Лідер Bellingcat Грозєв про операцію щодо "вагнерівців": Геніальний проєкт української розвідки, який зробив із ФСБ клоунів. ВIДЕО

Лідер Bellingcat Грозєв назвав геніальною операцію українських спецслужб щодо "вагнерівців" і заявив, що її провал на фінальному етапі, найімовірніше, є або наслідком зради, або політичним боягузтвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв розповів в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Українська військова розвідка разом з СБУ придумали план, як обдурити, розіграти ГРУ, ФСБ і вагнерівців ... Це все було придумано геніально. І раптом зараз ваш уряд каже, що такого не було ніколи і що це вигадка російських спецслужб. Такий хороший проєкт, який зробив з російських спецслужб посміховисько, клоунів, а держава відмовляється від цього виграшу. Я такого ніколи не бачив ... Якщо була б зрада, то це було б дуже-дуже засекреченим дзвінком або натяком навіть, які нашими засобами не виявити. Найпростіше пояснення - це був страх, це було рішення не створювати таку конфронтацію з Росією. Зрада або політичний страх - я не впевнений, але якщо навіть політичне боягузтво, то і це дуже погано", - сказав Грозєв.

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