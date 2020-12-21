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Кернес (1175) Харьков (7285)

Самолет с телом Кернеса прибудет в Харьков сегодня вечером, - секретарь Терехов

Самолет с телом Кернеса прибудет в Харьков сегодня вечером, - секретарь Терехов

Самолет с телом Геннадия Кернеса прибудет в Харьков вечером 21 декабря. Журналистов призвали терпеливо отнестись к этой ситуации и не штурмовать аэропорт.

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, никого из представителей прессы к борту не пустят.

"Прилетает семья, я вас очень прошу, журналисты, мы не можем ограничивать ваше участие в аэропорту, но поймите ситуацию, проявите терпение, толерантность. Семья находится в шоковом состоянии", - сказал Терехов.

"Мы ожидаем прилет самолета из Берлина сегодня с телом Геннадия Адольфовича ориентировочно в 19:00. Похороны состоятся 23 числа. Утром у нас будет отпевание в Благовещенском соборе, затем прощание в фойе Харьковского оперного театра с 9:00 до 13:00", - добавил он.

По его словам, Геннадия Кернеса похоронят на 2-м кладбище. В день прощания 23 декабря в центре города перекроют ряд улиц.

"Мы понимаем, что это рабочий день… Улица Сумская будет частично закрыта… Попросим водителей воздержаться от приезда в центральную часть города. Движение к кладбищу, от Благовещенского собора, по улице Сумской до 16:00 будет частично перекрыто", - сказал Терехов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кернеса похоронят 23 декабря, - Терехов

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Отмечалось, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он должен был руководить городом до возвращения мэра.

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Топ комментарии
+11
"Его сопровождал насмешек шквал...
Иные хохотали просто бешенно...
И только я, лишь только я рыдал:
Я так мечтал узреть его повешенным..."
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21.12.2020 14:50
+9
Говорил же Гепа, что вернется в Харьков до Нового Года? И таки сдержал обещание))))
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21.12.2020 14:51
+6
Чинний мер Харкова,виборці довірили мерцю керувати містом))
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21.12.2020 14:50
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"Его сопровождал насмешек шквал...
Иные хохотали просто бешенно...
И только я, лишь только я рыдал:
Я так мечтал узреть его повешенным..."
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21.12.2020 14:50 Ответить
як миші кота погрібали

Самолет с телом Кернеса прибудет в Харьков сегодня вечером, - секретарь Терехов - Цензор.НЕТ 2590
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21.12.2020 15:12 Ответить
Чинний мер Харкова,виборці довірили мерцю керувати містом))
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21.12.2020 14:50 Ответить
Говорил же Гепа, что вернется в Харьков до Нового Года? И таки сдержал обещание))))
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21.12.2020 14:51 Ответить
Надеюсь харьковщане успели построить мавзолей
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21.12.2020 14:52 Ответить
Привезли его домой, оказался он живой!
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21.12.2020 14:52 Ответить
Над Харьковом летает коляска неизвестной конструкции..
Наверно это Кернес прилетел..
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21.12.2020 14:57 Ответить
Ось для чого ви постійно пишете про цього лайнюка. Помер і слава богу. Хай іде в пекло. Ні мусолять, мусолять і мусолять.
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21.12.2020 14:58 Ответить
Вкусного и приятного всегда хочется побольше и на долго.... не мешайте людям смаковать справедливость Божию !
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21.12.2020 15:19 Ответить
Прилетит тело Гепы в голубом самолете.., и начнется дурное кино.
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21.12.2020 15:01 Ответить
Ну надо же, опередили-таки!
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21.12.2020 15:11 Ответить
Прилетит в Харьков Гэпа в голубом вертольоте и бесплатно покажет КИНО! Да , таких новогодних подарков Харьков еще не видывал!
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21.12.2020 15:10 Ответить
Не...ну просто праздник какой то !
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21.12.2020 15:17 Ответить
а в чем ирония ? его до состояния растения довели врачи, которые так-же как и Кернес любили деньги. И так вышло, что кому-то очень нужно было время и подстраховка типа нашего зеленского на руке каломойского. По итогу покемон больше не нужен и вернется в качестве новогоднего подарка как одним ( кого обворовывали) так и другим ( кто обворовывал)
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21.12.2020 15:20 Ответить
Какой аэропорт? Открыть бомболюк и сбросить вниз на группу "скорбящих товарищей".
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21.12.2020 15:36 Ответить
Я підозрюю, що кернес не помер, а просто елеґантно вийшов з цієї гри. І подався десь до "женеви" з новими документами та двома вагонами готівки. + вагон кокаїну. Це не жарт.
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21.12.2020 15:38 Ответить
Бль....оооо!!!

Ну сходят с ума харьковские кугуты. Остальным-то зачем знать про перемещения трупа харьковского бандюка.
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21.12.2020 15:42 Ответить
Та писець... істерія просто ! Можно подумати Майкла Джексона привезуть
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21.12.2020 15:55 Ответить
А теперь, по ходу пьесы, должен появиться Хлестаков!
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21.12.2020 16:01 Ответить
23 декабря 2020 года. Харьков. Площадь "Свободы".
Літак із тілом Кернеса прибуде до Харкова сьогодні увечері, - секретар Терехов - Цензор.НЕТ 8906
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21.12.2020 16:02 Ответить
На бис закапывать будут?
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21.12.2020 16:12 Ответить
***... його ще не заховали?
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21.12.2020 16:20 Ответить
Тепер в мене душа за Харків спокійна. Нарешті повернувся законно вибраний мер. Тепер все налагодиться.
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21.12.2020 19:27 Ответить
а кернес такой молодой живой и живее всех живых... Харьковчанам сделать из него чучело , привязать на трон-коляску, приставить к нему допу и всех преданнных принять в кернесята.Верной дорогой идёте товарищи харьковчане, ещё немного и будете как даунбасяне.
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21.12.2020 19:45 Ответить
 
 