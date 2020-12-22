РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3096 посетителей онлайн
Новости
18 406 127
россия (93011) еда (347)

Ресторанный гид "Мишлен" приписал борщ российской кухне

Ресторанный гид

Гастроинспекторы "Мишлен" приехали в Москву для исследования местной аутентичной кухни, к которой приписали украинский борщ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Michelin Guides 21 декабря.

Так эксперты отметили, что российские шеф-повара "стараются подчеркнуть качество местных продуктов, таких как владивостокский камчатский краб, бородинский хлеб, палтус из Мурманска, и сметана... Они также нахваливают овощи и ароматные травы, которые придают яркий и неповторимый вкус знаменитым первым блюдам страны, таким как борщ и рассольник".

Читайте также: Глава Минкульта Ткаченко: В росСМИ назвали "поводом для скандала" включение борща в список ЮНЕСКО. Мы на верном пути

Как сообщалось, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

Гид "Мишлен" - наиболее известный и влиятельный из мировых ресторанных рейтингов. Он выпускается с 1900 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+54
к парашным щам хорошо подходит сушоный хрен лаврова, без соли, есссно ))
показать весь комментарий
22.12.2020 13:33
+42
От тут все про борщ.
«Виссарион Белинский: "... НА РУССКИХ СМОТРЕТЬ НЕЛЬЗЯ - ХУЖЕ И ГАЖЕ СВИНЕЙ.
"В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).

ИЗ ПИСЬМА РОССИЙСКОГО КРИТИКА ЖЕНЕ О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ
В СЛОБОЖАНСКУЮ УКРАИНУ
«Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров - чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом),... Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе - эти очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней» (В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).»
показать весь комментарий
22.12.2020 13:48
+36
А я пам'ятаю як тут насміхались із спроби українських активістів офіційно закріпити борщ за властне українською кухнею, а це, як виявляється важливо! Кацапи все крадуть і босих пір називають вірменське поїло «коняко « і вино «шампанським», що нелегально!
показать весь комментарий
22.12.2020 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
До чисто ерефської кухні натежать тільки щі та полба . Решта все "спіжджено" в різний час в різних народів світу .
показать весь комментарий
22.12.2020 15:42 Ответить
До чисто ерефської кухні натежать тільки щі та полба . Решта все "спіжджено" в різний час в різних народів світу .
показать весь комментарий
22.12.2020 15:44 Ответить
Для многих взападной Европе и США, ВСЕ,ЧТО ВОСТОЧНЕЕ БЕРЛИНА - РАША!
показать весь комментарий
22.12.2020 15:52 Ответить
Не дивно .. Баранів колгоспних ,в яких в голові вітер гуде , вистачає , і у в Европі , і у США . .
показать весь комментарий
22.12.2020 16:15 Ответить
Кашу из репы постеснялись показать
показать весь комментарий
22.12.2020 16:23 Ответить
ото тобі і звьйозди мішлєн.
показать весь комментарий
22.12.2020 16:36 Ответить
Українці пригощають бажаючих безкоштовним борщем на честь смерті Сталіна.
Вашінгтон. 5 березня 1953 року.
Ресторанний гід "Мішлен" приписав борщ російській кухні - Цензор.НЕТ 9311
показать весь комментарий
22.12.2020 16:51 Ответить
руцький борщ это щи- хоть уй полощи...
показать весь комментарий
22.12.2020 17:16 Ответить
Ресторанний гід "Мішлен" приписав борщ російській кухні - Цензор.НЕТ 4734
показать весь комментарий
22.12.2020 17:59 Ответить
они злятся из-за нашего украинского шампанского и майонеза провансаль
показать весь комментарий
22.12.2020 18:03 Ответить
что там эти жабоеды понимают в настоящих херсноском коньяке и шампанском.
показать весь комментарий
22.12.2020 18:06 Ответить
На расєє нема того, за чим вони приїхали, від слова взагалі...
Бо расєйську кухню створював француз Карем...
показать весь комментарий
22.12.2020 18:24 Ответить
В черговий раз наше МІС "макнули"
показать весь комментарий
22.12.2020 19:44 Ответить
Бро, не в обіду, але наче ж МЗС?
показать весь комментарий
22.12.2020 21:41 Ответить
Так, а їх зву)) "іноземних справ" і не знаю чому
показать весь комментарий
22.12.2020 23:29 Ответить
СТАРЕЮТ !)
показать весь комментарий
22.12.2020 20:37 Ответить
Кацапские мрази! Уже борщ ихний... вот убогие!
показать весь комментарий
22.12.2020 22:00 Ответить
мишлен - они чьих будут?
лягушатники? ганьба невігласам !
показать весь комментарий
22.12.2020 23:05 Ответить
русские всегда считали украинцев низшей рассой., хотя сами лапотники укравшие и украинскую историю.Не обольщайтесь, ваш Белинский писал вот
«Статьи о народной поэзии». «Что же касается до малороссиян, то смешно и думать, чтоб из их, впрочем прекрасной, народной поэзии могло теперь что-нибудь развиться: из нее не только ничего не может развиться, но и сама она остановилась еще со времен Петра Великого; двинуть ее возможно только тогда, когда лучшая, благороднейшая часть ее малороссийского населения оставит французскую кадриль и снова примется плясать тропака и гопака, фрак и сюртук переменит на жупан и свитку, выбреет голову, отпустит оселедец, - словом, из состояния цивилизации, образованности и человечности

