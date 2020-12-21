Тіло Кернеса доставили до Харкова
У міжнародному аеропорту "Харків" приземлився літак, на якому з Берліна доставили тіло міського голови Харкова Геннадія Кернеса.
Посадка відбулася о 19:24. Про це з посиланням на дані сервісу Flightradar повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
З аеропорту тіло Кернеса доставлять у морг 17-ї лікарні.
Біля аеропорту чергують поліцейські, медики і рятувальники. Літак зустрічають колеги Кернеса, зокрема секретар міськради Ігор Терехов і ексголова Харківської облради, депутат Сергій Чернов.
"Вважаю абсолютною необхідністю бути тут і під час усіх заходів, які будуть у Харкові організовані щодо поховання та прощання з Харківським міським головою", - сказав Чернов журналістам.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку тижня.
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.
4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).
9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступникаКернесаТерехова.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть у него там будет могилка, пусть там будет красивый памятник и этого хватит.
Сподіваються врятувати?
А ещё лучше посрать размазать.