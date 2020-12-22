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МОЗ (5362) рецепт (67) електронні послуги (179)

МОЗ планує запустити систему електронних рецептів з 1 квітня 2021 року

МОЗ планує запустити систему електронних рецептів з 1 квітня 2021 року

Міністерство охорони здоров'я України має намір з 1 квітня 2021 року запустити систему електронних рецептів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Глобально, ми вважаємо, що всі антибіотики мають продаватися за е-рецептом. На сьогодні ми розробляємо модуль. Плануємо, що він почне працювати з 1 квітня. Спочатку він почне працювати з інсулінами, препаратами для імуносупресії та нарковмісними препаратами. Наступним кроком буде антибіотик, який продаватиметься виключно за е-рецептом", - сказав він.

Міністр додав, що відомство в умовах чинної нормативно-правової бази підсилює контроль щодо виписування рецептів, відпуску препаратів.

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"Держлікслужбі надали доручення щодо контролюючих заходів. Наприклад, рецепти, які виписуються в паперовому вигляді, мають зберігатися в аптеці один рік, щоб Держлікслужба могла перевірити", - сказав Степанов.

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а безконтрольне використання антибіотиків у тваринництві і птахівництві..? та і у харчовій промисловості загалом..? нє..?
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22.12.2020 11:37 Відповісти
с 1 апреля, як на рашці. там теж усе з дня дурнів усе уводять.
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22.12.2020 11:52 Відповісти
Ну отлично же нужно в эпидемию всех диабетиков прогнать в больницы. А насчёт антибиотиков, так вообще никогда ничего не вылечишь, нормальные люди знают, что сначала нужно сделать анализ на резистентность, а потом пить, врачи же назначают бесконтрольно как раз....

Это просто продолжение супруновской недореформа. Мало того, что врачам ещё дополнительная работа с е рецептами и если нет в поликлинике интернета и медленно все работает, то усложнить процесс.

Мало того, с этой медициной не оставит человеку шансов вылечиться самому.

У нас, может, потому смертей меньше чем в США и ЕС, потому что самолечение есть.
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22.12.2020 12:37 Відповісти
ну не стоит делать это прям исключительно по рецепту, потому что иногда и батарея на мобилке садиться. НО, параллельно они будут хорошо работать - или бумажка или электронный рецепт, Как сейчас можно заказывать билеты на транспорт - и через кассу и через сайт.
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22.12.2020 15:36 Відповісти
 
 