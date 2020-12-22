Ресторанний гід "Мішлен" приписав борщ російській кухні
Гастроінспектори "Мішлен" приїхали в Москву для дослідження місцевої автентичної кухні, до якої приписали український борщ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Michelin Guides 21 грудня.
Так експерти зазначили, що російські шефкухарі "намагаються підкреслити якість місцевих продуктів, як-от владивостоцький камчатський краб, бородинський хліб, палтус з Мурманська і сметана ... Вони також нахвалюють овочі та ароматні трави, які надають яскравий і неповторний смак знаменитим першим стравам країни, як-от борщ і розсольник".
Як повідомлялося, в жовтні експертна рада рекомендувала Мінкультури України включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу".
Гід "Мішлен" - найбільш відомий і впливовий зі світових ресторанних рейтингів. Він випускається з 1900 року.
Будь ласка, зачекайте...
Вашінгтон. 5 березня 1953 року.
Бо расєйську кухню створював француз Карем...
лягушатники? ганьба невігласам !
«Статьи о народной поэзии». «Что же касается до малороссиян, то смешно и думать, чтоб из их, впрочем прекрасной, народной поэзии могло теперь что-нибудь развиться: из нее не только ничего не может развиться, но и сама она остановилась еще со времен Петра Великого; двинуть ее возможно только тогда, когда лучшая, благороднейшая часть ее малороссийского населения оставит французскую кадриль и снова примется плясать тропака и гопака, фрак и сюртук переменит на жупан и свитку, выбреет голову, отпустит оселедец, - словом, из состояния цивилизации, образованности и человечности
приобретением которых Малороссия обязана соединению с Россией) снова обратится к прежнему варварству и невежеству... Племя может иметь только народные песни, но не может иметь поэтов, а тем менее великих поэтов: великие поэты являются только у великих наций». «Содержание «Тараса Бульбы» взято из сферы народной жизни,.. вся повесть, исключая разговоров действующих лиц, написана литературным языком, каким никогда не может быть язык малороссийский, сделавшийся теперь провинциальным и
https://censor.net/ru/comments/locate/3238413/01921491-8ef7-70c6-8bc7-40e1d78f7e77Ответить
Мне нравится
«Теперь чистый малороссийский язык находится преимущественно в одних книгах. Следовательно, мы имеем полное право сказать, что теперь уже нет малороссийского языка, а есть областное малороссийское наречие... А малороссийское наречие одно и то же для всех сословий - крестьянское. Поэтому наши малороссийские литераторы и поэты пишут повести всегда из простого быта и знакомят нас только с Марусями, Одарками, Прокипами, Кандзюбами, Стецьками и тому подобными лицами... Жалко видеть, когда и маленькое дарование попусту тратит свои силы... Хороша литература, которая только и дышит, что простоватостию крестьянского языка и дубоватостию крестьянского ума!
Далее, рецензия Белинского на труд Николая Маркевича «История Малороссии», т.5, стр. 238-239: «Малороссия никогда не была государством, следовательно, и истории, в строгом значении этого слова, не имела... Малороссияне всегда были племенем и никогда не были народом, а тем менее - государством. Казаки знали в жизни только два рода наслаждения: резню и горилку».
«Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда негодная вещь. Вы помните, что верующий друг мой (Бакунин. - Г.М.) говорил мне, что он верит, что Шевченко - человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса, творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля - один на государя императора, другой - на государыню
Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал (что, между прочим, доказывает, что они нисколько не злы, а только плоски и глупы), но уверен, что пасквиль на императрицу должен быть возмутительно гадок по причине, о которой я уже говорил. Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьей, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам...»
https://zn.ua/SOCIUM/vtoraya_ukrainskaya_ili_pyataya_rossiyskaya.html
В конце 2004 года в Северодонецке бело-голубые после поражения на президентских выборах объявили о намерении создать на территории Украины юго-восточную автономную республику. А столицу возжелали перенести в Харьков. Теперь можно с уверенностью сказать, что Харьков - не вторая столица Украины, а пятая колонна России.