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Кернес (506) похорон (1277) Харків (5428)

Кернеса поховають 23 грудня, - Терехов

Кернеса поховають 23 грудня, - Терехов

Церемонія прощання і похорон міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який помер у берлінській клініці "Шаріте", відбудеться в середу, 23 грудня.

Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прощання відбудеться у фойє оперного театру, з 9 до 13 години. Потім - похорон на почесній алеї", - сказав Терехов.

Він також повідомив, що доступ на відспівування Кернеса, яке пройде в Благовіщенському соборі, буде лімітований через антиковідні обмеження.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що тіло померлого 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте" мера Харкова Геннадія Кернеса доставлять до Харкова в понеділок увечері.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вночі 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.

Читайте: Похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели, - Терехов
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Топ коментарі
+22
Кернеса поховають 23 грудня, - Терехов - Цензор.НЕТ 835
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18.12.2020 17:33
+19
Харьковчане! Будете плохо рыдать за усопшим, урежут субсидии, поднимут тарифы!!!
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18.12.2020 17:16
+18
отпевание Кернеса... пройдет в Благовещенском соборе...

А що у синагогу вже сась??? Ой вей...
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18.12.2020 17:13
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ворюга, бандит, рекетир
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18.12.2020 18:11 Відповісти
сепар, украинофоб.
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18.12.2020 21:58 Відповісти
ну у одних епанатов торез есть ? почему город кернес не может быть ? Рейс автобуса, поезда "кернес -торез" или "торез-кернес", звучит жеж !!!
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18.12.2020 21:56 Відповісти
да сколько с тем трупом будут носится? еще бы объявили траур по всей планете на год
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18.12.2020 18:10 Відповісти
вот и отгепился гепа и миллиарды награбленные не помогли,но зато похоронят в гробу за 100000дол и в батистовых кальсонах
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18.12.2020 18:13 Відповісти
Шутка о "мумии Кернеса" правящей Харьковом приобретает пугающую реальность. Мало того, что они почти неделю собираются возить где то тело Кернеса (а это противоречит традициям иудаизма), они вовсе не собираются проводить выборы !

