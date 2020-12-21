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Кернес (1175) Харьков (7286)

Тело Кернеса доставили в Харьков

Тело Кернеса доставили в Харьков

В международном аэропорту "Харьков" приземлился самолет, на котором из Берлина доставили тело городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Посадка произошла в 19:24. Об этом со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Из аэропорта тело Кернеса доставят в морг 17-й больницы.

Возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели. Самолет встречают коллеги Кернеса, в том числе секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского облсовета, депутат Сергей Чернов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это наш святой долг": в Харькове планируют поставить памятник Кернесу, а также назвать его именем станцию метро и улицу

"Считаю абсолютной необходимостью быть здесь и во время всех мероприятий, которые будут в Харькове организованы по погребению и прощание с Харьковским городским головой", - сказал Чернов журналистам.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале недели.

Также на Цензор.НЕТ: Кернеса похоронят 23 декабря, - Терехов

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

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Топ комментарии
+73
столько шума из украинофоба-сепара-
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21.12.2020 20:00
+65
Кернеса треба поховати, як скіфського царя. Разом з його свитою.
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21.12.2020 20:08
+48
Человек слова - обещал вернуться в Харьков до нового года. Вернулся.
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21.12.2020 20:04
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Страница 2 из 2
Как его выбрали мэром?
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21.12.2020 20:42 Ответить
Когда секретарь хернос шел на мера, на мера шел и аваков. Расклад был ноздря в ноздрю, но хернес помутил с подсчетом голосов и аваков улетел в Италию. При овоще было.
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21.12.2020 20:49 Ответить
ще не мироточить? плакальниці вже зібрались відробляти сепарські кошти по херою харкова?
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21.12.2020 20:42 Ответить
Есть в том городе одно кладбище---старое, в старой части города. И есть аллея центральная на входе---так на многих кладбищах. И лежат разные, но знаковые люди для города. Разных взглядов, идеологии прошлой например. Не та и давно там был похоронен наверно самый знаковый губернатор, настоящий украинец, патриот города. области и страны не смотря на идеологическую составляющую Масельский! Рядом почти лежит Кушнарёв---тоже харьковчанин по призванию. Та и другие. Но никого на той аллее нет с уголовным прошлым. Ну вот как? В смысле как им дальше там лежать? Кто теперь захочет из многих зайти цветы положить на той аллее для созидательных людей? Ну можно же было по людски рядом с родителями положить например? Никто бы и не сказал и не стал бы что делать гадкого. А ведь начнётся это.
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21.12.2020 20:45 Ответить
Тому що перепоганили Харків всілякими Гепами.Соромно.Наукова перлина України,Харків,ллє сльози за аферистом і бандюганом.Вулицю збираються назвати на його честь.Тільки подумати...
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21.12.2020 20:52 Ответить
Та вроде и станцию метро так обзовут. Пока не ясно---какую.
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21.12.2020 21:01 Ответить
Яку-Яку? Кернесівську!
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22.12.2020 00:21 Ответить
Ну станцию вряд ли. А вот улицу - вполне вероятно.
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22.12.2020 01:45 Ответить
Та в том то и дело что запросто это. Угар по местным тв-каналам во весь опор прёт. А практичеки все тв-каналы были фюрера. Кроме АТВК. кажись. Чем быстрей Рада-зрада назначит выборы в городе, тем скорее станет ясно кто есть кто. И наблюдателей только с других мест и городов. А также давно пора в стране прекратить выборы в школах---там бюджетники. Это у комуняков последний редут остался и резерв. Бюджетники все до единного латентная 5 колона. Предавно стало ясно.
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22.12.2020 17:39 Ответить
"Наукова перлина України"... Боже, це так круто звучить! Вау!)
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22.12.2020 01:43 Ответить
змінити Московський проспект на Кернес авеню
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23.12.2020 00:42 Ответить
Та ладно на том кладбище на Пушкинской столько комуняк лежат у которых руки по локоть в крови. Кернес по сравнению с ними просто херувим.
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21.12.2020 22:23 Ответить
Памятники или название улиц таких политиков произведут раскол общества, нельзя сейчас такое делать.
Пусть у него там будет могилка, пусть там будет красивый памятник и этого хватит.
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21.12.2020 20:47 Ответить
Почетным харьковчанином буду делать.
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21.12.2020 20:51 Ответить
В печку его ! И по ветру развеять.
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21.12.2020 20:53 Ответить
Та ні. Залиште все на волю сцикунів і Ви завжди знайдете дорогу до могилки пацюка за запахом...
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21.12.2020 21:06 Ответить
Кинуть за забор посольства Путлеростана.
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22.12.2020 01:48 Ответить
Теперь в Харькове появится улица "Гвардейцев Наперсточников" и метро "Героев Коррупции"..
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21.12.2020 20:57 Ответить
Хахах, точно
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22.12.2020 01:39 Ответить
Особливо постраждає жалюгідний в розумовому стані жидок Добкін. Ото вже буде зашквар за зашкваром... Запасаюсь попкорном. Цікаво також буде спостерігати за посмикуванням Фукса і Ярославського. Великий шухер починається у їхній синагозі...
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21.12.2020 21:04 Ответить
...розтовчить цю мерзоту...!!!
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21.12.2020 21:09 Ответить
хоспади, да всем насрать
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21.12.2020 21:13 Ответить
А я думал, что его мощи только задержку мочи лечат... Какой вклад в медицину!
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21.12.2020 21:18 Ответить
"чергують медики і рятувальники"

