... в том мордоре все переставлено с ног на голову.
показати весь коментар
21.12.2020 21:33 Відповісти
Навальний - супермолодець, але дав маху, бо 20 грудня кацапська ФСБ на чолі з лаптьофюрером Путіним святкувала своє професійне свято. Результати розслідування по спробі вбити Навального шляхом отруєння, оприлюднені на увесь світ саме вчора, зробили б день російської гебні воістину "со слєзамі на глазах"...
показати весь коментар
21.12.2020 22:24 Відповісти
Пранк удался на славу. Навальный подождал пока дедушка прокашлял на своей прямой линии стариковские глупости и ударил по фсб-ным дуракам. Это сильно. Дедушке цирконии с посейдонами мерещатся, а в реальности чучело выдало всех с потрохами за 10 мин. телефонного разговора. Они реальные идиоты
показати весь коментар
21.12.2020 21:30 Відповісти
У Вольнова появился конкурент
показати весь коментар
21.12.2020 21:31 Відповісти
Об'їздивши в свій час всю расєю, в мене склалося тверде переконаня, що масова алкоголізація населення призвела до виродження генофонду. Звідси повна деградація розумових здібностей.
показати весь коментар
22.12.2020 11:24 Відповісти
Ихтамнет
показати весь коментар
21.12.2020 21:30 Відповісти
Именно так и говорил Леха Не Бутерброд про оккупацию Крыма.
показати весь коментар
21.12.2020 21:54 Відповісти
ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 8579
показати весь коментар
21.12.2020 21:32 Відповісти
ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 6993
показати весь коментар
21.12.2020 21:33 Відповісти
та и хер з нею з цією козломордией,нам своє робить
показати весь коментар
21.12.2020 21:35 Відповісти
Только дебил поверит что сотрудник ФСБ расскажет по телефону непонятно кому детали секретной операции.
показати весь коментар
21.12.2020 21:35 Відповісти
то есть,то что "сотрудник" фсб может быть дебилом,ты начисто отрицаешь?

а я вспоминаю расписание болезней офицерского и генеральского состава вс ссср.
так вот,офицер с дебилизмом 3 степени не был годен к военной службе,а генерал-годен...
а щас видать планку понизили ,вплоть до ефрейтора.
показати весь коментар
21.12.2020 22:07 Відповісти
я вважаю, що десятиріччя селекції кацапів призвели до ********* стану їх ефесбе!
ви уявляєте, якщо на таку службу потрапляють дебіли, то що казати за нижчі ланки їхніх "правоохоронних" органів
показати весь коментар
21.12.2020 23:21 Відповісти
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 1207
показати весь коментар
22.12.2020 00:21 Відповісти
А що, зберігати квиток на таксі за проїзд від контори ГРУ до аеропорту не прояв дебілізму? А петровибоширови зразок розумових здібностей? Ви не вірите в очевидне.
показати весь коментар
22.12.2020 11:31 Відповісти
ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 9290
показати весь коментар
21.12.2020 21:37 Відповісти
курчатов теж такий собі хєрой! спікрали атомну бімбу у амеріканців, допіляли напільніками і вуаля - кузькіна мать
показати весь коментар
21.12.2020 21:58 Відповісти
будем подождать. вскорости случайная смерть этого болтуна расставит все точки ))
показати весь коментар
21.12.2020 21:39 Відповісти
Что то пошло не так в ФСБшной апирации "Преемник Путлера"
показати весь коментар
21.12.2020 21:43 Відповісти
Все так. Цирк. Надежда Савченко 2.
показати весь коментар
22.12.2020 06:45 Відповісти
А в чем собственно провокация???
показати весь коментар
21.12.2020 21:47 Відповісти



ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 6923
показати весь коментар
21.12.2020 21:48 Відповісти
Советский "цап-царап".1. Известный "факт" из учебников истории СССР: "Граненый стакан придумала советский скульптор, создательница монумента «Рабочий и колхозница» Вера Мухина. Он был впервые изготовлен в 1943 году"2. Стаканы из каталога фирмы Rindskorf (Богемия), 1915 год. .ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 6197
показати весь коментар
21.12.2020 21:49 Відповісти
"В пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили РБК, что не знают человека по имени Максим Сергеевич Устинов - именно так представлялся Навальный, звоня Кудрявцеву."