ЦИК заявляет об отсутствии денег (все их премии за год оплатят три бюджета таких выборов), местные говорят, что " это наше дело и нам за это ничего не будет". В стране избравшей цирк, цирк продолжается !!! (с)
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18.12.2020 18:13 Відповісти
Поховайте його стоячи на візку...
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18.12.2020 23:32 Відповісти
Позорные ************* бандита к героям приравнивают! Чтоб вы все мрази🤢🤡💩🎪 окачурились
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18.12.2020 18:14 Відповісти
О мудрєйшиє харківяни, вибравшие мумію своїм мером, вам тепер необхідно мощі Кернеса траурною ходою обнести 3 рази навколо Харькова, щоб дух єго нєтлєнний вєчно пребував з вами.
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18.12.2020 18:24 Відповісти
А карнавал тоже 23 начнёцца или чуть раньше, хто в курсе ???
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18.12.2020 18:53 Відповісти
Не,интересно другое-корефаны Пеця иЗеля приедут на похорона?
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18.12.2020 19:29 Відповісти
За этих не знаю, а Шаломов (он же *****) должен быть палюбому...
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18.12.2020 19:40 Відповісти
На счет пети и зели неизвестно...а вот Аваков обязан перевернуть тело на живот и приложиться в анальные уста
Кернеса поховають 23 грудня, - Терехов - Цензор.НЕТ 4734
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18.12.2020 21:10 Відповісти
Чудное фото) вдохновило.Освежил биографию Авакова и Кернеса). Все они родом из бандитов, даже самые талантливые ограничены этим бандитским потолком. Поэтому не смог Аваков реально реформировать МВД. А Кернес не смог стать мером, зато умело разводил харьковчан по теме "посмотрите какой город красивый стал", еще внуки нынешних его полклоников будут расплачиваться за долги Харькова перед миром. "Зато город красивый!", Гагагага, смешно, особенно с учетом что промышленный Харьков лидер по хрущевской застройки там за 60% хрущей.
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19.12.2020 06:51 Відповісти
гепа лудший, это какойто .... стокгольмский синдром! харьковчане вы не офигели?
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18.12.2020 19:00 Відповісти
Харрків'яни в масі своїй дурні пофігісти і на вибори не ходять. гєпу обирали його однокровці, яких в харкові досить багато і які кожного разу сумлінно ходили на вибори, стабільно забезпечуючи йому відносну більшість. Національний фактор, понімаєш лі....
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18.12.2020 20:55 Відповісти
Пан Володимир Горбатько! Респект за коммент!
Харьковская областная администрация объявила 26 сентября 2020 года днем траура по погибшим в авиакатастрофе при заходе на посадку под городом Чугуевым Харьковской области, самолета «Ан-26». При крушении борта погибли 25 человек.
Траур, в связи со смертью городского головы города Харькова хавера Геннадия Кернеса, длился двое суток.
Ранее на сайте городского совета было опубликовано распоряжение пана Терехова, согласно которого траур был объявлен 17, 18 и 19 декабря 2020 года.
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18.12.2020 21:18 Відповісти
я вот никак не пойму, гепа был по национальности кто? по крайней мере евреев с именем Адольф я не встречал, каким то фашизмом попахивает. как его отец с таким именем среди харьковских евреев жил? и почему его в православном соборе отпевать собираются? из выкрестов??? не подумайте что подкалую, для истории интересно. и еще вопрос как вы честные харьковчане (чуть не написал честные фраера) в мэры выбирали человека отсидевшего в 90-е гг почти 3 года за "групповое мошейничество" шо вас янек ничему не научил?
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18.12.2020 21:48 Відповісти
Національність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9 єврей . Дружина Василенко Оксана Володимирівна
(колишня дружина)
Привалова Галина Сергіївна
(колишня співмешканка)
Гайсинська Оксана Юріївна. Професія кресляр-конструктор
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80 слюсар . ======Народився в єврейській родині Кернеса Адольфа Лазаревича (https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 р. н.) та Кернес Ганни Абрамівни (https://uk.wikipedia.org/wiki/1935 1935 р. н.). Має сестру, https://uk.wikipedia.org/wiki/1976 1976 року закінчив середню школу № 76 м. Харкова. Після закінчення школи від армії був звільнений за статтею 7-Б (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F психопатія )=========
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 14 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року, за вироком Харківського обласного суду, був визнаний винним у скоєнні пограбування та шахрайства (за ст. 143 ч. 2 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КК України ) та засуджений до 3 років позбавлення волі у виправно трудовій колонії суворого режиму з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю, за намагання привласнити гроші від фіктивного продажу автомобіля, а також за *********** дії. Але в процесі слідства «сприяв встановленню істини, покаявся». З урахуванням цього, а також строку, проведеного за час слідства в ув'язненні (понад два роки), суд звільнив Г. Кернеса з-під вартиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
Після звільнення займався приватизацією підприємств енергетичного комплексу, співпрацював з батьком майбутнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80 мера Харкова М́арком Добкіним. Відкрив власну юридичну компанію.=======єдина освіта==== https://uk.wikipedia.org/wiki/1977 1977 року вступив до ПТУ № 14, і закінчив його у https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 р. за спеціальністю https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1 «кресляр-конструктор» .
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19.12.2020 07:48 Відповісти
Так а самий головний Адольф світу хто хіба був? Поляк чи українець?
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19.12.2020 12:26 Відповісти
20 декабря ждем Зомби,АУ Зеленский даже мертвую крысу боится.Вот так и с добродеятелем рыжинким у которого 30% ввп,и все благодаря гречке,а потом они героически орут с диванов.
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18.12.2020 19:02 Відповісти
Яка суина новина( Де Харків ще знайде такого рідкісного урода, будував на 1 млн., і при цьому крав на 20 млн?
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18.12.2020 19:05 Відповісти
вангую: будут искать
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18.12.2020 20:02 Відповісти
А как хоронить будут-- по-еврейски сидя, в белом саване, или по

простому - в дорогом деревянном бушлате.
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18.12.2020 19:29 Відповісти
Жопой к верху возле мерии. Чтобы харькавчане в жопу цветы ему ставили
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18.12.2020 21:23 Відповісти
Помню в 90-х попы отпевали бандюг чуть-ли не каждую неделю и на кладбище воздвигали им громадные монументы. Кернес сильно задержался на этом свете - давно пора к своим браткам убийцам и насильникам. Мрази, убийце и безбожнику не место в храме.
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18.12.2020 19:38 Відповісти
похороните его в лавочках за 63000 гривен (в ценах 2012+ года, вроде)
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18.12.2020 20:01 Відповісти
Зарити десь в поле біля Харкова. Хоч добриво буде. Хоча б якусь користь принесе державі.
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18.12.2020 20:24 Відповісти
Ну наконец то радостная новость. Ждал с 2014 года.
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18.12.2020 20:40 Відповісти
НЕ СМОТРЕЛ РАДУ НО СЛЫШАЛ ЧТО ВСЕ ВСТАЛИ НА МИНУТУ МОЧАНИЯ В ЧЕСТЬ ОДНОГО ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ХНР . ТУДА ЕМУ И ДОРОГА
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18.12.2020 21:02 Відповісти
Я так и думал, неделька-другая после выборов и можно тело хоронить...
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18.12.2020 21:16 Відповісти
месячишко-второй...
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19.12.2020 01:35 Відповісти
Да хоть с обрыва его скиньте. Нах. нам знать про ето?
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18.12.2020 21:22 Відповісти
Сколько можно о бандюке, захватившем власть. А слова какие говорят: Харьковчане никогда не забудут... Та ёлки ж ты палки! И это в интеллектуальной столице Украины.
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18.12.2020 21:54 Відповісти
Правильно заметили, не помню кто, когда курсанты разбились, был траура 1 день, когда мумию мэра перестали поддерживать - три дня. Что-то в Харькове не так...
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18.12.2020 22:45 Відповісти
Кернесчане, не разделяю ваше горе
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19.12.2020 09:46 Відповісти
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