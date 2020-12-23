В Карпатах созданы спецбригады для охраны хвойных деревьев от браконьеров

Лесной охраной проводятся рейды по выявлению незаконных рубок новогодних елок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГП Гринявское лесное хозяйство в Facebook

Так, с целью недопущения самовольной вырубки, лесной охраной ГП "Гринявский лесхоз" с привлечением сотрудников полиции, созданы специальные рейдовые бригады по охране хвойных насаждений и предупреждения правонарушений.

"Ежегодно находятся любители незаконно срубить елку себе, а то и на продажу. Хотим предостеречь этих горе-заготовителей от подобных действий. Работники лесной охраны осуществляют постоянное патрулирование лесных массивов. Поэтому, лесоводы напоминают, что самовольная рубка новогодних елок, в соответствии со ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, влечет наложение админштрафа на гражданина от 510 до 1020 гривен и должностных лиц от 850 до 5100 гривен за одно дерево и возмещение причиненных убытков, зависят от диаметра пня дерева", - сказано в сообщении.

Так работниками лесной охраны во время проведения рейда 21 декабря был обнаружен "елочный браконьер" в Гостивецком лесничестве и был составлен на правонарушителя админпротокол, им уплачен штраф.

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"Дополнительно отмечаем, что значительно проще и безопаснее купить легально новогоднюю елку чем пробовать незаконно рубить хвойное дерево", - отметили в лесной охране.



