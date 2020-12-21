ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією
У ФСБ назвали "спланованою провокацією" відеоролик із телефонною розмовою політика Олексія Навального і Костянтина Кудрявцева, ймовірно співробітника інституту криміналістики.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее Время".
"Так зване розслідування про дії, до яких нібито вдалися щодо нього, є спланованою провокацією, спрямованою на дискредитацію ФСБ Росії і співробітників органів Федеральної служби безпеки, вчинення якої не було б можливим без організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб", - заявили в центрі громадських зв'язків ФСБ (цитата за ТАСС).
"Відеоролик із телефонною розмовою є підробкою", - зазначили в ФСБ.
При цьому у спецслужбі вказали на якийсь спосіб дзвінка з підміною номера, з чого можна зробити висновок, що дзвінок все-таки був.
"Використання способу підміни номера абонента - відомий прийом іноземних спецслужб, який раніше був не раз апробований в антиросійських акціях, що дає змогу виключити можливість установлення реальних учасників розмови", - стверджують у ФСБ.
У відомстві додали, що перевіряють ролик, і пообіцяли "процесуальну оцінку" за результатами.
У пресслужбі апарату Ради безпеки РФ повідомили РБК, що не знають чоловіка на ім'я Максим Сергійович Устинов - саме так представлявся Навальний, телефонуючи Кудрявцеву.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.
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а я вспоминаю расписание болезней офицерского и генеральского состава вс ссср.
так вот,офицер с дебилизмом 3 степени не был годен к военной службе,а генерал-годен...
а щас видать планку понизили ,вплоть до ефрейтора.
ви уявляєте, якщо на таку службу потрапляють дебіли, то що казати за нижчі ланки їхніх "правоохоронних" органів
Но Кудрявцев на это повёлся, почти всё выболтал и только в конце спросил, почему ему звонят по обычному мобильнику. Это говорит только о том, что он лох и дурень, как и бОльшая часть ФСБ-шной и }{уйловской верхушки.
торопятся,лажают
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
В лагере Байдена существуют серьезные опасения, что испытывая провалы и неудачи, нищая Россия может начать огрызаться и набрасываться на других
Теперь осталось пристрелить отравителя при задержании, и найти записку, что отравил за связь с женой.
Жизнь сама порядок наведет
Все расставит по местам
Кто виновен знает сам
Не уйдет от наказания...
Так решило Мирозданье...
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