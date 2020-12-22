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Кернес (1175) траур (216) Харьков (7286)

В день похорон Кернеса в Харькове объявили траур

В день похорон Кернеса в Харькове объявили траур

В Харькове объявлен траур 23 декабря - в день похорон городского головы Геннадия Кернеса, тело которого вечером 21 декабря доставили из Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на распоряжение, подписанное секретарем горсовета, и.о. мэра Игорем Тереховым.

"В связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 23 декабря объявлено днем ​​траура в Харькове", - говорится в распоряжении.

Завтра будут приспущены государственные флаги и флаги Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия.

Как сообщалось, Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, связанных с коронавируса. Тогда же в Харькове объявили 3-дневный траур: 17, 18, 19 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это наш святой долг": в Харькове планируют поставить памятник Кернесу, а также назвать его именем станцию метро и улицу

Позже было решено, что один день траура будет перенесен на день похорон Кернеса.

Похоронят Кернеса на 2-м городском кладбище.

На выборы 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов и в третий раз стал Харьковским городским головой.
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Топ комментарии
+36
Как вам Зебізянкі за два года скатиться до похорон сепаров с почестями? Нормально на хлеб мажиться
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22.12.2020 12:42
+34
Приспускать государственный флаг перед криминалом, на котором печати ставить негде?... Харьковчане не переборщили?
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22.12.2020 12:44
+30
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 8502
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22.12.2020 12:58
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Как вам Зебізянкі за два года скатиться до похорон сепаров с почестями? Нормально на хлеб мажиться
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22.12.2020 12:42 Ответить
Не тяни сову на глобус! Умри Кернес на два года раньше, сценарий похорон не сильно бы отличался.
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22.12.2020 13:20 Ответить
Это ты так хотел бы. Ну давай сравним:Два года назад я видел как Ефремов в СИЗО сидел, а Портнов в лаптестане ныкался, сейчас в СИЗО сидит Риф, а Портнов судами рулит. И как оно ничего не поменялось? И это не твои басни, а факт
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22.12.2020 13:24 Ответить
Для того Ефремова и садили, что бы ты его видел. И не сильно обращал внимание на то, что с остальными высокопоставленными сепарами вполне нормальные, деловые отношения.
А я видел, как вся эта шушара зимой 2014 семьи из страны повывозила и сама на чемоданах сидела. Но уже к весне с облегчением выдохнула, осознав, кто пришел к власти.)
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22.12.2020 13:37 Ответить
Ну имя у тебя правильное ни дать ни взять
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22.12.2020 13:59 Ответить
Та его при Пете так же не трогали. Как он в наглую издевался над судом, когда были все доказательства.
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22.12.2020 13:25 Ответить
это событие общенационального масштаба? чувак умножил себя на ноль а мы все должны скорбить?
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22.12.2020 12:42 Ответить
Ойвсьо...

Почти как Ким Чен Ира хоронят.
В день похорон Кернеса в Харькове объявили траур - Цензор.НЕТ 4747
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22.12.2020 12:43 Ответить
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22.12.2020 12:47 Ответить
Приспускать государственный флаг перед криминалом, на котором печати ставить негде?... Харьковчане не переборщили?
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22.12.2020 12:44 Ответить
не, им нормально заходит...главное дорожки тротуарные проложить
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22.12.2020 12:46 Ответить
Всеукраинский надо объявить!
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22.12.2020 12:46 Ответить
Через полгода об этом типа выдающимся деятеле никто и не вспомнит...а может даже ранее...
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22.12.2020 12:46 Ответить
Ото-ж бо, й воно... Про Кушнарьова багато згадують?
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22.12.2020 12:51 Ответить
Баяны закупили ?
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22.12.2020 12:46 Ответить
Закупили, но почемуто прислали уже порваные
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22.12.2020 12:48 Ответить
Царь помер, всем скорбеть или на костер!
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22.12.2020 12:47 Ответить
Наверное по той же самой причине что и твой зеленый осел..
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22.12.2020 12:48 Ответить
Так вроде же ЗЕ и не обещал никого садить и надежд на него ниукого небыло. а твой Петька божился на Майдане перед матерями убитых, что убийцы Небесной Сотни и сепаратисты будут сидеть в тюрьмах
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22.12.2020 12:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/22056

