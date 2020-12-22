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Польша хочет передать Украине излишки COVID-вакцины, - глава канцелярии премьер-министра Дворчик

Польша хочет передать Украине излишки COVID-вакцины, - глава канцелярии премьер-министра Дворчик

Варшава может передать Киеву вакцину против коронавируса при наличии излишков.

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок в РП Михал Дворчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине", - сообщил Дворчик.

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В правительстве Польши подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет.

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Топ комментарии
+12
А должны сначала одать нам, а потом сами вакцинироваться?

Или может мы сами виноваты в том, что вынуждены побираться из-за ЗЕ и Ко?
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22.12.2020 12:47
+7
обязательно врать?
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22.12.2020 12:37
+4
попрошайки... противно даже читать... вот это - реальный показатель веса личностей чиновников и клована в мире...
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22.12.2020 12:40
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Нет, не нужно, наш прости господи гарант хочет российский спутник
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22.12.2020 12:24 Ответить
обязательно врать?
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22.12.2020 12:37 Ответить
Почитай в оригинале интервью зеленского по этому поводу Times, посмотри какую политику он ведёт, и сделай выводы..
По крайней мере призадумайся , не все так как показывают по телевизору
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22.12.2020 12:45 Ответить
ща провтыкают, пока будут думать сколько на ней нагреть.
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22.12.2020 12:25 Ответить
Ведмедчук и его кум Путлер уже завезли Быбломицин Путлера в количестве 40 тонн... на каждого украинца тонна...
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22.12.2020 12:29 Ответить
Ну не знаю, хватит ли... Оксане мертвеччуковской в сиськи уколоть - там у нее литровые контейнеры, Рыбиновичу в свободное от крайней плоти место, туда-сюда, вот 40 Т и разошлись...
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22.12.2020 12:33 Ответить
Дякую. Хоча розумію, що вона дістанеться "нужним людЯм" чи на ній гарненько наварять.
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22.12.2020 12:32 Ответить
Помішалися на той ковід вакцині,а інші інфекції закинули ніби їх не існує,профілактика не проводиться,але незабаром вони дадуть про себе знати.."https://www.xm-inside.com/news/u-mikrorajoni-hmelnyczkogo-vvely-karantyn-cherez-skaz-u-sobaky/ У мікрорайоні Хмельницького ввели карантин через сказ .."
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22.12.2020 12:32 Ответить
При умові, що ті залишки будуть... А це стане відомо лише тоді, коли вакцинацію досягне своєї мети. Економіст каже, що вакцину Україна отримає однією з останніх у світі...
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22.12.2020 12:34 Ответить
Польша віддайте кращеволонтерам , ці покидьки або продадуть або зроблять щеплення тим, хто в змозі проплатити іі.
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22.12.2020 12:34 Ответить
Лучше продавали тем, кто может купить.
Потому что на шару провакцинируется вся родня ментов и сбушников. Этим, если на шару, то дайте две.
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22.12.2020 12:39 Ответить
попрошайки... противно даже читать... вот это - реальный показатель веса личностей чиновников и клована в мире...
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22.12.2020 12:40 Ответить
Дадуть, якщо будуть излишки. Так само Україна може заявити, що якщо в неї будуть излишки, то вона поділиться з другими країнами. Зараз Україна хоче закупити, хоча б 50тис. доз, що б показати видимість початку вакцинації і дальше буде годувати обіцянками. А фактичної вакцинації нам скоро не бачити. Все закуплено на перед, навіть ті вакцини, які навіть ще не пройшли 3- у фазу.
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22.12.2020 12:44 Ответить
Звучит как остатки с царского стола,то что не доедят, излишки отдадим вам,может быть
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22.12.2020 12:45 Ответить
А должны сначала одать нам, а потом сами вакцинироваться?

Или может мы сами виноваты в том, что вынуждены побираться из-за ЗЕ и Ко?
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22.12.2020 12:47 Ответить
дякуем Польша
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22.12.2020 13:07 Ответить
чому нет? излишки передать на линию ордло - пусть медветчуки и все голосовавшие за ********* колятца, а если будут отказываться - вколоть насильно...
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22.12.2020 13:13 Ответить
Ну да ... А навзаєм що ? Розриті могили ? Зе точно погодиться.
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22.12.2020 13:27 Ответить
Нда...Польша уже на избытки рассчитывает, а наши долбодятлы без откатов категорически не желают ни с кем контракты заключать - ибо контракт за бюджетные деньги без отката - противоречит мировоззрению украинского чиновника
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22.12.2020 13:28 Ответить
вероятно сиг сиг спутник ждут - в этом и задержка...
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22.12.2020 13:48 Ответить
 
 