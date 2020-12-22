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У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу

У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу

У Харкові оголошено жалобу 23 грудня - в день похорону міського голови Геннадія Кернеса, тіло якого ввечері 21 грудня доставили з Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомили в пресслужбі Харківської міської ради із посиланням на розпорядження, підписане секретарем міськради, в.о. мера Ігорем Тереховим.

"У зв'язку із проведенням траурних заходів, пов'язаних зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса, 23 грудня оголошено днем ​​жалоби в Харкові", - йдеться у розпорядженні.

Завтра будуть приспущені державні прапори і прапори Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також будуть скасовані всі розважально-концертні заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло Кернеса доставили до Харкова

Як повідомлялося, Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Тоді ж у Харкові оголосили 3-денний траур: 17, 18, 19 грудня.

Пізніше було вирішено, що один день жалоби буде перенесено на день похорону Кернеса.

Поховають Кернеса на 2-му міському кладовищі.

На виборах 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів і втрете став Харківським міським головою.

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Топ коментарі
+36
Как вам Зебізянкі за два года скатиться до похорон сепаров с почестями? Нормально на хлеб мажиться
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22.12.2020 12:42
+34
Приспускать государственный флаг перед криминалом, на котором печати ставить негде?... Харьковчане не переборщили?
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22.12.2020 12:44
+30
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 8502
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22.12.2020 12:58
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Как вам Зебізянкі за два года скатиться до похорон сепаров с почестями? Нормально на хлеб мажиться
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22.12.2020 12:42 Відповісти
Не тяни сову на глобус! Умри Кернес на два года раньше, сценарий похорон не сильно бы отличался.
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22.12.2020 13:20 Відповісти
Это ты так хотел бы. Ну давай сравним:Два года назад я видел как Ефремов в СИЗО сидел, а Портнов в лаптестане ныкался, сейчас в СИЗО сидит Риф, а Портнов судами рулит. И как оно ничего не поменялось? И это не твои басни, а факт
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22.12.2020 13:24 Відповісти
Для того Ефремова и садили, что бы ты его видел. И не сильно обращал внимание на то, что с остальными высокопоставленными сепарами вполне нормальные, деловые отношения.
А я видел, как вся эта шушара зимой 2014 семьи из страны повывозила и сама на чемоданах сидела. Но уже к весне с облегчением выдохнула, осознав, кто пришел к власти.)
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22.12.2020 13:37 Відповісти
Ну имя у тебя правильное ни дать ни взять
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22.12.2020 13:59 Відповісти
Та его при Пете так же не трогали. Как он в наглую издевался над судом, когда были все доказательства.
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22.12.2020 13:25 Відповісти
это событие общенационального масштаба? чувак умножил себя на ноль а мы все должны скорбить?
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22.12.2020 12:42 Відповісти
Ойвсьо...

Почти как Ким Чен Ира хоронят.
В день похорон Кернеса в Харькове объявили траур - Цензор.НЕТ 4747
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22.12.2020 12:43 Відповісти
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22.12.2020 12:47 Відповісти
Приспускать государственный флаг перед криминалом, на котором печати ставить негде?... Харьковчане не переборщили?
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22.12.2020 12:44 Відповісти
не, им нормально заходит...главное дорожки тротуарные проложить
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22.12.2020 12:46 Відповісти
Всеукраинский надо объявить!
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22.12.2020 12:46 Відповісти
Через полгода об этом типа выдающимся деятеле никто и не вспомнит...а может даже ранее...
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22.12.2020 12:46 Відповісти
Ото-ж бо, й воно... Про Кушнарьова багато згадують?
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22.12.2020 12:51 Відповісти
Баяны закупили ?
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22.12.2020 12:46 Відповісти
Закупили, но почемуто прислали уже порваные
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22.12.2020 12:48 Відповісти
Царь помер, всем скорбеть или на костер!
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22.12.2020 12:47 Відповісти
Наверное по той же самой причине что и твой зеленый осел..
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22.12.2020 12:48 Відповісти
Так вроде же ЗЕ и не обещал никого садить и надежд на него ниукого небыло. а твой Петька божился на Майдане перед матерями убитых, что убийцы Небесной Сотни и сепаратисты будут сидеть в тюрьмах
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22.12.2020 12:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/22056