приобретением которых Малороссия обязана соединению с Россией) снова обратится к прежнему варварству и невежеству... Племя может иметь только народные песни, но не может иметь поэтов, а тем менее великих поэтов: великие поэты являются только у великих наций». «Содержание «Тараса Бульбы» взято из сферы народной жизни,.. вся повесть, исключая разговоров действующих лиц, написана литературным языком, каким никогда не может быть язык малороссийский, сделавшийся теперь провинциальным и
https://censor.net/ru/comments/locate/3238413/01921491-8ef7-70c6-8bc7-40e1d78f7e77Ответить
Мне нравится
показать весь комментарий
23.12.2020 11:59 Ответить
белинский.,вЯликий критик
«Теперь чистый малороссийский язык находится преимущественно в одних книгах. Следовательно, мы имеем полное право сказать, что теперь уже нет малороссийского языка, а есть областное малороссийское наречие... А малороссийское наречие одно и то же для всех сословий - крестьянское. Поэтому наши малороссийские литераторы и поэты пишут повести всегда из простого быта и знакомят нас только с Марусями, Одарками, Прокипами, Кандзюбами, Стецьками и тому подобными лицами... Жалко видеть, когда и маленькое дарование попусту тратит свои силы... Хороша литература, которая только и дышит, что простоватостию крестьянского языка и дубоватостию крестьянского ума!
показать весь комментарий
23.12.2020 12:02 Ответить
Поэтому и добивается раша, что бы русский язык был государственным, что бы украинский был малороссийским крестьянским наречием.Столетиями уничтожали украинскую культуру, язык.думаю, все понятно для чего это делалось.,
показать весь комментарий
23.12.2020 12:05 Ответить
Пора гастроинспекторам "Мишлен" признать шампанское и коньяк исконно московскими напитками.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:05 Ответить
Путин белинского читает.
Далее, рецензия Белинского на труд Николая Маркевича «История Малороссии», т.5, стр. 238-239: «Малороссия никогда не была государством, следовательно, и истории, в строгом значении этого слова, не имела... Малороссияне всегда были племенем и никогда не были народом, а тем менее - государством. Казаки знали в жизни только два рода наслаждения: резню и горилку».
показать весь комментарий
23.12.2020 12:07 Ответить
Белинский .., Шевченко не читал, но осуждаю..Русски и украинцы один народ, братья..ага..свою ненависть и презрение к украинцем одевают в красивое слово -братья.
«Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда негодная вещь. Вы помните, что верующий друг мой (Бакунин. - Г.М.) говорил мне, что он верит, что Шевченко - человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса, творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля - один на государя императора, другой - на государыню

Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал (что, между прочим, доказывает, что они нисколько не злы, а только плоски и глупы), но уверен, что пасквиль на императрицу должен быть возмутительно гадок по причине, о которой я уже говорил. Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьей, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам...»
показать весь комментарий
23.12.2020 12:10 Ответить
Быть может, мы дождемся, когда в Харькове назовут библиотеки именем Олеся Гончара, Леси Украинки, Дмитрия Яворницкого. А на сегодняшний день во второй столице Украины, городе Харькове, имеется библиотека им. В.Белинского, назвавшего украинский народ «племенем», а Т.Шевченко «дураком». И есть в этом городе библиотека им. М.Горького, считавшего украинский язык «наречием».
показать весь комментарий
23.12.2020 12:14 Ответить
Читайте за 2005 год
https://zn.ua/SOCIUM/vtoraya_ukrainskaya_ili_pyataya_rossiyskaya.html

В конце 2004 года в Северодонецке бело-голубые после поражения на президентских выборах объявили о намерении создать на территории Украины юго-восточную автономную республику. А столицу возжелали перенести в Харьков. Теперь можно с уверенностью сказать, что Харьков - не вторая столица Украины, а пятая колонна России.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 