Но Кудрявцев на это повёлся, почти всё выболтал и только в конце спросил, почему ему звонят по обычному мобильнику. Это говорит только о том, что он лох и дурень, как и бОльшая часть ФСБ-шной и }{уйловской верхушки.
показати весь коментар
21.12.2020 21:49 Відповісти
Слегка смущает, что разговор делится на 2 части - в первой Кудрявцев реально не понимает что случилось в Томске или Омске, и в чём там провал.
показати весь коментар
21.12.2020 22:04 Відповісти
А он искренне не мог понять, в чём именно его провал. И он прав, т.к. его провал заключается именно в том, что он идиот.
показати весь коментар
21.12.2020 22:06 Відповісти
Но мы никогда не узнаем постановка это или реальный дебил в ФСБ.
показати весь коментар
21.12.2020 22:10 Відповісти
Постановочный это дебил или реальный- не так важно. Но то, что он в теме ФСБ и сдал ещё одно рыльце, говорит о серьёзности источников, которые информировали Навального.
показати весь коментар
21.12.2020 22:19 Відповісти
Zelya Vsyo Постановочный это дебил или реальный- не так важно.
показати весь коментар
21.12.2020 22:25 Відповісти
Штирлиц что-то заподозрил, но врожденное раболепеие сделало свое...
показати весь коментар
21.12.2020 22:05 Відповісти
Не пробовали, а подбирали дозу, чтоб исдох на следующий день и яда не нашли в трупе. Когда убедили хутина, что яд не обнаружат в Навальном тогда и отпустили в Германию без вещей, несущие остатки "новичка". Но лоханулись. Что не ясно?
показати весь коментар
21.12.2020 22:04 Відповісти
Все эти сопли ФСБ направлены на внутреннее население. Украина каким боком к ним?
показати весь коментар
21.12.2020 21:58 Відповісти
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала його спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 9083
показати весь коментар
21.12.2020 21:58 Відповісти
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 9380
показати весь коментар
22.12.2020 00:03 Відповісти
а руцкие надували щёки, мол фсб мало идиотов, ага, там мало не идиотов.
показати весь коментар
21.12.2020 22:00 Відповісти
да...лоханулась гэбня непадецки .
торопятся,лажают
показати весь коментар
21.12.2020 22:00 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

В лагере Байдена существуют серьезные опасения, что испытывая провалы и неудачи, нищая Россия может начать огрызаться и набрасываться на других
показати весь коментар
21.12.2020 22:02 Відповісти
Вы,батюшка,или крест снимите или трусы оденьте..так все-таки фальшивка или провокация,может быть только одно из двух,а они все до кучи
показати весь коментар
21.12.2020 22:05 Відповісти
бути гебнявому Льошенькє Навальному наступним царем на Заліссі
показати весь коментар
21.12.2020 22:08 Відповісти
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала його спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 7855
показати весь коментар
21.12.2020 22:19 Відповісти
Навальный помог ФСБ?
Теперь осталось пристрелить отравителя при задержании, и найти записку, что отравил за связь с женой.
показати весь коментар
21.12.2020 22:23 Відповісти
Время лжи тотальной и нечисти уйдет
Жизнь сама порядок наведет
Все расставит по местам
Кто виновен знает сам
Не уйдет от наказания...
Так решило Мирозданье...
показати весь коментар
21.12.2020 22:37 Відповісти
Жизнь нужно прожить так, чтобы твои трусы стирали офицеры ФСБ.

.
.....
показати весь коментар
21.12.2020 23:13 Відповісти
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 9566
показати весь коментар
22.12.2020 00:18 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2020 02:49 Відповісти
 
 