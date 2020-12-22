Компенсацію за зруйноване житло вже отримали 49 сімей з Донбасу, - Резніков

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков повідомив, що компенсації за зруйноване в результаті військових дій житло вже отримали 49 сімей з Луганської та Донецької областей.

Про це Рєзніков розповів в інтерв'ю "Суспільне".

"Ця програма вперше запрацювала у листопаді 2020 року. Вже призначено виплати 49 родинам у Донецькій і Луганській областях, а наступного року ми очікуємо, що компенсацію отримають понад 300 родин", – зазначив він.

За словами посадовця, компенсація за втрачене житло надається Мінреінтеграції на підставі відповідного запиту облдержадміністрації після оцінки комісій, які створюють списки зруйнованих будинків.

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"Ми як міністерство перераховуємо кошти на запит ОДА, при яких створені відповідні комісії. Ці комісії займаються обстеженням і формуванням переліку зруйнованих житлових об’єктів. Це одноразова виплата на суму 300 тисяч гривень", – розповів Резніков.

При цьому він зазначив, що йдеться не про кошти на заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла.

"Це в жодному разі не виключає подальші дії щодо доказів та відшкодування Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла", – підкреслив Резніков.