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росія (63589) торгівля (1200)

Росія звільнила торгового представника в Україні

Росія звільнила торгового представника в Україні

Торгового представника Росії в Україні Бабка звільнено, представництво буде закрито.

Рішення про звільнення Андрія Бабка прийняв прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, його розпорядження опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Бабка Андрія Володимировича з посади торгового представника Російської Федерації в Україні у зв'язку з переходом на іншу роботу", - сказано в документі.

Бабко був призначений на цю посаду в лютому 2020 року. Він став першим за вісім років російським торгпредом у Києві.

У листопаді уряд Росії ухвалив рішення закрити торгові представництва в Україні і в Литві. Тоді ж Москва вирішила відкрити торговельне представництво в столиці охопленої війною Сирії - Дамаску.

Дивіться також: РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві. ДОКУМЕНТ
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Топ коментарі
+3
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22.12.2020 16:27
+3
Очевидно,пішов на підвищення.
Де там наші редутники-ніторгівлінакровінці ? Барикади вже будують ? Майдан-7 готують ?

"25 листопада 2020 року на своєму засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Постанови №1147 від 30 грудня 2015 року "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", яким продовжив дію ембарго на ввезення в Україну товарів, вироблених в Росії - до 31 грудня 2020 року.
Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2020 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.
Таким чином, формально, з 1 січня 2021 року Україна свідомо відкриває свій ринок для товарів, що походять з Російської Федерації.
Дії конкретних посадових осіб, причетних до спроб не продовження ембарго, мають бути ретельно перевірені органами Національного антикорупційного бюро України. Бо поки ми ганяємо за Татаровим по дахах і підвалах, київські зрадники знову відкривають ворота перед ордою зі сходу.
Нагадую, Володимир Зеленський, на фронті тривають обстріли наших позицій, українські воїни зазнають поранень і гинуть від куль московських окупантів.
Це Ви персонально вирішили зайнятися торгівлею з вбивцями?" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158263511348439
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22.12.2020 16:47
+2
Давно пора !
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22.12.2020 16:26
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22.12.2020 16:26 Відповісти
извените а кто его назначил начальником очистки города ?
-я его туда не назначал это товарищ Швондер дал рекомендацию
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22.12.2020 16:26 Відповісти
Хунті подобається ця новина !
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22.12.2020 16:27 Відповісти
7 років чекали-
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22.12.2020 16:29 Відповісти
всем срать кого там изгойка 404 уволила.
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22.12.2020 16:29 Відповісти
Падло придурок . В УКРАИНЕ надо говорить ...
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22.12.2020 16:30 Відповісти
На расии умных раз-два и обчелся... да и те - чекчи и эвенки...
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22.12.2020 16:37 Відповісти
Вот и торгуйте теперь с сирийскими дикарями,дебилы.
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22.12.2020 16:36 Відповісти
Россия уволила торгового представителя в Украине - Цензор.НЕТ 4109
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22.12.2020 16:37 Відповісти
Россия уволила торгового представителя в Украине - Цензор.НЕТ 5262
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22.12.2020 16:39 Відповісти
ФУ КАКОЙ ГАЛИМЫЙ ПЛЕШИВЫЙ ОН ЧЕРТ !!!
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23.12.2020 00:28 Відповісти
Нефигшастать
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22.12.2020 16:37 Відповісти
Очевидно,пішов на підвищення.
Де там наші редутники-ніторгівлінакровінці ? Барикади вже будують ? Майдан-7 готують ?

"25 листопада 2020 року на своєму засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Постанови №1147 від 30 грудня 2015 року "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", яким продовжив дію ембарго на ввезення в Україну товарів, вироблених в Росії - до 31 грудня 2020 року.
Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2020 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.
Таким чином, формально, з 1 січня 2021 року Україна свідомо відкриває свій ринок для товарів, що походять з Російської Федерації.
Дії конкретних посадових осіб, причетних до спроб не продовження ембарго, мають бути ретельно перевірені органами Національного антикорупційного бюро України. Бо поки ми ганяємо за Татаровим по дахах і підвалах, київські зрадники знову відкривають ворота перед ордою зі сходу.
Нагадую, Володимир Зеленський, на фронті тривають обстріли наших позицій, українські воїни зазнають поранень і гинуть від куль московських окупантів.
Це Ви персонально вирішили зайнятися торгівлею з вбивцями?" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158263511348439
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22.12.2020 16:47 Відповісти
Проснулся? Всё время торговля шла полным ходом. Даже запчасти для метро и Укрзализныци покупали, не говоря уже о разных мелочах. Так что эта Постанова "Про заборону..." от 15-года была и есть ничего не стоящей бумажкой...
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22.12.2020 23:01 Відповісти
Удивлен, что у нас вообще такой был. Смысл?
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22.12.2020 16:48 Відповісти
Какое горе!
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22.12.2020 16:58 Відповісти
На кого ж він покинув Україну, на Америку, на Европу,
ЗеБеня заглянув у о.ко пу і буде виправляти.
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22.12.2020 22:37 Відповісти
І нєхер йому тому представнику тут щось робить. Зате, ми всі разом повинні відповісти своїми санкціями - нічого хрюцкого не купляйте зовсім, бо поперше - це лайно, по-друге - вас омануть, по-третє таке роблять тільки ідіоти, то не вступайте до їх лав.
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22.12.2020 22:40 Відповісти
ПРИКАЗ НАШИМ ДЕВЕРСИОННЫМ ГРУППАМ УНИЧТОЖИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2 И ПОХОЖИЕ ГАЗОВЫЕ ПОТОКИ В ТОМ ЧИСЛЕ "ДРУЖБА" !!!
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23.12.2020 00:18 Відповісти
 
 