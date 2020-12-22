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россия (93011) торговля (944)

Россия уволила торгового представителя в Украине

Россия уволила торгового представителя в Украине

Торговый представитель России в Украине Бабко уволен, представительство будет закрыто.

Решение об увольнении Андрея Бабко принял премьер-министр России Михаил Мишустин, его распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Освободить Бабко Андрея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации на Украине в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Бабко был назначен на эту должность в феврале 2020 года. Он стал первым за восемь лет российским торгпредом в Киеве.

Также на Цензор.НЕТ: США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР

В ноябре правительство России приняло решение закрыть торговые представительства в Украине и в Литве. Тогда же Москва решила открыть торговое представительство в столице охваченной войной Сирии - Дамаске.

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Топ комментарии
+3
Хунті подобається ця новина !
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22.12.2020 16:27
+3
Очевидно,пішов на підвищення.
Де там наші редутники-ніторгівлінакровінці ? Барикади вже будують ? Майдан-7 готують ?

"25 листопада 2020 року на своєму засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Постанови №1147 від 30 грудня 2015 року "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", яким продовжив дію ембарго на ввезення в Україну товарів, вироблених в Росії - до 31 грудня 2020 року.
Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2020 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.
Таким чином, формально, з 1 січня 2021 року Україна свідомо відкриває свій ринок для товарів, що походять з Російської Федерації.
Дії конкретних посадових осіб, причетних до спроб не продовження ембарго, мають бути ретельно перевірені органами Національного антикорупційного бюро України. Бо поки ми ганяємо за Татаровим по дахах і підвалах, київські зрадники знову відкривають ворота перед ордою зі сходу.
Нагадую, Володимир Зеленський, на фронті тривають обстріли наших позицій, українські воїни зазнають поранень і гинуть від куль московських окупантів.
Це Ви персонально вирішили зайнятися торгівлею з вбивцями?" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158263511348439
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22.12.2020 16:47
+2
Давно пора !
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22.12.2020 16:26
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Давно пора !
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22.12.2020 16:26 Ответить
извените а кто его назначил начальником очистки города ?
-я его туда не назначал это товарищ Швондер дал рекомендацию
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22.12.2020 16:26 Ответить
Хунті подобається ця новина !
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22.12.2020 16:27 Ответить
7 років чекали-
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22.12.2020 16:29 Ответить
всем срать кого там изгойка 404 уволила.
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22.12.2020 16:29 Ответить
Падло придурок . В УКРАИНЕ надо говорить ...
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22.12.2020 16:30 Ответить
На расии умных раз-два и обчелся... да и те - чекчи и эвенки...
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22.12.2020 16:37 Ответить
Вот и торгуйте теперь с сирийскими дикарями,дебилы.
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22.12.2020 16:36 Ответить
Россия уволила торгового представителя в Украине - Цензор.НЕТ 4109
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22.12.2020 16:37 Ответить
Россия уволила торгового представителя в Украине - Цензор.НЕТ 5262
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22.12.2020 16:39 Ответить
ФУ КАКОЙ ГАЛИМЫЙ ПЛЕШИВЫЙ ОН ЧЕРТ !!!
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23.12.2020 00:28 Ответить
Нефигшастать
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22.12.2020 16:37 Ответить
Очевидно,пішов на підвищення.
Де там наші редутники-ніторгівлінакровінці ? Барикади вже будують ? Майдан-7 готують ?

"25 листопада 2020 року на своєму засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Постанови №1147 від 30 грудня 2015 року "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", яким продовжив дію ембарго на ввезення в Україну товарів, вироблених в Росії - до 31 грудня 2020 року.
Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2020 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.
Таким чином, формально, з 1 січня 2021 року Україна свідомо відкриває свій ринок для товарів, що походять з Російської Федерації.
Дії конкретних посадових осіб, причетних до спроб не продовження ембарго, мають бути ретельно перевірені органами Національного антикорупційного бюро України. Бо поки ми ганяємо за Татаровим по дахах і підвалах, київські зрадники знову відкривають ворота перед ордою зі сходу.
Нагадую, Володимир Зеленський, на фронті тривають обстріли наших позицій, українські воїни зазнають поранень і гинуть від куль московських окупантів.
Це Ви персонально вирішили зайнятися торгівлею з вбивцями?" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158263511348439
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22.12.2020 16:47 Ответить
Проснулся? Всё время торговля шла полным ходом. Даже запчасти для метро и Укрзализныци покупали, не говоря уже о разных мелочах. Так что эта Постанова "Про заборону..." от 15-года была и есть ничего не стоящей бумажкой...
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22.12.2020 23:01 Ответить
Удивлен, что у нас вообще такой был. Смысл?
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22.12.2020 16:48 Ответить
Какое горе!
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22.12.2020 16:58 Ответить
На кого ж він покинув Україну, на Америку, на Европу,
ЗеБеня заглянув у о.ко пу і буде виправляти.
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22.12.2020 22:37 Ответить
І нєхер йому тому представнику тут щось робить. Зате, ми всі разом повинні відповісти своїми санкціями - нічого хрюцкого не купляйте зовсім, бо поперше - це лайно, по-друге - вас омануть, по-третє таке роблять тільки ідіоти, то не вступайте до їх лав.
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22.12.2020 22:40 Ответить
ПРИКАЗ НАШИМ ДЕВЕРСИОННЫМ ГРУППАМ УНИЧТОЖИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2 И ПОХОЖИЕ ГАЗОВЫЕ ПОТОКИ В ТОМ ЧИСЛЕ "ДРУЖБА" !!!
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23.12.2020 00:18 Ответить
 
 