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ВООЗ скликає зустріч через "британський" штам коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я скликає зустріч для обговорення стратегії протидії новому штаму коронавірусу.
Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У відповідь Європейське регіональне бюро ВООЗ скликає країни-члени для обговорення стратегій тестування та зниження ризиків передачі вірусу", - написав Клюге.
Точної дати зустрічі він не назвав.
За словами Клюге, поки недостатньо інформації про новий штам вірусу, тому посилення профілактичних заходів є критично важливим.
"Обмежувати поїздки для стримування поширення (вірусу. - Ред.) є розумним, поки ми не отримаємо більш докладної інформації", - йдеться в повідомленні.
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