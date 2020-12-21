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Кернес (506) Харків (5427)

Літак із тілом Кернеса прибуде до Харкова сьогодні увечері, - секретар Терехов

Літак із тілом Кернеса прибуде до Харкова сьогодні увечері, - секретар Терехов

Літак із тілом Геннадія Кернеса прибуде до Харкова увечері 21 грудня. Журналістів закликали терпляче поставитися до цієї ситуації і не штурмувати аеропорт.

Про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нікого з представників преси до борту не пустять.

"Прилітає сім'я, я вас дуже прошу, журналісти, ми не можемо обмежувати вашу участь в аеропорту, але зрозумійте ситуацію, проявіть терпіння, толерантність. Сім'я перебуває в шоковому стані", - сказав Терехов.

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"Ми очікуємо приліт літака з Берліна сьогодні з тілом Геннадія Адольфовича орієнтовно о 19:00. Похорон відбудеться 23 числа. Вранці у нас буде відспівування в Благовіщенському соборі, потім прощання у фоє Харківського оперного театру з 9:00 до 13:00", - додав він.

За його словами, Геннадія Кернеса поховають на 2-му кладовищі. В день прощання 23 грудня в центрі міста перекриють кілька вулиць.

"Ми розуміємо, що це робочий день ... Вулиця Сумська буде частково закрита ... Попросимо водіїв утриматися від приїзду в центральну частину міста. Рух до цвинтаря, від Благовіщенського собору, по вулиці Сумській до 16:00 буде частково перекрито", - сказав Терехов.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вночі 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова. Він керуватиме містом до повернення мера.

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Топ коментарі
+11
"Его сопровождал насмешек шквал...
Иные хохотали просто бешенно...
И только я, лишь только я рыдал:
Я так мечтал узреть его повешенным..."
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21.12.2020 14:50
+9
Говорил же Гепа, что вернется в Харьков до Нового Года? И таки сдержал обещание))))
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21.12.2020 14:51
+6
Чинний мер Харкова,виборці довірили мерцю керувати містом))
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21.12.2020 14:50
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"Его сопровождал насмешек шквал...
Иные хохотали просто бешенно...
И только я, лишь только я рыдал:
Я так мечтал узреть его повешенным..."
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21.12.2020 14:50 Відповісти
як миші кота погрібали

Самолет с телом Кернеса прибудет в Харьков сегодня вечером, - секретарь Терехов - Цензор.НЕТ 2590
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21.12.2020 15:12 Відповісти
Чинний мер Харкова,виборці довірили мерцю керувати містом))
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21.12.2020 14:50 Відповісти
Говорил же Гепа, что вернется в Харьков до Нового Года? И таки сдержал обещание))))
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21.12.2020 14:51 Відповісти
Надеюсь харьковщане успели построить мавзолей
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21.12.2020 14:52 Відповісти
Привезли его домой, оказался он живой!
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21.12.2020 14:52 Відповісти
Над Харьковом летает коляска неизвестной конструкции..
Наверно это Кернес прилетел..
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21.12.2020 14:57 Відповісти
Ось для чого ви постійно пишете про цього лайнюка. Помер і слава богу. Хай іде в пекло. Ні мусолять, мусолять і мусолять.
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21.12.2020 14:58 Відповісти
Вкусного и приятного всегда хочется побольше и на долго.... не мешайте людям смаковать справедливость Божию !
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21.12.2020 15:19 Відповісти
Прилетит тело Гепы в голубом самолете.., и начнется дурное кино.
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21.12.2020 15:01 Відповісти
Ну надо же, опередили-таки!
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21.12.2020 15:11 Відповісти
Прилетит в Харьков Гэпа в голубом вертольоте и бесплатно покажет КИНО! Да , таких новогодних подарков Харьков еще не видывал!
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21.12.2020 15:10 Відповісти
Не...ну просто праздник какой то !
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21.12.2020 15:17 Відповісти
а в чем ирония ? его до состояния растения довели врачи, которые так-же как и Кернес любили деньги. И так вышло, что кому-то очень нужно было время и подстраховка типа нашего зеленского на руке каломойского. По итогу покемон больше не нужен и вернется в качестве новогоднего подарка как одним ( кого обворовывали) так и другим ( кто обворовывал)
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21.12.2020 15:20 Відповісти
Какой аэропорт? Открыть бомболюк и сбросить вниз на группу "скорбящих товарищей".
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21.12.2020 15:36 Відповісти
Я підозрюю, що кернес не помер, а просто елеґантно вийшов з цієї гри. І подався десь до "женеви" з новими документами та двома вагонами готівки. + вагон кокаїну. Це не жарт.
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21.12.2020 15:38 Відповісти
Бль....оооо!!!

Ну сходят с ума харьковские кугуты. Остальным-то зачем знать про перемещения трупа харьковского бандюка.
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21.12.2020 15:42 Відповісти
Та писець... істерія просто ! Можно подумати Майкла Джексона привезуть
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21.12.2020 15:55 Відповісти
А теперь, по ходу пьесы, должен появиться Хлестаков!
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21.12.2020 16:01 Відповісти
23 декабря 2020 года. Харьков. Площадь "Свободы".
Літак із тілом Кернеса прибуде до Харкова сьогодні увечері, - секретар Терехов - Цензор.НЕТ 8906
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21.12.2020 16:02 Відповісти
На бис закапывать будут?
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21.12.2020 16:12 Відповісти
***... його ще не заховали?
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21.12.2020 16:20 Відповісти
Тепер в мене душа за Харків спокійна. Нарешті повернувся законно вибраний мер. Тепер все налагодиться.
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21.12.2020 19:27 Відповісти
а кернес такой молодой живой и живее всех живых... Харьковчанам сделать из него чучело , привязать на трон-коляску, приставить к нему допу и всех преданнных принять в кернесята.Верной дорогой идёте товарищи харьковчане, ещё немного и будете как даунбасяне.
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21.12.2020 19:45 Відповісти
 
 