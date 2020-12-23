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В Карпатах созданы спецбригады для охраны хвойных деревьев от браконьеров

В Карпатах созданы спецбригады для охраны хвойных деревьев от браконьеров

Лесной охраной проводятся рейды по выявлению незаконных рубок новогодних елок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГП Гринявское лесное хозяйство в Facebook

Так, с целью недопущения самовольной вырубки, лесной охраной ГП "Гринявский лесхоз" с привлечением сотрудников полиции, созданы специальные рейдовые бригады по охране хвойных насаждений и предупреждения правонарушений.

"Ежегодно находятся любители незаконно срубить елку себе, а то и на продажу. Хотим предостеречь этих горе-заготовителей от подобных действий. Работники лесной охраны осуществляют постоянное патрулирование лесных массивов. Поэтому, лесоводы напоминают, что самовольная рубка новогодних елок, в соответствии со ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, влечет наложение админштрафа на гражданина от 510 до 1020 гривен и должностных лиц от 850 до 5100 гривен за одно дерево и возмещение причиненных убытков, зависят от диаметра пня дерева", - сказано в сообщении.

Так работниками лесной охраны во время проведения рейда 21 декабря был обнаружен "елочный браконьер" в Гостивецком лесничестве и был составлен на правонарушителя админпротокол, им уплачен штраф.

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"Дополнительно отмечаем, что значительно проще и безопаснее купить легально новогоднюю елку чем пробовать незаконно рубить хвойное дерево", - отметили в лесной охране.


В Карпатах созданы спецбригады для охраны хвойных деревьев от браконьеров 01
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Топ комментарии
+6
То есть, когда вековые леса вырубают гектарами и гонят в ЕС как "дрова" - это не повод организовывать рейды для охраны лесов? А когда идут за 1-2 метровыми елками - это кошмар, нужны спецбригады. Странно что еще Нацгвардию и ВСУ не привлекли.
Нет, понятно, и то и другое - правонарушение, которое нужно пресекать. Но вы или крестик снимите или трусы наденьте. Охраняйте лес от всех браконьеров, а не только от охотников за новогодними елками
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23.12.2020 08:39
+3
Там вже немає що охороняти, бариги при Пєці і Зе все вирубали.
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23.12.2020 07:49
+3
У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів - Цензор.НЕТ 55
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23.12.2020 09:22
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Там вже немає що охороняти, бариги при Пєці і Зе все вирубали.
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23.12.2020 07:49 Ответить
Так руками місцевих миколи і гаврили і рубають. А були б патріотами спалили би ліси , бо ліс після пожежі відновлюється швидше
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23.12.2020 09:59 Ответить
Правильно-правильно. Каждому бойцу спецбригад, шоб лучше охраняли, по две брендовых высокомощных бензопилы, по три запасные шины и по пять цепей к бензопилам - если процесс нельзя пресечь, то его следует возглавить.
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23.12.2020 07:54 Ответить
І назвати спецбригади "Husquarna" і "Stihl"
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23.12.2020 08:26 Ответить
Нічого іншого крім сміху правда крізь сльози ця "новина" в мене не викликає!!!
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23.12.2020 08:29 Ответить
Вірніше спецбригади з охорони пеньків від дерев.
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23.12.2020 08:32 Ответить
То есть, когда вековые леса вырубают гектарами и гонят в ЕС как "дрова" - это не повод организовывать рейды для охраны лесов? А когда идут за 1-2 метровыми елками - это кошмар, нужны спецбригады. Странно что еще Нацгвардию и ВСУ не привлекли.
Нет, понятно, и то и другое - правонарушение, которое нужно пресекать. Но вы или крестик снимите или трусы наденьте. Охраняйте лес от всех браконьеров, а не только от охотников за новогодними елками
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23.12.2020 08:39 Ответить
Тобто ще одна корупційна структура.
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23.12.2020 08:42 Ответить
Партизаны, начало...
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23.12.2020 08:44 Ответить
Надо б...дь в Киеве было пару лет назад создать спецбригады для охраны людей от кловунов...
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23.12.2020 09:06 Ответить
У лісі, лісі темному,
З часів криївок днів
Росла собі ялинонька,
І зайчик з нею жив.
Ой снігу, снігу білого
насипала зима!
Прибіг сховатись заїнька -
А ялиноньки нема.
Ішов тим лісом вуйко дід,
червоний в нього ніс.
Ялиноньку на баланс порізав
А бакси в дім приніс.
Стоять Карпати лисі,
Немов загін пройшов СС
Дивись - твоя ялинонька
Горить в котлах ЄС!
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23.12.2020 09:20 Ответить
Та СС-су твоя елка не нужна даже с доплатой, они кацапню мочили
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23.12.2020 09:27 Ответить
У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів - Цензор.НЕТ 55
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23.12.2020 09:22 Ответить
почему бригады созданы только в Карпатах ? В одесской обл. быдло уже пилит сосны как в последний день. Сельсоветам, леспромхозам пох
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23.12.2020 09:32 Ответить
Рєйді - то іздєц як круто. То перемога
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23.12.2020 09:48 Ответить
Пеньки будут охранять спецбригады?
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23.12.2020 10:35 Ответить
а саджати дерева не пробували?
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23.12.2020 10:35 Ответить
Они охранять будут, шоб потом было шо пилить. Или летом тоже такие бригады будут Карпаты охранять?
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23.12.2020 14:25 Ответить
 
 