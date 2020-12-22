В день похорон Кернеса в Харькове объявили траур
В Харькове объявлен траур 23 декабря - в день похорон городского головы Геннадия Кернеса, тело которого вечером 21 декабря доставили из Германии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на распоряжение, подписанное секретарем горсовета, и.о. мэра Игорем Тереховым.
"В связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 23 декабря объявлено днем траура в Харькове", - говорится в распоряжении.
Завтра будут приспущены государственные флаги и флаги Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия.
Как сообщалось, Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, связанных с коронавируса. Тогда же в Харькове объявили 3-дневный траур: 17, 18, 19 декабря.
Позже было решено, что один день траура будет перенесен на день похорон Кернеса.
Похоронят Кернеса на 2-м городском кладбище.
На выборы 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов и в третий раз стал Харьковским городским головой.
Пожалуйста, подождите...
А я видел, как вся эта шушара зимой 2014 семьи из страны повывозила и сама на чемоданах сидела. Но уже к весне с облегчением выдохнула, осознав, кто пришел к власти.)
Почти как Ким Чен Ира хоронят.
Наверное по той же самой причине что и твой зеленый осел..Тоесть наконец то ты согласен что Порося+Зеленский= 2 сапога пара, два зеленых осла- предателя, работающих против украинского народа. Хоть сейчас дошло. Что я тебе уже 7 лет и доказываю.
Траурной процессии не видать конца
На лафете пушки гроб увозят (возят) -
Хоронила мафия крёстного отца
Российского родного мафиози.
Хоронила мафия крёстного отца
Российского родного мафиози.
Воры морщат лоб, бандитам плакать не к лицу
Проститутки все вуаль надели (еле).
Девочки в знак траура по крёстному отцу
На панель не выйдут две недели.
Девочки в знак траура по крёстному отцу
На панель не выйдут две недели.
Начав с простого вора сам всего сумел достичь.
Был в Европе даже уважаем (знаем).
Слал ему открытки лично Леонид Ильич,
Поздравлял сердечно с Первомаем.
Слал ему открытки лично Леонид Ильич,
Поздравлял сердечно с Первомаем.
Вдова убита горем и наследник удручён.
Как некстати папа кони двинул (двинул),
Теперь придётся экономить каждый миллион:
"На кого ж, кормилец, нас покинул!"
Теперь придётся экономить каждый миллион:
"На кого ж, кормилец, нас покинул!"
Не от взрыва бомбы, не от подлого ножа,
Не от пули киллера крутого:
- Несолидно помер! - говорили кореша, -
Подавился косточкой вишневой!
- Несолидно помер! - говорили кореша, -
Подавился косточкой вишневой!
Оркестр играл Шопена, лабух жарил на трубе,
Кладбище наполнилось народом (сбродом)
И татуированный соратник по борьбе
Произнёс такую речь над гробом:
"Ша, не в кипиш масть,
прикиньте к носу, фраера,
Лапти сплел наш старый кореш Гєпа,
Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура
Щас он с Богом ботает по фене!"
Кабак трещал по швам,
поминки две недели шли:
Устрицы, омары, дискотека (эка!),
Выпили, подрались, постреляли, разошлись,
В общем, помянули человека.
Некролог в газетах, телеграммам нет конца:
Вот что значит истинная гласность (ясность).
Говорят, что нового к нам крёстного отца
Из Москвы пришлёт госбезопасность.
Як скажете - траур так траур
В Берлине, наверное, тоже.
А шо там, Харьков переименовать не планируют? Гепербург, например?
Справа не в Кернесі. Справа в мафіозній системі управління нашою країною. Людину на смертному одрі перетворили на заручника кланових інтересів. Використовували, щоб зберегти клановий контроль над харківськими ресурсами. При цьому всі прекрасно розуміли, що Кернес до Харкова вже не повернеться - а якщо і повернеться, так точно не до мерії. Ми навіть не знаємо, чи був він у свідомості на момент виборів або просто залишався на системах життєзабезпечення, які відключили після того, як відбулися всі необхідні процедури, що забезпечили кланам контроль над Харковом.
Це, звичайно, страшна смерть, яку навіть ворогу не побажаєш. В останні дні свого життя бути безпорадним інструментом в руках хижих жадібних людей, які цікавляться тільки грішми і які утримують тебе на цьому світі тільки заради того, щоб продовжувати наживатися, коли тебе вже тут не буде. Кернес був одним з небагатьох людей в моєму житті, що принижувалися до огидних публічних нападок на мене, але зараз я відчуваю тільки жалість. Це ж треба було так прожити своє життя, щоб так померти!
Ну а харків'яни? Люди, які, напевно, думають, що вони ******* жителі ********* мегаполісу! Люди, які без вагань, всім небайдужим Харковом проголосували за привид, як у якомусь забитому африканському бантустані! Люди, які своїм голосуванням ще раз нагадали, що поки хижі клани можуть маніпулювати українцями, нічого в нашій країні не буде змінюватися на краще.
Кернес помер. Мафія є безсмертною.Віталій Портников: Смерть Кернеса - моторошна кульмінація місцевих виборів
как тот так то есть терракт и убийство мальчика дидыка ватный харьков не чему не учит
https://www.youtube.com/watch?v=hjObODzTstY
А от кримінальний авторитет нечасто своєю смертю здихає.