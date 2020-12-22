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ВОЗ созывает встречу из-за "британского" штамма коронавируса

ВОЗ созывает встречу из-за

Всемирная организация здравоохранения созывает встречу для обсуждения стратегии противодействия новому штамму коронавируса.

Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ Европейское региональное бюро ВОЗ созывает страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи вируса", - написал Клюге.

Точной даты встречи он не назвал.

По словам Клюге, пока недостаточно информации о новом штамма вируса, поэтому усиление профилактических мероприятий является критически важным.

"Ограничивать поездки для сдерживания распространения (вируса. - Ред.) является разумным, пока мы не получим более подробной информации", - говорится в сообщении.

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А у нас все хорошо. До 8 января все просто отлично.

Странно, что ЗЕляди локдаун не после майских праздников решили вводить.
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22.12.2020 12:37 Ответить
А на китайских фестивалях, марафонах, фешн-виках ВОЗ ничего не хочет изучить?
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22.12.2020 12:40 Ответить
Новая шумиха, срочно, потому что старая шумиха с ковидом уже ослабевает, надо срочно подогреть котёл.
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22.12.2020 12:46 Ответить
Когда будет сомалийский или перуанский?Не будет?Бедные страны говорите...не закупят вакцину....
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22.12.2020 13:53 Ответить
 
 