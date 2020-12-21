Літак із тілом Кернеса прибуде до Харкова сьогодні увечері, - секретар Терехов

Літак із тілом Геннадія Кернеса прибуде до Харкова увечері 21 грудня. Журналістів закликали терпляче поставитися до цієї ситуації і не штурмувати аеропорт.

Про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нікого з представників преси до борту не пустять.

"Прилітає сім'я, я вас дуже прошу, журналісти, ми не можемо обмежувати вашу участь в аеропорту, але зрозумійте ситуацію, проявіть терпіння, толерантність. Сім'я перебуває в шоковому стані", - сказав Терехов.

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"Ми очікуємо приліт літака з Берліна сьогодні з тілом Геннадія Адольфовича орієнтовно о 19:00. Похорон відбудеться 23 числа. Вранці у нас буде відспівування в Благовіщенському соборі, потім прощання у фоє Харківського оперного театру з 9:00 до 13:00", - додав він.

За його словами, Геннадія Кернеса поховають на 2-му кладовищі. В день прощання 23 грудня в центрі міста перекриють кілька вулиць.

"Ми розуміємо, що це робочий день ... Вулиця Сумська буде частково закрита ... Попросимо водіїв утриматися від приїзду в центральну частину міста. Рух до цвинтаря, від Благовіщенського собору, по вулиці Сумській до 16:00 буде частково перекрито", - сказав Терехов.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вночі 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова. Він керуватиме містом до повернення мера.