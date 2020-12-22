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РФ расширила санкционный список причастными "к нагнетанию антироссийской санкционной активности"

РФ расширила санкционный список причастными

МИД РФ расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на недавние санкции ЕС из-за отравления политика Алексея Навального.

Об этом сообщает сайт ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС.

Утром 22 декабря послов Германии, Франции и Швеции в России вызвали в ведомство, где им были вручены соответствующие ноты.

Фамилии попавших в черный список людей, а также их количество в МИДе не уточнили.

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Топ комментарии
+7
я мечтал всю жизнь приехать в расейские *****, но вот печалька не увижу я питуха из гавна, как жить теперь с этим.
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22.12.2020 12:25
+6
Каждый Украинец должен нести вред РФ ! Эту нечисть нужно свести на ноль.
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22.12.2020 12:27
+5
Бомжи запретили на помойку ездить))
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22.12.2020 12:24
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Бомжи запретили на помойку ездить))
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22.12.2020 12:24 Ответить
я мечтал всю жизнь приехать в расейские *****, но вот печалька не увижу я питуха из гавна, как жить теперь с этим.
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22.12.2020 12:25 Ответить
Нас когда-то в советские времена возили в Мацкву,вся Россия начинается в Моцкве там же и заканчивается)) дальше можно фильм ужасов снимать без дикараций)
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22.12.2020 12:35 Ответить
Не, это вы истерите, а цивилизация хладнокровно вводит санкции
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22.12.2020 12:27 Ответить
Каждый Украинец должен нести вред РФ ! Эту нечисть нужно свести на ноль.
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22.12.2020 12:27 Ответить
Большего вреда, чем наносит она сама себе, никто не нанесет. Так что не нужно утруждаться.
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22.12.2020 12:30 Ответить
Нада Гріша...нада...
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22.12.2020 12:34 Ответить
Они теперь не смогут искупаться на пляжах Белого моря, поплавать на круизном пароходике по Оке от Мухосранска до Зажопинска, а в их страны введут эмбарго на поставку балалаек, матрёшек, валенок и бочкового берёзового сока. Чтоб знали!
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22.12.2020 12:29 Ответить
Печалька, теперь американцы с европейцами не смогут поехать на Дагестанские курорты Каспийского моря.
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22.12.2020 12:38 Ответить
А "принцип взаимности" распространяется на отравления и убийства?
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22.12.2020 13:28 Ответить
ну все рассосалась очередь рвущихся к кацапам иностранцев отдохнуть и снять свои сбережения в сбербанке
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22.12.2020 13:29 Ответить
Призываю отключить эту рашенфашистскую помойку от СВИФТ и интернета!!!
Жду санкций.
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22.12.2020 15:11 Ответить
 
 