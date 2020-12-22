Россия уволила торгового представителя в Украине
Торговый представитель России в Украине Бабко уволен, представительство будет закрыто.
Решение об увольнении Андрея Бабко принял премьер-министр России Михаил Мишустин, его распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Освободить Бабко Андрея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации на Украине в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Бабко был назначен на эту должность в феврале 2020 года. Он стал первым за восемь лет российским торгпредом в Киеве.
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В ноябре правительство России приняло решение закрыть торговые представительства в Украине и в Литве. Тогда же Москва решила открыть торговое представительство в столице охваченной войной Сирии - Дамаске.
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-я его туда не назначал это товарищ Швондер дал рекомендацию
Де там наші редутники-ніторгівлінакровінці ? Барикади вже будують ? Майдан-7 готують ?
"25 листопада 2020 року на своєму засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Постанови №1147 від 30 грудня 2015 року "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", яким продовжив дію ембарго на ввезення в Україну товарів, вироблених в Росії - до 31 грудня 2020 року.
Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2020 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.
Таким чином, формально, з 1 січня 2021 року Україна свідомо відкриває свій ринок для товарів, що походять з Російської Федерації.
Дії конкретних посадових осіб, причетних до спроб не продовження ембарго, мають бути ретельно перевірені органами Національного антикорупційного бюро України. Бо поки ми ганяємо за Татаровим по дахах і підвалах, київські зрадники знову відкривають ворота перед ордою зі сходу.
Нагадую, Володимир Зеленський, на фронті тривають обстріли наших позицій, українські воїни зазнають поранень і гинуть від куль московських окупантів.
Це Ви персонально вирішили зайнятися торгівлею з вбивцями?" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158263511348439
ЗеБеня заглянув у о.ко пу і буде виправляти.