Наверное по той же самой причине что и твой зеленый осел..Тоесть наконец то ты согласен что Порося+Зеленский= 2 сапога пара, два зеленых осла- предателя, работающих против украинского народа. Хоть сейчас дошло. Что я тебе уже 7 лет и доказываю.
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22.12.2020 13:11 Ответить
До тупых не дошло. Сажать - не функция президентов.
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22.12.2020 13:16 Ответить
Это тупая ботва , - без Пети никак ))
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22.12.2020 13:17 Ответить
О той же причине по которой и мертвечука не посадил
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22.12.2020 12:49 Ответить
С названием улицы проще всего. Проезд, пробитый через парк от ул Новгородской до Сумской, по немецкому военному захоронению, в народе называют "Гепенштрассе"
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22.12.2020 12:48 Ответить
"Гепенштрассе", метро "Героев Коррупции", ул. "Гвардейцев Наперсточников", проспект "50 летия БДСМ", ул "XVII воровской сходки", "Колясочная набережная" и собор "Святого Преображения Гепы и Допы"..
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22.12.2020 13:39 Ответить
Хоронила мафия
Траурной процессии не видать конца
На лафете пушки гроб увозят (возят) -
Хоронила мафия крёстного отца
Российского родного мафиози.
Хоронила мафия крёстного отца
Российского родного мафиози.

Воры морщат лоб, бандитам плакать не к лицу
Проститутки все вуаль надели (еле).
Девочки в знак траура по крёстному отцу
На панель не выйдут две недели.
Девочки в знак траура по крёстному отцу
На панель не выйдут две недели.

Начав с простого вора сам всего сумел достичь.
Был в Европе даже уважаем (знаем).
Слал ему открытки лично Леонид Ильич,
Поздравлял сердечно с Первомаем.
Слал ему открытки лично Леонид Ильич,
Поздравлял сердечно с Первомаем.

Вдова убита горем и наследник удручён.
Как некстати папа кони двинул (двинул),
Теперь придётся экономить каждый миллион:
"На кого ж, кормилец, нас покинул!"
Теперь придётся экономить каждый миллион:
"На кого ж, кормилец, нас покинул!"

Не от взрыва бомбы, не от подлого ножа,
Не от пули киллера крутого:
- Несолидно помер! - говорили кореша, -
Подавился косточкой вишневой!
- Несолидно помер! - говорили кореша, -
Подавился косточкой вишневой!

Оркестр играл Шопена, лабух жарил на трубе,
Кладбище наполнилось народом (сбродом)
И татуированный соратник по борьбе
Произнёс такую речь над гробом:

"Ша, не в кипиш масть,
прикиньте к носу, фраера,
Лапти сплел наш старый кореш Гєпа,
Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура
Щас он с Богом ботает по фене!"

Кабак трещал по швам,
поминки две недели шли:
Устрицы, омары, дискотека (эка!),
Выпили, подрались, постреляли, разошлись,
В общем, помянули человека.

Некролог в газетах, телеграммам нет конца:
Вот что значит истинная гласность (ясность).
Говорят, что нового к нам крёстного отца
Из Москвы пришлёт госбезопасность.
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22.12.2020 12:49 Ответить
По всей Украине возник дефицит гармошек и баянов. Видно сильно украинцы тоскуют по Кернесу.
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22.12.2020 12:49 Ответить
Вата вийде плакать за своїм лідором.
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22.12.2020 12:49 Ответить
казала ж- не голосуйте за труп, тільки гроші на вітер викинули
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22.12.2020 12:49 Ответить
В Харькове объявлен траур 23 декабря - в день похорон городского головы Геннадия Кернеса, тело которого вечером 21 декабря доставили из Германии. Источник: https://censor.net/ru/n3238400

Як скажете - траур так траур

У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 5026
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22.12.2020 12:50 Ответить
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 6392
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22.12.2020 12:51 Ответить
В день похорон Кернеса в Харькове объявили траур

В Берлине, наверное, тоже.