Наверное по той же самой причине что и твой зеленый осел..Тоесть наконец то ты согласен что Порося+Зеленский= 2 сапога пара, два зеленых осла- предателя, работающих против украинского народа. Хоть сейчас дошло. Что я тебе уже 7 лет и доказываю.
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22.12.2020 13:11 Відповісти
До тупых не дошло. Сажать - не функция президентов.
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22.12.2020 13:16 Відповісти
Это тупая ботва , - без Пети никак ))
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22.12.2020 13:17 Відповісти
О той же причине по которой и мертвечука не посадил
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22.12.2020 12:49 Відповісти
С названием улицы проще всего. Проезд, пробитый через парк от ул Новгородской до Сумской, по немецкому военному захоронению, в народе называют "Гепенштрассе"
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22.12.2020 12:48 Відповісти
"Гепенштрассе", метро "Героев Коррупции", ул. "Гвардейцев Наперсточников", проспект "50 летия БДСМ", ул "XVII воровской сходки", "Колясочная набережная" и собор "Святого Преображения Гепы и Допы"..
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22.12.2020 13:39 Відповісти
Хоронила мафия
Траурной процессии не видать конца
На лафете пушки гроб увозят (возят) -
Хоронила мафия крёстного отца
Российского родного мафиози.
Хоронила мафия крёстного отца
Российского родного мафиози.

Воры морщат лоб, бандитам плакать не к лицу
Проститутки все вуаль надели (еле).
Девочки в знак траура по крёстному отцу
На панель не выйдут две недели.
Девочки в знак траура по крёстному отцу
На панель не выйдут две недели.

Начав с простого вора сам всего сумел достичь.
Был в Европе даже уважаем (знаем).
Слал ему открытки лично Леонид Ильич,
Поздравлял сердечно с Первомаем.
Слал ему открытки лично Леонид Ильич,
Поздравлял сердечно с Первомаем.

Вдова убита горем и наследник удручён.
Как некстати папа кони двинул (двинул),
Теперь придётся экономить каждый миллион:
"На кого ж, кормилец, нас покинул!"
Теперь придётся экономить каждый миллион:
"На кого ж, кормилец, нас покинул!"

Не от взрыва бомбы, не от подлого ножа,
Не от пули киллера крутого:
- Несолидно помер! - говорили кореша, -
Подавился косточкой вишневой!
- Несолидно помер! - говорили кореша, -
Подавился косточкой вишневой!

Оркестр играл Шопена, лабух жарил на трубе,
Кладбище наполнилось народом (сбродом)
И татуированный соратник по борьбе
Произнёс такую речь над гробом:

"Ша, не в кипиш масть,
прикиньте к носу, фраера,
Лапти сплел наш старый кореш Гєпа,
Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура
Щас он с Богом ботает по фене!"

Кабак трещал по швам,
поминки две недели шли:
Устрицы, омары, дискотека (эка!),
Выпили, подрались, постреляли, разошлись,
В общем, помянули человека.

Некролог в газетах, телеграммам нет конца:
Вот что значит истинная гласность (ясность).
Говорят, что нового к нам крёстного отца
Из Москвы пришлёт госбезопасность.
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22.12.2020 12:49 Відповісти
По всей Украине возник дефицит гармошек и баянов. Видно сильно украинцы тоскуют по Кернесу.
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22.12.2020 12:49 Відповісти
Вата вийде плакать за своїм лідором.
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22.12.2020 12:49 Відповісти
казала ж- не голосуйте за труп, тільки гроші на вітер викинули
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22.12.2020 12:49 Відповісти
В Харькове объявлен траур 23 декабря - в день похорон городского головы Геннадия Кернеса, тело которого вечером 21 декабря доставили из Германии. Источник: https://censor.net/ru/n3238400

Як скажете - траур так траур

У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 5026
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22.12.2020 12:50 Відповісти
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 6392
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22.12.2020 12:51 Відповісти
В день похорон Кернеса в Харькове объявили траур

В Берлине, наверное, тоже.

