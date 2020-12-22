Минздрав планирует запустить систему электронных рецептов с 1 апреля 2021 года

Министерство здравоохранения Украины намерено с 1 апреля 2021 года запустить систему электронных рецептов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Глобально, мы считаем, что все антибиотики должны продаваться по е-рецепту. В настоящее время мы разрабатываем модуль. Планируем, что он начнет работать с 1 апреля. Сначала он начнет работать с инсулинами, препаратами для иммуносупрессии и наркосодержащими препаратами. Следующим шагом будет антибиотик, который будет продаваться исключительно по е-рецепту",- сказал он.

Министр добавил, что ведомство в условиях действующей нормативно-правовой базы усиливает контроль относительно выписки рецептов, отпуска препаратов.

"Гослекслужбе предоставили поручение относительно контролирующих мер. Например, рецепты, которые выписываются в бумажном виде, должны сохранятся в аптеке один год, чтобы Гослекслужба могла проверить",- сказал Степанов.

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