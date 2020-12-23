Микитась: я передал "слугам народа" через Холодова 2 миллиона долларов

Бывший президент строительной компании "Укрбуд" Максим Микитась утверждает, что поддерживал партию "Слуга народа" во время выборов в парламент, ожидая получить преференции от новой власти.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, оказать финансовую помощь "слугам народа" ему предложил главный юрист "Укрбуда" Вячеслав Мармыш.

"С апреля 2019 года Мармыш без моего ведома начал контактировать с разными людьми, видимо, уже тогда задумав ограбление компании. Он свел меня с Андреем Холодовым, который сейчас народный депутат "Слуги народа". Через Холодова Мармышу пообещали поддержку в ОП. И Мармыш втянул меня в финансирование избирательной кампании "слуг народа" в Киеве", - рассказал Микитась.

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Застройщик утверждает, что передал на нужды партии $2 млн. Деньги передавали через депутата СН Андрея Холодова (сейчас - замглавы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. - Ред.)

"Холодов отвечал за половину (пять) округов "слуг народа" в Киеве. И ему нужны были деньги на проведение выборов. Плюс по его просьбе я передал все билборды "Укрбуда" для избирательной кампании Холодова. Холодов говорил, что у него 25 депутатов, свой депутатский корпус, плюс он хвастался, что они кумовья с Медведчуком", - утверждает Микитась.

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Он добавил, что после выборов Холодов не вспомнил о взятых на себя обязательствах помогать "Укрбуду" решать проблемы.

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