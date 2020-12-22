1 075 4
ВОЗ созывает встречу из-за "британского" штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения созывает встречу для обсуждения стратегии противодействия новому штамму коронавируса.
Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ Европейское региональное бюро ВОЗ созывает страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи вируса", - написал Клюге.
Точной даты встречи он не назвал.
По словам Клюге, пока недостаточно информации о новом штамма вируса, поэтому усиление профилактических мероприятий является критически важным.
"Ограничивать поездки для сдерживания распространения (вируса. - Ред.) является разумным, пока мы не получим более подробной информации", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Странно, что ЗЕляди локдаун не после майских праздников решили вводить.