Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами разоблачили международную мошенническую "схему" с оборотом в 8-10 млн евро в месяц

Нацполиция совместно с Офисом генпрокурора и немецкими коллегами разоблачили международную мошенническую "схему" с месячным оборотом в 10 млн евро. К организации "схемы" причастны граждане Украины. Большинство пострадавших - жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В рамках международного сотрудничества Департаментом стратегических расследований, Главным следственным управлением Нацполиции, Офисом Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Генеральной прокуратуры города Бамберга ФРГ задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые организовали масштабную международную мошенническую "схему".

Согласно полученной правоохранителями информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по признакам мошенничества и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Украинские полицейские установили, что к организации "схемы" причастны граждане Украины, которые фактически руководили работой специально созданных сайтов, осуществляли вывод средств через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины путем приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в различные бизнес -проекты.

Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводилась купля-продажа различных активов - банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и др. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

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После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

Большинство пострадавших от мошеннической "схемы" являются гражданами Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В апреле этого года правоохранительные органы Европы прекратили работу колл-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали 9 человек.

Также установлено, что средства инвесторов, которые уплачивались через такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации.

По предварительным данным, месячный оборот мошеннической "схемы" составлял от восьми до десяти миллионов евро.

18 декабря правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли наличных эквивалентом более миллиона долларов США, "черновые" записи, документы на оффшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты, в том числе на автомобили элит-класса, квартиры и дома.

Продолжается следствие.