Сподіваються врятувати?
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21.12.2020 21:15 Ответить
плакальщиков от экстаза спасать будут.
Тіло Кернеса доставили до Харкова - Цензор.НЕТ 2561
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21.12.2020 22:28 Ответить
А раптом покійному стане зле, або температура підскочить, або цеглина впаде?
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22.12.2020 02:16 Ответить
Земля ему бетоном
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21.12.2020 21:19 Ответить
Разрешаем забрать его тушу в Казахстан
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21.12.2020 21:29 Ответить
в Харькове достачно много умных и порядочных людей, которые с удовольствием поссут на его могилу. Здохла крыса, и Слава богу
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21.12.2020 21:59 Ответить
100%
А ещё лучше посрать размазать.
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22.12.2020 01:36 Ответить
Лучший вор Харькова.
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22.12.2020 01:35 Ответить
Ну ты и дебил, Сырожа Питров!
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22.12.2020 01:53 Ответить
До места прощания а после до кладбища дойдёт своими ногами...
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21.12.2020 22:03 Ответить
Тіло Кернеса доставили до Харкова - Цензор.НЕТ 2694
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21.12.2020 22:03 Ответить
Пассажир бизнес-класса...
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21.12.2020 22:17 Ответить
Цей наперсточник накрав сотні мільйонів доларів - ось чого все його оточення б'ється в екстАзі (мабуть не все ще поділили). Проте якщо для них він герой, то хто вони самі тоді? Це питання риторичне. Ворог України, злодій та шахрай. Виходить, що його оточення ще гірше. Все це лицемірство та лизоблюдство набуло просто огидного розмаху. Вони всі думають, що будуть жити вічно, а накрадене заберуть з собою - Гепа також так думав. Але зустріч з Богом невідворотня і з кожним днем все ближче, і не допоможуть тут ні гроші, ні приватні літаки, ніщо нікому не допоможе.
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21.12.2020 22:21 Ответить
Абсолютно вірно. Теж саме я говорив своїй бабусі.
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22.12.2020 01:38 Ответить
вот, блин. а мавзолей ещё не готов.
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21.12.2020 22:25 Ответить
Зашел на тело посмотреть, а его нет...
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21.12.2020 23:06 Ответить
Весь хряков будет встечать своего хероя😷☝
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21.12.2020 23:44 Ответить
Только присосавшиеся и фанаты.
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22.12.2020 01:50 Ответить
Тіло Кернеса доставили до Харкова - Цензор.НЕТ 2605
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22.12.2020 00:33 Ответить
И тело приступило к исполнению мэрзких обязанностей хорькова.
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22.12.2020 01:29 Ответить
в скотомогильник і три шару хлорки зверху щоб заразу не розносило...
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22.12.2020 06:10 Ответить
З яким задоволенням я плюнув би в пику цьому ватному ******** на останок!
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22.12.2020 07:06 Ответить
Смерть людини, це звичайно горе, якою б ця людина не була.Людину вже не повернути і я особисто висловлюю співчуття рідним і близьким. Але мені спадає на думку сержант українських збройних сил Журавель, який йшов спасати поранених, без зброї і за домовленностю з "тою стороною" і ОБСЕ і був поранений російськими окупантами,три доби помирав під палючим сонцем, стікаючи кров'ю і не маючи води. А в той час преЗедент, взявши це на контроль виїхав на море відпочивати, звинувачуючи командирів цього підрозділу і не звернувся в ООН, до послоів Німеччини і Франції, які є представниками у Мінському процесі. А тут поперлися всі дипломати ламати німецьку систему, бо в них все дуже суворо, логдаун (і це німці) і все-таки домовилися вилетіки літаку в Харков. Ці дві різні події говорять хто нами керує і які у них приоритети.
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22.12.2020 09:17 Ответить
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