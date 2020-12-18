Кернеса поховають 23 грудня, - Терехов

Церемонія прощання і похорон міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який помер у берлінській клініці "Шаріте", відбудеться в середу, 23 грудня.

Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прощання відбудеться у фойє оперного театру, з 9 до 13 години. Потім - похорон на почесній алеї", - сказав Терехов.

Він також повідомив, що доступ на відспівування Кернеса, яке пройде в Благовіщенському соборі, буде лімітований через антиковідні обмеження.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що тіло померлого 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте" мера Харкова Геннадія Кернеса доставлять до Харкова в понеділок увечері.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вночі 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.

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