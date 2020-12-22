Росія звільнила торгового представника в Україні

Торгового представника Росії в Україні Бабка звільнено, представництво буде закрито.

Рішення про звільнення Андрія Бабка прийняв прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, його розпорядження опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Бабка Андрія Володимировича з посади торгового представника Російської Федерації в Україні у зв'язку з переходом на іншу роботу", - сказано в документі.

Бабко був призначений на цю посаду в лютому 2020 року. Він став першим за вісім років російським торгпредом у Києві.

У листопаді уряд Росії ухвалив рішення закрити торгові представництва в Україні і в Литві. Тоді ж Москва вирішила відкрити торговельне представництво в столиці охопленої війною Сирії - Дамаску.

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