А шо там, Харьков переименовать не планируют? Гепербург, например?
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22.12.2020 12:51 Відповісти
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 9850
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22.12.2020 12:52 Відповісти
Харків в траурі по Кернесу:

У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 8607
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22.12.2020 12:53 Відповісти
Чего не отнять, любил покойничек устраивать роскошные фейерверки.
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22.12.2020 12:58 Відповісти
В старину было так - Разбойникам, ворам, убийцам также не полагалось быть погребёнными рядом с обычными умершими. Перечисленные категории усопших, попавшие под запрет, считались буквально отбросами общества и могли оскорбить память предков. Закапывали преступников и казнённых по обыкновению в поле, лесу или на болоте.
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22.12.2020 12:54 Відповісти
Чем я могу откликнуться, как коренной киевлянин, предки которого сотни лет прожили на Киевщине, и не раз страшно страдали от российского и российско-советского режимов, земля ему стекловатой.
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22.12.2020 12:56 Відповісти
Таки знищили НІМЦІ ще одного єврея. Це ж якийсь голокост.
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22.12.2020 12:56 Відповісти
Воровской сходняк делает своему криминальному авторитету еще и похороны на весь город. Есть в Харькове хоть пару патриотов которые запустят в честь дохлого Гепы феерверки
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22.12.2020 12:57 Відповісти
Вы намекаете на подрыв похоронной процессии? Поддерживаю.
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22.12.2020 13:09 Відповісти
Свідки гепіни
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 2546
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22.12.2020 12:57 Відповісти
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 8502
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22.12.2020 12:58 Відповісти
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 2599
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22.12.2020 13:00 Відповісти
Класний плакат, але неправдивий. У Харкові рулять мусора.
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22.12.2020 13:13 Відповісти
Так этож плакат про них
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22.12.2020 14:16 Відповісти
Больной ватно-криминальный город.
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22.12.2020 13:04 Відповісти
Не знаю як там на Заході, а у нас собак хворих на сказ закопують у лісопосадках
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22.12.2020 13:05 Відповісти
Завтра на 2-ом городском кладбище состоится сходняк всех харьковских воров , рекетиров, бандитов, аферистов, шулеров, напёрсточников, карманников и сепаров! Обращаюсь к правоохранительным органам - провести фото и видеосъёмку всех собравшихся...Законопослушных граждан там не будет - не приглашены....
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22.12.2020 13:06 Відповісти
Якщо вітер поверне у потрібному напрямку, то зі стаєнь іподрому повіє неповторним запахом на всю процесію.
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22.12.2020 13:15 Відповісти
А я считаю, что зловоние, исходящее от процессии - воровской кодлы во главе с трупом - не может сравниться ни с конскими лепёшками, ни с кошачьей мочой, ни с ароматом канализационного коллектора....
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22.12.2020 13:23 Відповісти
А че не крематорий, как и положено для таких....адольфовичей?
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22.12.2020 13:17 Відповісти
Лучше бы газовая камера, но клиент ускользнул от процедуры.... Помчался в Германию кислородом подышать....Но, Слава Богу, не помогло....Угомонился...Затих... Тьфу...
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22.12.2020 13:27 Відповісти
три дня траура по Гепе.... объявляй... не объявляй... траур семьи переложили на траур целого города... люди член ложили на тот клоунский траур по бандюгану.
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22.12.2020 13:20 Відповісти
ВСЕМ мацьі и піва !
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22.12.2020 13:24 Відповісти
Это что всего один день? Или это еще в день похорон вдобавок к тем трем?
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22.12.2020 13:26 Відповісти
А где-то в окопах (в зоне ООС) порвали два баяна......
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22.12.2020 13:26 Відповісти
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 8557
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22.12.2020 13:39 Відповісти
Земля пухом. Пусть покоится с миром. Аминь. Все там будем.
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22.12.2020 13:42 Відповісти
Миро ему не положено...
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22.12.2020 15:29 Відповісти
"На выборы 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов и в третий раз стал Харьковским городским головой."

У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 5588
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22.12.2020 13:54 Відповісти
Політична характеристика людини, яку вважають одним з організаторів відправки бандитів до мирного Києвау дні Майдану 2013-2014 років, людини, що не шкодувала зусиль для того, щоб український Харків залишався похмурим радянським містом, коригування не потребує. І тільки в пострадянських країнах ця політична оцінка підміняє судовий вирок.

