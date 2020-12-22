Лидер Bellingcat Грозев об операции по вагнеровцам: Гениальный проект украинской разведки, сделавший из ФСБ клоунов. ВИДЕО
Лидер Bellingcat Христо Грозев назвал гениальной операцию украинских спецслужб по вагнеровцам и заявил, что ее провал на финальном этапе, вероятнее всего, следствие либо предательство, либо политическая трусость.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев рассказал в интервью Алесе Бацман.
"Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев... Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выиграша. Я такого никогда не видел... Если было бы предательство, то это было бы очень-очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. Самое простое объяснение - это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх - я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо", - сказал Грозев.
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до этого был скандал что министр ин. дел делал заявления не согласовывая их с Зе и потому начали хватать даже родственников соседей Зе и понаставляли слуг везде. На конечном этапе операции просочилась инфа, что грядет чтото крупное, и их вызвали по сути на доклад дать подробности
Документальный фильм о сливе россиянам украинской спецоперации с вагнеровцами будет готов в течение года - к осени. Его планируют выдвинуть на Оскар https://news.liga.net/politics/news/chvk-vagnera-bellingcat-snimaet-film-o-spetsoperatsii-ukrainy
«Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення», - повідомив Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцям».
«Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні», - нагадав п'ятий Президент.
Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat.
«Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була «злита» операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, - ви зробили велику помилку», - переконаний Порошенко.
«Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися - ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з «вагнерівцями», - повідомив Петро Порошенко.
«Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було», - звернувся він до Зеленського.
«Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати», - застеріг п'ятий Президент.
«Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
«Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться», - переконаний Порошенко.