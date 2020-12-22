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ВООЗ скликає зустріч через "британський" штам коронавірусу

ВООЗ скликає зустріч через

Всесвітня організація охорони здоров'я скликає зустріч для обговорення стратегії протидії новому штаму коронавірусу.

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь Європейське регіональне бюро ВООЗ скликає країни-члени для обговорення стратегій тестування та зниження ризиків передачі вірусу", - написав Клюге.

Точної дати зустрічі він не назвав.

За словами Клюге, поки недостатньо інформації про новий штам вірусу, тому посилення профілактичних заходів є критично важливим.

"Обмежувати поїздки для стримування поширення (вірусу. - Ред.) є розумним, поки ми не отримаємо більш докладної інформації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ про новий штам коронавірусу: На сьогодні ми не бачимо посилення тяжкості COVID-19

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А у нас все хорошо. До 8 января все просто отлично.

Странно, что ЗЕляди локдаун не после майских праздников решили вводить.
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22.12.2020 12:37 Відповісти
А на китайских фестивалях, марафонах, фешн-виках ВОЗ ничего не хочет изучить?
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22.12.2020 12:40 Відповісти
Новая шумиха, срочно, потому что старая шумиха с ковидом уже ослабевает, надо срочно подогреть котёл.
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22.12.2020 12:46 Відповісти
Когда будет сомалийский или перуанский?Не будет?Бедные страны говорите...не закупят вакцину....
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22.12.2020 13:53 Відповісти
 
 