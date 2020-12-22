Россия уволила торгового представителя в Украине

Торговый представитель России в Украине Бабко уволен, представительство будет закрыто.

Решение об увольнении Андрея Бабко принял премьер-министр России Михаил Мишустин, его распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Освободить Бабко Андрея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации на Украине в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Бабко был назначен на эту должность в феврале 2020 года. Он стал первым за восемь лет российским торгпредом в Киеве.

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В ноябре правительство России приняло решение закрыть торговые представительства в Украине и в Литве. Тогда же Москва решила открыть торговое представительство в столице охваченной войной Сирии - Дамаске.