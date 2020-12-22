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Новини Агресія Росії проти України
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житло (1013) компенсації (666) Донбас (22348) будинки (166) Резніков (1442)

Компенсацію за зруйноване житло вже отримали 49 сімей з Донбасу, - Резніков

Компенсацію за зруйноване житло вже отримали 49 сімей з Донбасу, - Резніков

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков повідомив, що компенсації за зруйноване в результаті військових дій житло вже отримали 49 сімей з Луганської та Донецької областей.

Про це Рєзніков розповів в інтерв'ю "Суспільне".

"Ця програма вперше запрацювала у листопаді 2020 року. Вже призначено виплати 49 родинам у Донецькій і Луганській областях, а наступного року ми очікуємо, що компенсацію отримають понад 300 родин", – зазначив він.

За словами посадовця, компенсація за втрачене житло надається Мінреінтеграції на підставі відповідного запиту облдержадміністрації після оцінки комісій, які створюють списки зруйнованих будинків.

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"Ми як міністерство перераховуємо кошти на запит ОДА, при яких створені відповідні комісії. Ці комісії займаються обстеженням і формуванням переліку зруйнованих житлових об’єктів. Це одноразова виплата на суму 300 тисяч гривень", – розповів Резніков.

При цьому він зазначив, що йдеться не про кошти на заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла.

"Це в жодному разі не виключає подальші дії щодо доказів та відшкодування Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла", – підкреслив Резніков.

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Сейчас будут классные комментарии демонстрирующие монолитность украинского общества в борьбе с внешним агрессором.
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22.12.2020 12:50 Відповісти
Так и в Израиле есть разные мнения по поводу арабов, но это не мешает стране идти дальше. А вот почему украинский налоплатильщик платит за всё подряд, особенно касаемо Лугандона, вот это вопрос
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22.12.2020 12:54 Відповісти
ети 49 семей имеют в Киеве не одну квартиру
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22.12.2020 13:04 Відповісти
Класно же! Всього 49 домів зруйновано на Донбасі!
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22.12.2020 14:25 Відповісти
Думаю що в черзі на отримання цієї компенсації може бути і авторка відео про "распятого мальчіка"
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22.12.2020 12:56 Відповісти
А вы,зебилы,не обратили внимание, что за окнами ваших кабинетов уже зима?
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22.12.2020 13:19 Відповісти
Обычно компенсации выплачивает проигравшая сторона военных действий.
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22.12.2020 13:31 Відповісти
Проигравшая сторона выплачивает контрибуцию..Или провластная"зелень"уже решила проиграть и начала ее выплату маскируясь под компенсации?
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22.12.2020 18:11 Відповісти
Опалчлєнцам можна займати чергу за компенсаціями? пенсії вже одержують
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22.12.2020 14:29 Відповісти
 
 