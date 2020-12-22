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Новости Агрессия России против Украины
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жилье (868) компенсации (475) Донбасс (26950) дома (288) Резников (1168)

Компенсацию за разрушенное жилье уже получили 49 семей с Донбасса, - Резников

Компенсацию за разрушенное жилье уже получили 49 семей с Донбасса, - Резников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников сообщил, что компенсации за разрушенное в результате военных действий жилье уже получили 49 семей из Луганской и Донецкой областей.

Об этом Резников рассказал в интервью "Суспільне".

"Эта программа впервые заработала в ноябре 2020 года. Уже назначены выплаты 49 семьям в Донецкой и Луганской областях, а в следующем году мы ожидаем, что компенсацию получат более 300 семей", - отметил он.

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По словам чиновника, компенсация за утраченное жилье предоставляется Минреинтеграции на основании соответствующего запроса облгосадминистрации после оценки комиссий, которые создают списки разрушенных домов.

"Мы как министерство перечисляем средства на запрос ОГА, при которых созданы соответствующие комиссии. Эти комиссии занимаются обследованием и формированием перечня разрушенных жилых объектов. Это единоразовая выплата в размере 300 000 гривен", - рассказал Резников.

При этом он отметил, что речь идет не о средствах на замену жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья.

"Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья", - подчеркнул Резников.

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Сейчас будут классные комментарии демонстрирующие монолитность украинского общества в борьбе с внешним агрессором.
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22.12.2020 12:50 Ответить
Так и в Израиле есть разные мнения по поводу арабов, но это не мешает стране идти дальше. А вот почему украинский налоплатильщик платит за всё подряд, особенно касаемо Лугандона, вот это вопрос
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22.12.2020 12:54 Ответить
ети 49 семей имеют в Киеве не одну квартиру
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22.12.2020 13:04 Ответить
Класно же! Всього 49 домів зруйновано на Донбасі!
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22.12.2020 14:25 Ответить
Думаю що в черзі на отримання цієї компенсації може бути і авторка відео про "распятого мальчіка"
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22.12.2020 12:56 Ответить
А вы,зебилы,не обратили внимание, что за окнами ваших кабинетов уже зима?
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22.12.2020 13:19 Ответить
Обычно компенсации выплачивает проигравшая сторона военных действий.
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22.12.2020 13:31 Ответить
Проигравшая сторона выплачивает контрибуцию..Или провластная"зелень"уже решила проиграть и начала ее выплату маскируясь под компенсации?
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22.12.2020 18:11 Ответить
Опалчлєнцам можна займати чергу за компенсаціями? пенсії вже одержують
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22.12.2020 14:29 Ответить
 
 