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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты на Донбассе продолжают скрытно удерживать крупнокалиберные артсистемы на гражданских объектах, - разведка

Оккупанты на Донбассе продолжают скрытно удерживать крупнокалиберные артсистемы на гражданских объектах, - разведка

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую готовность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, основное внимание уделяется подготовке артиллерийских и минометных подразделений. При этом, по отдельным направлениям противник продолжает скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм и более, нарушая договоренности по их отводу.

Кроме того, с участием инструкторов Южного военного округа ВС РФ проходят сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов, расчетами противотанковых ракетных комплексов и снайперами оккупантов.

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Ружьё, шо на сцене , когда нибудь выстрелит.
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22.12.2020 14:42 Ответить
Скрытно ето если о ней никто не знает. А если о ней знают все только делают вид что не замечают то ето не скрытность а цинизм.
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22.12.2020 14:47 Ответить
краще б та розвідка не тренькала своїми пельками, а документувала та картографувала всі такі схованки, щоб їх потім завчасно швиденько знищити дронами, чи артилерією. Після підриву війскових складів в нашому тилу нема ніякої довіри той розвідці
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22.12.2020 14:54 Ответить
т.е., инициатива у кацапов. У нас - пассивное реагирование и ситуативное противодействие... это очччень, просто очччень херово. Силы и средства наращиваются не для того, чтобы увезти их обратно на парашку... вот сейчас, когда ***** под санкциями, зализывает репутационные раны от Карабаха, когда увяз в Сирии, и когда зассыт обнажать Д.Восток, жбахнуть бы по бамбасу...
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22.12.2020 14:59 Ответить
рой турецких "байрактаров" в одночасье может решить эту проблему Без опознавательных "ихтамнима"
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22.12.2020 15:22 Ответить
Если гаубицы стоят посреди прилавков, это уже не базарчик с пушками, это арт батарея с овощами.
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22.12.2020 17:10 Ответить
и при этом нарушения режима разведения нет. зеля держит всу в узде, а сепарам все прощает, даже обстрелы и убийства
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22.12.2020 17:24 Ответить
 
 