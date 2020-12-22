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Окупанти на Донбасі продовжують таємно утримувати великокаліберні артсистеми на цивільних об'єктах, - розвідка

Окупанти на Донбасі продовжують таємно утримувати великокаліберні артсистеми на цивільних об'єктах, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, основна увага приділяється підготовці артилерійських і мінометних підрозділів. При цьому, на окремих напрямках противник продовжує приховано утримувати на цивільних промислових об’єктах артилерійські системи калібром 100 мм і більше, порушуючи домовленості щодо їхнього відведення.

Крім того, за участю інструкторів Південного військового округу ЗС РФ тривають збори з операторами безпілотних літальних апаратів, розрахунками протитанкових ракетних комплексів та снайперами окупантів.

Читайте також: Від початку доби ворог 5 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 122-мм артилерії та 82-мм мінометів, а також дистанційно мінував позиції ЗСУ

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Ружьё, шо на сцене , когда нибудь выстрелит.
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22.12.2020 14:42 Відповісти
Скрытно ето если о ней никто не знает. А если о ней знают все только делают вид что не замечают то ето не скрытность а цинизм.
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22.12.2020 14:47 Відповісти
краще б та розвідка не тренькала своїми пельками, а документувала та картографувала всі такі схованки, щоб їх потім завчасно швиденько знищити дронами, чи артилерією. Після підриву війскових складів в нашому тилу нема ніякої довіри той розвідці
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22.12.2020 14:54 Відповісти
т.е., инициатива у кацапов. У нас - пассивное реагирование и ситуативное противодействие... это очччень, просто очччень херово. Силы и средства наращиваются не для того, чтобы увезти их обратно на парашку... вот сейчас, когда ***** под санкциями, зализывает репутационные раны от Карабаха, когда увяз в Сирии, и когда зассыт обнажать Д.Восток, жбахнуть бы по бамбасу...
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22.12.2020 14:59 Відповісти
рой турецких "байрактаров" в одночасье может решить эту проблему Без опознавательных "ихтамнима"
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22.12.2020 15:22 Відповісти
Если гаубицы стоят посреди прилавков, это уже не базарчик с пушками, это арт батарея с овощами.
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22.12.2020 17:10 Відповісти
и при этом нарушения режима разведения нет. зеля держит всу в узде, а сепарам все прощает, даже обстрелы и убийства
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22.12.2020 17:24 Відповісти
 
 