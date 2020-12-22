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Польша хочет передать Украине излишки COVID-вакцины, - глава канцелярии премьер-министра Дворчик
Варшава может передать Киеву вакцину против коронавируса при наличии излишков.
Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок в РП Михал Дворчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине", - сообщил Дворчик.
В правительстве Польши подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет.
Топ комментарии
+12 Герхард
показать весь комментарий22.12.2020 12:47
+7 JustDoIt
показать весь комментарий22.12.2020 12:37
+4 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий22.12.2020 12:40
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По крайней мере призадумайся , не все так как показывают по телевизору
Потому что на шару провакцинируется вся родня ментов и сбушников. Этим, если на шару, то дайте две.
Или может мы сами виноваты в том, что вынуждены побираться из-за ЗЕ и Ко?