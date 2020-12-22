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Польща хоче передати Україні надлишки COVID-вакцини, - глава канцелярії прем'єр-міністра Дворчик
Варшава може передати Києву вакцину проти коронавірусу у разі наявності надлишків.
Про це повідомив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі, урядовий уповноважений з питань реалізації Національної програми щеплень у РП Міхал Дворчик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми задекларували, що якщо матимемо надлишок вакцини, то розглядатимемо можливість її передачі третім країнам, зокрема Україні", - повідомив Дворчик.
В уряді Польщі підтвердили, що переговори з українською стороною тривають, але деталей наразі немає.
Топ коментарі
+12 Герхард
показати весь коментар22.12.2020 12:47
+7 JustDoIt
показати весь коментар22.12.2020 12:37
+4 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар22.12.2020 12:40
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По крайней мере призадумайся , не все так как показывают по телевизору
Потому что на шару провакцинируется вся родня ментов и сбушников. Этим, если на шару, то дайте две.
Или может мы сами виноваты в том, что вынуждены побираться из-за ЗЕ и Ко?