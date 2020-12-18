Кернеса поховають 23 грудня, - Терехов
Церемонія прощання і похорон міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який помер у берлінській клініці "Шаріте", відбудеться в середу, 23 грудня.
Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Прощання відбудеться у фойє оперного театру, з 9 до 13 години. Потім - похорон на почесній алеї", - сказав Терехов.
Він також повідомив, що доступ на відспівування Кернеса, яке пройде в Благовіщенському соборі, буде лімітований через антиковідні обмеження.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що тіло померлого 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте" мера Харкова Геннадія Кернеса доставлять до Харкова в понеділок увечері.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вночі 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.
Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.
2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.
9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.
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ЦИК заявляет об отсутствии денег (все их премии за год оплатят три бюджета таких выборов), местные говорят, что " это наше дело и нам за это ничего не будет". В стране избравшей цирк, цирк продолжается !!! (с)
Харьковская областная администрация объявила 26 сентября 2020 года днем траура по погибшим в авиакатастрофе при заходе на посадку под городом Чугуевым Харьковской области, самолета «Ан-26». При крушении борта погибли 25 человек.
Траур, в связи со смертью городского головы города Харькова хавера Геннадия Кернеса, длился двое суток.
Ранее на сайте городского совета было опубликовано распоряжение пана Терехова, согласно которого траур был объявлен 17, 18 и 19 декабря 2020 года.
(колишня дружина)
Привалова Галина Сергіївна
(колишня співмешканка)
Гайсинська Оксана Юріївна. Професія кресляр-конструктор
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80 слюсар . ======Народився в єврейській родині Кернеса Адольфа Лазаревича (https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 р. н.) та Кернес Ганни Абрамівни (https://uk.wikipedia.org/wiki/1935 1935 р. н.). Має сестру, https://uk.wikipedia.org/wiki/1976 1976 року закінчив середню школу № 76 м. Харкова. Після закінчення школи від армії був звільнений за статтею 7-Б (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F психопатія )=========
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 14 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року, за вироком Харківського обласного суду, був визнаний винним у скоєнні пограбування та шахрайства (за ст. 143 ч. 2 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КК України ) та засуджений до 3 років позбавлення волі у виправно трудовій колонії суворого режиму з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю, за намагання привласнити гроші від фіктивного продажу автомобіля, а також за *********** дії. Але в процесі слідства «сприяв встановленню істини, покаявся». З урахуванням цього, а також строку, проведеного за час слідства в ув'язненні (понад два роки), суд звільнив Г. Кернеса з-під вартиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
Після звільнення займався приватизацією підприємств енергетичного комплексу, співпрацював з батьком майбутнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80 мера Харкова М́арком Добкіним. Відкрив власну юридичну компанію.=======єдина освіта==== https://uk.wikipedia.org/wiki/1977 1977 року вступив до ПТУ № 14, і закінчив його у https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 р. за спеціальністю https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1 «кресляр-конструктор» .
простому - в дорогом деревянном бушлате.