А шо там, Харьков переименовать не планируют? Гепербург, например?
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22.12.2020 12:51 Ответить
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 9850
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22.12.2020 12:52 Ответить
Харків в траурі по Кернесу:

У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 8607
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22.12.2020 12:53 Ответить
Чего не отнять, любил покойничек устраивать роскошные фейерверки.
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22.12.2020 12:58 Ответить
В старину было так - Разбойникам, ворам, убийцам также не полагалось быть погребёнными рядом с обычными умершими. Перечисленные категории усопших, попавшие под запрет, считались буквально отбросами общества и могли оскорбить память предков. Закапывали преступников и казнённых по обыкновению в поле, лесу или на болоте.
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22.12.2020 12:54 Ответить
Чем я могу откликнуться, как коренной киевлянин, предки которого сотни лет прожили на Киевщине, и не раз страшно страдали от российского и российско-советского режимов, земля ему стекловатой.
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22.12.2020 12:56 Ответить
Таки знищили НІМЦІ ще одного єврея. Це ж якийсь голокост.
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22.12.2020 12:56 Ответить
Воровской сходняк делает своему криминальному авторитету еще и похороны на весь город. Есть в Харькове хоть пару патриотов которые запустят в честь дохлого Гепы феерверки
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22.12.2020 12:57 Ответить
Вы намекаете на подрыв похоронной процессии? Поддерживаю.
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22.12.2020 13:09 Ответить
Свідки гепіни
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 2546
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22.12.2020 12:57 Ответить
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 8502
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22.12.2020 12:58 Ответить
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 2599
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22.12.2020 13:00 Ответить
Класний плакат, але неправдивий. У Харкові рулять мусора.
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22.12.2020 13:13 Ответить
Так этож плакат про них
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22.12.2020 14:16 Ответить
Больной ватно-криминальный город.
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22.12.2020 13:04 Ответить
Не знаю як там на Заході, а у нас собак хворих на сказ закопують у лісопосадках
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22.12.2020 13:05 Ответить
Завтра на 2-ом городском кладбище состоится сходняк всех харьковских воров , рекетиров, бандитов, аферистов, шулеров, напёрсточников, карманников и сепаров! Обращаюсь к правоохранительным органам - провести фото и видеосъёмку всех собравшихся...Законопослушных граждан там не будет - не приглашены....
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22.12.2020 13:06 Ответить
Якщо вітер поверне у потрібному напрямку, то зі стаєнь іподрому повіє неповторним запахом на всю процесію.
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22.12.2020 13:15 Ответить
А я считаю, что зловоние, исходящее от процессии - воровской кодлы во главе с трупом - не может сравниться ни с конскими лепёшками, ни с кошачьей мочой, ни с ароматом канализационного коллектора....
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22.12.2020 13:23 Ответить
А че не крематорий, как и положено для таких....адольфовичей?
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22.12.2020 13:17 Ответить
Лучше бы газовая камера, но клиент ускользнул от процедуры.... Помчался в Германию кислородом подышать....Но, Слава Богу, не помогло....Угомонился...Затих... Тьфу...
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22.12.2020 13:27 Ответить
три дня траура по Гепе.... объявляй... не объявляй... траур семьи переложили на траур целого города... люди член ложили на тот клоунский траур по бандюгану.
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22.12.2020 13:20 Ответить
ВСЕМ мацьі и піва !
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22.12.2020 13:24 Ответить
Это что всего один день? Или это еще в день похорон вдобавок к тем трем?
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22.12.2020 13:26 Ответить
А где-то в окопах (в зоне ООС) порвали два баяна......
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22.12.2020 13:26 Ответить
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 8557
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22.12.2020 13:39 Ответить
Земля пухом. Пусть покоится с миром. Аминь. Все там будем.
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22.12.2020 13:42 Ответить
Миро ему не положено...
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22.12.2020 15:29 Ответить
"На выборы 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов и в третий раз стал Харьковским городским головой."

У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 5588
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22.12.2020 13:54 Ответить
Політична характеристика людини, яку вважають одним з організаторів відправки бандитів до мирного Києвау дні Майдану 2013-2014 років, людини, що не шкодувала зусиль для того, щоб український Харків залишався похмурим радянським містом, коригування не потребує. І тільки в пострадянських країнах ця політична оцінка підміняє судовий вирок.

