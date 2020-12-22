Оккупанты на Донбассе продолжают скрытно удерживать крупнокалиберные артсистемы на гражданских объектах, - разведка
Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую готовность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, основное внимание уделяется подготовке артиллерийских и минометных подразделений. При этом, по отдельным направлениям противник продолжает скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм и более, нарушая договоренности по их отводу.
Кроме того, с участием инструкторов Южного военного округа ВС РФ проходят сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов, расчетами противотанковых ракетных комплексов и снайперами оккупантов.
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