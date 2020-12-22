МОЗ планує запустити систему електронних рецептів з 1 квітня 2021 року
Міністерство охорони здоров'я України має намір з 1 квітня 2021 року запустити систему електронних рецептів
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.
"Глобально, ми вважаємо, що всі антибіотики мають продаватися за е-рецептом. На сьогодні ми розробляємо модуль. Плануємо, що він почне працювати з 1 квітня. Спочатку він почне працювати з інсулінами, препаратами для імуносупресії та нарковмісними препаратами. Наступним кроком буде антибіотик, який продаватиметься виключно за е-рецептом", - сказав він.
Міністр додав, що відомство в умовах чинної нормативно-правової бази підсилює контроль щодо виписування рецептів, відпуску препаратів.
"Держлікслужбі надали доручення щодо контролюючих заходів. Наприклад, рецепти, які виписуються в паперовому вигляді, мають зберігатися в аптеці один рік, щоб Держлікслужба могла перевірити", - сказав Степанов.
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Это просто продолжение супруновской недореформа. Мало того, что врачам ещё дополнительная работа с е рецептами и если нет в поликлинике интернета и медленно все работает, то усложнить процесс.
Мало того, с этой медициной не оставит человеку шансов вылечиться самому.
У нас, может, потому смертей меньше чем в США и ЕС, потому что самолечение есть.