Росія звільнила торгового представника в Україні
Торгового представника Росії в Україні Бабка звільнено, представництво буде закрито.
Рішення про звільнення Андрія Бабка прийняв прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, його розпорядження опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звільнити Бабка Андрія Володимировича з посади торгового представника Російської Федерації в Україні у зв'язку з переходом на іншу роботу", - сказано в документі.
Бабко був призначений на цю посаду в лютому 2020 року. Він став першим за вісім років російським торгпредом у Києві.
У листопаді уряд Росії ухвалив рішення закрити торгові представництва в Україні і в Литві. Тоді ж Москва вирішила відкрити торговельне представництво в столиці охопленої війною Сирії - Дамаску.
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-я его туда не назначал это товарищ Швондер дал рекомендацию
Де там наші редутники-ніторгівлінакровінці ? Барикади вже будують ? Майдан-7 готують ?
"25 листопада 2020 року на своєму засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Постанови №1147 від 30 грудня 2015 року "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", яким продовжив дію ембарго на ввезення в Україну товарів, вироблених в Росії - до 31 грудня 2020 року.
Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2020 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.
Таким чином, формально, з 1 січня 2021 року Україна свідомо відкриває свій ринок для товарів, що походять з Російської Федерації.
Дії конкретних посадових осіб, причетних до спроб не продовження ембарго, мають бути ретельно перевірені органами Національного антикорупційного бюро України. Бо поки ми ганяємо за Татаровим по дахах і підвалах, київські зрадники знову відкривають ворота перед ордою зі сходу.
Нагадую, Володимир Зеленський, на фронті тривають обстріли наших позицій, українські воїни зазнають поранень і гинуть від куль московських окупантів.
Це Ви персонально вирішили зайнятися торгівлею з вбивцями?" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158263511348439
ЗеБеня заглянув у о.ко пу і буде виправляти.