Справа не в Кернесі. Справа в мафіозній системі управління нашою країною. Людину на смертному одрі перетворили на заручника кланових інтересів. Використовували, щоб зберегти клановий контроль над харківськими ресурсами. При цьому всі прекрасно розуміли, що Кернес до Харкова вже не повернеться - а якщо і повернеться, так точно не до мерії. Ми навіть не знаємо, чи був він у свідомості на момент виборів або просто залишався на системах життєзабезпечення, які відключили після того, як відбулися всі необхідні процедури, що забезпечили кланам контроль над Харковом.
Це, звичайно, страшна смерть, яку навіть ворогу не побажаєш. В останні дні свого життя бути безпорадним інструментом в руках хижих жадібних людей, які цікавляться тільки грішми і які утримують тебе на цьому світі тільки заради того, щоб продовжувати наживатися, коли тебе вже тут не буде. Кернес був одним з небагатьох людей в моєму житті, що принижувалися до огидних публічних нападок на мене, але зараз я відчуваю тільки жалість. Це ж треба було так прожити своє життя, щоб так померти!
Ну а харків'яни? Люди, які, напевно, думають, що вони ******* жителі ********* мегаполісу! Люди, які без вагань, всім небайдужим Харковом проголосували за привид, як у якомусь забитому африканському бантустані! Люди, які своїм голосуванням ще раз нагадали, що поки хижі клани можуть маніпулювати українцями, нічого в нашій країні не буде змінюватися на краще.
Кернес помер. Мафія є безсмертною.Віталій Портников: Смерть Кернеса - моторошна кульмінація місцевих виборів
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22.12.2020 14:00 Ответить
Боже який маразм бандука мертвого треба охороняти 20 тисячами
как тот так то есть терракт и убийство мальчика дидыка ватный харьков не чему не учит


https://www.youtube.com/watch?v=hjObODzTstY
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22.12.2020 14:13 Ответить
А приспустили свої терористичні прапори терористичні угрупування "ДНР" і "ЛНР"? Купа фінансування тих ОЗГ пропала, чи замінять головного сепара подсепарники?
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22.12.2020 14:19 Ответить
Так.Коли снайпер вбиває українського солдата-це рядова подія.
А от кримінальний авторитет нечасто своєю смертю здихає.
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22.12.2020 14:23 Ответить
Собаке - собачья смерть!
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22.12.2020 14:51 Ответить
В сумме 4 дня траура! У выдающихся деятелей, народных героев меньше было. А тут прожженого мафиози с такими почестями хоронят. А на кого ориентироваться теперь молодежи?
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22.12.2020 14:58 Ответить
Репетиція,анонс,афіші.Віп-лакшері.
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 8953
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22.12.2020 15:05 Ответить
Дифирамбы харьковской "элиты" Кернесу, "... имевшему собственное видение развития города" (В. Зеленский), очень быстро поутихнут, когда эта "элита" ознакомится с реальным финансовым положением дел в Харькове. В отличие от, к примеру , Кличко, Кернес до последнего управлял городом лично, вел собственную бухгалтерию и точно знал реальную ситуацию. Она далеко не такая, как в официальных цифрах. timeze2019.blogspot.com
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22.12.2020 15:10 Ответить
Носятся с этим Кернесом, как дурак с писаной торбой. Он по факту уже несколько месяцев до смерти был не дееспособным, так они его мэром выбрали. Дурачьё. Теперь и Героя Украины ему присваивают, и проспекты в честь него называют, и памятники ему ставят, и станцию метро увековечивают. Уже не знают как еще выпендриться. Вы, дебилы, просто Харьков в Кернес переименуйте и всё ОК будет!
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22.12.2020 15:24 Ответить
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 5598
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22.12.2020 15:24 Ответить
ссучего пса закапывать буду
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22.12.2020 15:40 Ответить
Ну как говорится: земля ему бетоном со стекловатой.
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22.12.2020 15:40 Ответить
Чего вы все спорите? Реально хоронят его как Сталина. Все плачут, куча перформансов и и.д.
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22.12.2020 16:05 Ответить
такие гепы-коммисары приходя до власти смертями невинных наводили " порядки", исключительно все были участниками ИХ октябрской революции, пайок получали всегда, у голода у них не было никогда... дорываясь до власти убивали... убивали... убивали...
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22.12.2020 20:45 Ответить
Реально интересно, что он был настолько офигенным? Не сепаром, честным, и преданным Украине? Реально не пойму, почему все так , как будто Бендеру или Ярослава Мудрого хоронят
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22.12.2020 16:09 Ответить
Харьковские аборигены ответили бы примерно как "да, вор, но зато свой".
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22.12.2020 21:38 Ответить
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 7132
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22.12.2020 20:58 Ответить
Траур в честь бандита, быдла и прорасеянского ублюдка. В ватном Харькове иначе и быть не могло.
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22.12.2020 21:35 Ответить
 
 