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Польща хоче передати Україні надлишки COVID-вакцини, - глава канцелярії прем'єр-міністра Дворчик

Польща хоче передати Україні надлишки COVID-вакцини, - глава канцелярії прем'єр-міністра Дворчик

Варшава може передати Києву вакцину проти коронавірусу у разі наявності надлишків.

Про це повідомив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі, урядовий уповноважений з питань реалізації Національної програми щеплень у РП Міхал Дворчик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми задекларували, що якщо матимемо надлишок вакцини, то розглядатимемо можливість її передачі третім країнам, зокрема Україні", - повідомив Дворчик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для в'їзду в Євросоюз, - Точицький

В уряді Польщі підтвердили, що переговори з українською стороною тривають, але деталей наразі немає.

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Топ коментарі
+12
А должны сначала одать нам, а потом сами вакцинироваться?

Или может мы сами виноваты в том, что вынуждены побираться из-за ЗЕ и Ко?
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22.12.2020 12:47
+7
обязательно врать?
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22.12.2020 12:37
+4
попрошайки... противно даже читать... вот это - реальный показатель веса личностей чиновников и клована в мире...
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22.12.2020 12:40
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Нет, не нужно, наш прости господи гарант хочет российский спутник
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22.12.2020 12:24 Відповісти
обязательно врать?
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22.12.2020 12:37 Відповісти
Почитай в оригинале интервью зеленского по этому поводу Times, посмотри какую политику он ведёт, и сделай выводы..
По крайней мере призадумайся , не все так как показывают по телевизору
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22.12.2020 12:45 Відповісти
ща провтыкают, пока будут думать сколько на ней нагреть.
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22.12.2020 12:25 Відповісти
Ведмедчук и его кум Путлер уже завезли Быбломицин Путлера в количестве 40 тонн... на каждого украинца тонна...
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22.12.2020 12:29 Відповісти
Ну не знаю, хватит ли... Оксане мертвеччуковской в сиськи уколоть - там у нее литровые контейнеры, Рыбиновичу в свободное от крайней плоти место, туда-сюда, вот 40 Т и разошлись...
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22.12.2020 12:33 Відповісти
Дякую. Хоча розумію, що вона дістанеться "нужним людЯм" чи на ній гарненько наварять.
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22.12.2020 12:32 Відповісти
Помішалися на той ковід вакцині,а інші інфекції закинули ніби їх не існує,профілактика не проводиться,але незабаром вони дадуть про себе знати.."https://www.xm-inside.com/news/u-mikrorajoni-hmelnyczkogo-vvely-karantyn-cherez-skaz-u-sobaky/ У мікрорайоні Хмельницького ввели карантин через сказ .."
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22.12.2020 12:32 Відповісти
При умові, що ті залишки будуть... А це стане відомо лише тоді, коли вакцинацію досягне своєї мети. Економіст каже, що вакцину Україна отримає однією з останніх у світі...
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22.12.2020 12:34 Відповісти
Польша віддайте кращеволонтерам , ці покидьки або продадуть або зроблять щеплення тим, хто в змозі проплатити іі.
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22.12.2020 12:34 Відповісти
Лучше продавали тем, кто может купить.
Потому что на шару провакцинируется вся родня ментов и сбушников. Этим, если на шару, то дайте две.
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22.12.2020 12:39 Відповісти
попрошайки... противно даже читать... вот это - реальный показатель веса личностей чиновников и клована в мире...
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22.12.2020 12:40 Відповісти
Дадуть, якщо будуть излишки. Так само Україна може заявити, що якщо в неї будуть излишки, то вона поділиться з другими країнами. Зараз Україна хоче закупити, хоча б 50тис. доз, що б показати видимість початку вакцинації і дальше буде годувати обіцянками. А фактичної вакцинації нам скоро не бачити. Все закуплено на перед, навіть ті вакцини, які навіть ще не пройшли 3- у фазу.
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22.12.2020 12:44 Відповісти
Звучит как остатки с царского стола,то что не доедят, излишки отдадим вам,может быть
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22.12.2020 12:45 Відповісти
А должны сначала одать нам, а потом сами вакцинироваться?

Или может мы сами виноваты в том, что вынуждены побираться из-за ЗЕ и Ко?
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22.12.2020 12:47 Відповісти
дякуем Польша
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22.12.2020 13:07 Відповісти
чому нет? излишки передать на линию ордло - пусть медветчуки и все голосовавшие за ********* колятца, а если будут отказываться - вколоть насильно...
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22.12.2020 13:13 Відповісти
Ну да ... А навзаєм що ? Розриті могили ? Зе точно погодиться.
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22.12.2020 13:27 Відповісти
Нда...Польша уже на избытки рассчитывает, а наши долбодятлы без откатов категорически не желают ни с кем контракты заключать - ибо контракт за бюджетные деньги без отката - противоречит мировоззрению украинского чиновника
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22.12.2020 13:28 Відповісти
вероятно сиг сиг спутник ждут - в этом и задержка...
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22.12.2020 13:48 Відповісти
 
 