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РФ розширила санкційний список причетними "до нагнітання антиросійської санкційної активності"

РФ розширила санкційний список причетними

МЗС РФ розширило список осіб, яким заборонений в'їзд у Росію, у відповідь на нещодавні санкції ЄС через отруєння політика Олексія Навального.

Про це повідомляє сайт відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Російською стороною на підставі принципу взаємності ухвалено рішення про розширення списку у відповідь представників країн-членів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в межах ЄС.

Вранці 22 грудня послів Німеччини, Франції та Швеції в Росії викликали до відомства, де їм були вручені відповідні ноти.

Прізвища осіб, які потрапили до чорного списку, а також їхню кількість у МЗС не уточнили.

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Топ коментарі
+7
я мечтал всю жизнь приехать в расейские *****, но вот печалька не увижу я питуха из гавна, как жить теперь с этим.
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22.12.2020 12:25
+6
Каждый Украинец должен нести вред РФ ! Эту нечисть нужно свести на ноль.
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22.12.2020 12:27
+5
Бомжи запретили на помойку ездить))
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22.12.2020 12:24
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Бомжи запретили на помойку ездить))
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22.12.2020 12:24 Відповісти
я мечтал всю жизнь приехать в расейские *****, но вот печалька не увижу я питуха из гавна, как жить теперь с этим.
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22.12.2020 12:25 Відповісти
Нас когда-то в советские времена возили в Мацкву,вся Россия начинается в Моцкве там же и заканчивается)) дальше можно фильм ужасов снимать без дикараций)
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22.12.2020 12:35 Відповісти
Не, это вы истерите, а цивилизация хладнокровно вводит санкции
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22.12.2020 12:27 Відповісти
Каждый Украинец должен нести вред РФ ! Эту нечисть нужно свести на ноль.
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22.12.2020 12:27 Відповісти
Большего вреда, чем наносит она сама себе, никто не нанесет. Так что не нужно утруждаться.
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22.12.2020 12:30 Відповісти
Нада Гріша...нада...
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22.12.2020 12:34 Відповісти
Они теперь не смогут искупаться на пляжах Белого моря, поплавать на круизном пароходике по Оке от Мухосранска до Зажопинска, а в их страны введут эмбарго на поставку балалаек, матрёшек, валенок и бочкового берёзового сока. Чтоб знали!
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22.12.2020 12:29 Відповісти
Печалька, теперь американцы с европейцами не смогут поехать на Дагестанские курорты Каспийского моря.
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22.12.2020 12:38 Відповісти
А "принцип взаимности" распространяется на отравления и убийства?
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22.12.2020 13:28 Відповісти
ну все рассосалась очередь рвущихся к кацапам иностранцев отдохнуть и снять свои сбережения в сбербанке
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22.12.2020 13:29 Відповісти
Призываю отключить эту рашенфашистскую помойку от СВИФТ и интернета!!!
Жду санкций.
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22.12.2020 15:11 Відповісти
 
 