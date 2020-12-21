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Кернес (506) Харків (5428)

Тіло Кернеса доставили до Харкова

Тіло Кернеса доставили до Харкова

У міжнародному аеропорту "Харків" приземлився літак, на якому з Берліна доставили тіло міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Посадка відбулася о 19:24. Про це з посиланням на дані сервісу Flightradar повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

З аеропорту тіло Кернеса доставлять у морг 17-ї лікарні.

Біля аеропорту чергують поліцейські, медики і рятувальники. Літак зустрічають колеги Кернеса, зокрема секретар міськради Ігор Терехов і ексголова Харківської облради, депутат Сергій Чернов.

"Вважаю абсолютною необхідністю бути тут і під час усіх заходів, які будуть у Харкові організовані щодо поховання та прощання з Харківським міським головою", - сказав Чернов журналістам.

Також читайте: "Це наш святий обов'язок": у Харкові планують поставити пам'ятник Кернесу, а також назвати його ім'ям станцію метро і вулицю

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку тижня.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

Також читайте: Кернеса поховають 23 грудня, - Терехов

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступникаКернесаТерехова. 

Також читайте: Літак із тілом Кернеса прибуде до Харкова сьогодні увечері, - секретар Терехов
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Топ коментарі
+73
столько шума из украинофоба-сепара-
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21.12.2020 20:00
+65
Кернеса треба поховати, як скіфського царя. Разом з його свитою.
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21.12.2020 20:08
+48
Человек слова - обещал вернуться в Харьков до нового года. Вернулся.
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21.12.2020 20:04
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Как его выбрали мэром?
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21.12.2020 20:42 Відповісти
Когда секретарь хернос шел на мера, на мера шел и аваков. Расклад был ноздря в ноздрю, но хернес помутил с подсчетом голосов и аваков улетел в Италию. При овоще было.
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21.12.2020 20:49 Відповісти
ще не мироточить? плакальниці вже зібрались відробляти сепарські кошти по херою харкова?
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21.12.2020 20:42 Відповісти
Есть в том городе одно кладбище---старое, в старой части города. И есть аллея центральная на входе---так на многих кладбищах. И лежат разные, но знаковые люди для города. Разных взглядов, идеологии прошлой например. Не та и давно там был похоронен наверно самый знаковый губернатор, настоящий украинец, патриот города. области и страны не смотря на идеологическую составляющую Масельский! Рядом почти лежит Кушнарёв---тоже харьковчанин по призванию. Та и другие. Но никого на той аллее нет с уголовным прошлым. Ну вот как? В смысле как им дальше там лежать? Кто теперь захочет из многих зайти цветы положить на той аллее для созидательных людей? Ну можно же было по людски рядом с родителями положить например? Никто бы и не сказал и не стал бы что делать гадкого. А ведь начнётся это.
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21.12.2020 20:45 Відповісти
Тому що перепоганили Харків всілякими Гепами.Соромно.Наукова перлина України,Харків,ллє сльози за аферистом і бандюганом.Вулицю збираються назвати на його честь.Тільки подумати...
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21.12.2020 20:52 Відповісти
Та вроде и станцию метро так обзовут. Пока не ясно---какую.
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21.12.2020 21:01 Відповісти
Яку-Яку? Кернесівську!
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22.12.2020 00:21 Відповісти
Ну станцию вряд ли. А вот улицу - вполне вероятно.
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22.12.2020 01:45 Відповісти
Та в том то и дело что запросто это. Угар по местным тв-каналам во весь опор прёт. А практичеки все тв-каналы были фюрера. Кроме АТВК. кажись. Чем быстрей Рада-зрада назначит выборы в городе, тем скорее станет ясно кто есть кто. И наблюдателей только с других мест и городов. А также давно пора в стране прекратить выборы в школах---там бюджетники. Это у комуняков последний редут остался и резерв. Бюджетники все до единного латентная 5 колона. Предавно стало ясно.
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22.12.2020 17:39 Відповісти
"Наукова перлина України"... Боже, це так круто звучить! Вау!)
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22.12.2020 01:43 Відповісти
змінити Московський проспект на Кернес авеню
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23.12.2020 00:42 Відповісти
Та ладно на том кладбище на Пушкинской столько комуняк лежат у которых руки по локоть в крови. Кернес по сравнению с ними просто херувим.
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21.12.2020 22:23 Відповісти
Памятники или название улиц таких политиков произведут раскол общества, нельзя сейчас такое делать.
Пусть у него там будет могилка, пусть там будет красивый памятник и этого хватит.
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21.12.2020 20:47 Відповісти
Почетным харьковчанином буду делать.
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21.12.2020 20:51 Відповісти
В печку его ! И по ветру развеять.
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21.12.2020 20:53 Відповісти
Та ні. Залиште все на волю сцикунів і Ви завжди знайдете дорогу до могилки пацюка за запахом...
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21.12.2020 21:06 Відповісти
Кинуть за забор посольства Путлеростана.
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22.12.2020 01:48 Відповісти
Теперь в Харькове появится улица "Гвардейцев Наперсточников" и метро "Героев Коррупции"..
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21.12.2020 20:57 Відповісти
Хахах, точно
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22.12.2020 01:39 Відповісти
Особливо постраждає жалюгідний в розумовому стані жидок Добкін. Ото вже буде зашквар за зашкваром... Запасаюсь попкорном. Цікаво також буде спостерігати за посмикуванням Фукса і Ярославського. Великий шухер починається у їхній синагозі...
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21.12.2020 21:04 Відповісти
...розтовчить цю мерзоту...!!!
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21.12.2020 21:09 Відповісти
хоспади, да всем насрать
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21.12.2020 21:13 Відповісти
А я думал, что его мощи только задержку мочи лечат... Какой вклад в медицину!
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21.12.2020 21:18 Відповісти
"чергують медики і рятувальники"

