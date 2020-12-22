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Минздрав планирует запустить систему электронных рецептов с 1 апреля 2021 года

Минздрав планирует запустить систему электронных рецептов с 1 апреля 2021 года

Министерство здравоохранения Украины намерено с 1 апреля 2021 года запустить систему электронных рецептов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Глобально, мы считаем, что все антибиотики должны продаваться по е-рецепту. В настоящее время мы разрабатываем модуль. Планируем, что он начнет работать с 1 апреля. Сначала он начнет работать с инсулинами, препаратами для иммуносупрессии и наркосодержащими препаратами. Следующим шагом будет антибиотик, который будет продаваться исключительно по е-рецепту",- сказал он.

Министр добавил, что ведомство в условиях действующей нормативно-правовой базы усиливает контроль относительно выписки рецептов, отпуска препаратов.

"Гослекслужбе предоставили поручение относительно контролирующих мер. Например, рецепты, которые выписываются в бумажном виде, должны сохранятся в аптеке один год, чтобы Гослекслужба могла проверить",- сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав в ближайшее время планирует ввести электронный рецепт на антибиотики
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а безконтрольне використання антибіотиків у тваринництві і птахівництві..? та і у харчовій промисловості загалом..? нє..?
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22.12.2020 11:37 Ответить
с 1 апреля, як на рашці. там теж усе з дня дурнів усе уводять.
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22.12.2020 11:52 Ответить
Ну отлично же нужно в эпидемию всех диабетиков прогнать в больницы. А насчёт антибиотиков, так вообще никогда ничего не вылечишь, нормальные люди знают, что сначала нужно сделать анализ на резистентность, а потом пить, врачи же назначают бесконтрольно как раз....

Это просто продолжение супруновской недореформа. Мало того, что врачам ещё дополнительная работа с е рецептами и если нет в поликлинике интернета и медленно все работает, то усложнить процесс.

Мало того, с этой медициной не оставит человеку шансов вылечиться самому.

У нас, может, потому смертей меньше чем в США и ЕС, потому что самолечение есть.
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22.12.2020 12:37 Ответить
ну не стоит делать это прям исключительно по рецепту, потому что иногда и батарея на мобилке садиться. НО, параллельно они будут хорошо работать - или бумажка или электронный рецепт, Как сейчас можно заказывать билеты на транспорт - и через кассу и через сайт.
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22.12.2020 15:36 Ответить
 
 