Справа не в Кернесі. Справа в мафіозній системі управління нашою країною. Людину на смертному одрі перетворили на заручника кланових інтересів. Використовували, щоб зберегти клановий контроль над харківськими ресурсами. При цьому всі прекрасно розуміли, що Кернес до Харкова вже не повернеться - а якщо і повернеться, так точно не до мерії. Ми навіть не знаємо, чи був він у свідомості на момент виборів або просто залишався на системах життєзабезпечення, які відключили після того, як відбулися всі необхідні процедури, що забезпечили кланам контроль над Харковом.
Це, звичайно, страшна смерть, яку навіть ворогу не побажаєш. В останні дні свого життя бути безпорадним інструментом в руках хижих жадібних людей, які цікавляться тільки грішми і які утримують тебе на цьому світі тільки заради того, щоб продовжувати наживатися, коли тебе вже тут не буде. Кернес був одним з небагатьох людей в моєму житті, що принижувалися до огидних публічних нападок на мене, але зараз я відчуваю тільки жалість. Це ж треба було так прожити своє життя, щоб так померти!
Ну а харків'яни? Люди, які, напевно, думають, що вони ******* жителі ********* мегаполісу! Люди, які без вагань, всім небайдужим Харковом проголосували за привид, як у якомусь забитому африканському бантустані! Люди, які своїм голосуванням ще раз нагадали, що поки хижі клани можуть маніпулювати українцями, нічого в нашій країні не буде змінюватися на краще.
Кернес помер. Мафія є безсмертною.Віталій Портников: Смерть Кернеса - моторошна кульмінація місцевих виборів
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22.12.2020 14:00 Відповісти
Боже який маразм бандука мертвого треба охороняти 20 тисячами
как тот так то есть терракт и убийство мальчика дидыка ватный харьков не чему не учит


https://www.youtube.com/watch?v=hjObODzTstY
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22.12.2020 14:13 Відповісти
А приспустили свої терористичні прапори терористичні угрупування "ДНР" і "ЛНР"? Купа фінансування тих ОЗГ пропала, чи замінять головного сепара подсепарники?
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22.12.2020 14:19 Відповісти
Так.Коли снайпер вбиває українського солдата-це рядова подія.
А от кримінальний авторитет нечасто своєю смертю здихає.
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22.12.2020 14:23 Відповісти
Собаке - собачья смерть!
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22.12.2020 14:51 Відповісти
В сумме 4 дня траура! У выдающихся деятелей, народных героев меньше было. А тут прожженого мафиози с такими почестями хоронят. А на кого ориентироваться теперь молодежи?
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22.12.2020 14:58 Відповісти
Репетиція,анонс,афіші.Віп-лакшері.
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 8953
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22.12.2020 15:05 Відповісти
Дифирамбы харьковской "элиты" Кернесу, "... имевшему собственное видение развития города" (В. Зеленский), очень быстро поутихнут, когда эта "элита" ознакомится с реальным финансовым положением дел в Харькове. В отличие от, к примеру , Кличко, Кернес до последнего управлял городом лично, вел собственную бухгалтерию и точно знал реальную ситуацию. Она далеко не такая, как в официальных цифрах. timeze2019.blogspot.com
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22.12.2020 15:10 Відповісти
Носятся с этим Кернесом, как дурак с писаной торбой. Он по факту уже несколько месяцев до смерти был не дееспособным, так они его мэром выбрали. Дурачьё. Теперь и Героя Украины ему присваивают, и проспекты в честь него называют, и памятники ему ставят, и станцию метро увековечивают. Уже не знают как еще выпендриться. Вы, дебилы, просто Харьков в Кернес переименуйте и всё ОК будет!
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22.12.2020 15:24 Відповісти
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 5598
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22.12.2020 15:24 Відповісти
ссучего пса закапывать буду
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22.12.2020 15:40 Відповісти
Ну как говорится: земля ему бетоном со стекловатой.
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22.12.2020 15:40 Відповісти
Чего вы все спорите? Реально хоронят его как Сталина. Все плачут, куча перформансов и и.д.
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22.12.2020 16:05 Відповісти
такие гепы-коммисары приходя до власти смертями невинных наводили " порядки", исключительно все были участниками ИХ октябрской революции, пайок получали всегда, у голода у них не было никогда... дорываясь до власти убивали... убивали... убивали...
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22.12.2020 20:45 Відповісти
Реально интересно, что он был настолько офигенным? Не сепаром, честным, и преданным Украине? Реально не пойму, почему все так , как будто Бендеру или Ярослава Мудрого хоронят
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22.12.2020 16:09 Відповісти
Харьковские аборигены ответили бы примерно как "да, вор, но зато свой".
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22.12.2020 21:38 Відповісти
У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу - Цензор.НЕТ 7132
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22.12.2020 20:58 Відповісти
Траур в честь бандита, быдла и прорасеянского ублюдка. В ватном Харькове иначе и быть не могло.
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22.12.2020 21:35 Відповісти
 
 