Сподіваються врятувати?
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21.12.2020 21:15 Відповісти
плакальщиков от экстаза спасать будут.
Тіло Кернеса доставили до Харкова - Цензор.НЕТ 2561
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21.12.2020 22:28 Відповісти
А раптом покійному стане зле, або температура підскочить, або цеглина впаде?
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22.12.2020 02:16 Відповісти
Земля ему бетоном
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21.12.2020 21:19 Відповісти
Разрешаем забрать его тушу в Казахстан
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21.12.2020 21:29 Відповісти
в Харькове достачно много умных и порядочных людей, которые с удовольствием поссут на его могилу. Здохла крыса, и Слава богу
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21.12.2020 21:59 Відповісти
100%
А ещё лучше посрать размазать.
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22.12.2020 01:36 Відповісти
Лучший вор Харькова.
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22.12.2020 01:35 Відповісти
Ну ты и дебил, Сырожа Питров!
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22.12.2020 01:53 Відповісти
До места прощания а после до кладбища дойдёт своими ногами...
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21.12.2020 22:03 Відповісти
Тіло Кернеса доставили до Харкова - Цензор.НЕТ 2694
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21.12.2020 22:03 Відповісти
Пассажир бизнес-класса...
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21.12.2020 22:17 Відповісти
Цей наперсточник накрав сотні мільйонів доларів - ось чого все його оточення б'ється в екстАзі (мабуть не все ще поділили). Проте якщо для них він герой, то хто вони самі тоді? Це питання риторичне. Ворог України, злодій та шахрай. Виходить, що його оточення ще гірше. Все це лицемірство та лизоблюдство набуло просто огидного розмаху. Вони всі думають, що будуть жити вічно, а накрадене заберуть з собою - Гепа також так думав. Але зустріч з Богом невідворотня і з кожним днем все ближче, і не допоможуть тут ні гроші, ні приватні літаки, ніщо нікому не допоможе.
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21.12.2020 22:21 Відповісти
Абсолютно вірно. Теж саме я говорив своїй бабусі.
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22.12.2020 01:38 Відповісти
вот, блин. а мавзолей ещё не готов.
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21.12.2020 22:25 Відповісти
Зашел на тело посмотреть, а его нет...
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21.12.2020 23:06 Відповісти
Весь хряков будет встечать своего хероя😷☝
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21.12.2020 23:44 Відповісти
Только присосавшиеся и фанаты.
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22.12.2020 01:50 Відповісти
Тіло Кернеса доставили до Харкова - Цензор.НЕТ 2605
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22.12.2020 00:33 Відповісти
И тело приступило к исполнению мэрзких обязанностей хорькова.
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22.12.2020 01:29 Відповісти
в скотомогильник і три шару хлорки зверху щоб заразу не розносило...
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22.12.2020 06:10 Відповісти
З яким задоволенням я плюнув би в пику цьому ватному ******** на останок!
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22.12.2020 07:06 Відповісти
Смерть людини, це звичайно горе, якою б ця людина не була.Людину вже не повернути і я особисто висловлюю співчуття рідним і близьким. Але мені спадає на думку сержант українських збройних сил Журавель, який йшов спасати поранених, без зброї і за домовленностю з "тою стороною" і ОБСЕ і був поранений російськими окупантами,три доби помирав під палючим сонцем, стікаючи кров'ю і не маючи води. А в той час преЗедент, взявши це на контроль виїхав на море відпочивати, звинувачуючи командирів цього підрозділу і не звернувся в ООН, до послоів Німеччини і Франції, які є представниками у Мінському процесі. А тут поперлися всі дипломати ламати німецьку систему, бо в них все дуже суворо, логдаун (і це німці) і все-таки домовилися вилетіки літаку в Харков. Ці дві різні події говорять хто нами керує і які у них приоритети.
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22.12.2020 09:17 Відповісти
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