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В Украине начали тестировать школьные электронные журналы и дневники, - Минобразования

В Украине начали тестировать школьные электронные журналы и дневники, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины ввело в опытную эксплуатацию программный модуль электронных дневников и журналов заведений общего среднего образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Е-журнал является одной из частей автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента, разработанного на базе Института образовательной аналитики. Использование электронных журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе на любых гаджетах", - сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Отмечается, что доступ к электронным журналам и е-дневникам будет происходить с помощью платформы.

На данный момент протестирован интерфейс, через который можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания. Вся информация будет заполняться учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить к ней доступ.

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"Разработчики также позаботились о безопасности. Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента, на базе которого будут работать электронные журналы и дневники, имеет комплексную систему защиты информации (КСЗИ) и соответствующий сертификат Государственной службы специальной связи. Все данные тщательно защищены, а доступ к ним разграничен в соответствии с полномочиями ответственных работников", - говорится в сообщении.
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Бедные учителя. Двойная работа. Скоро тех учителей невозможно будет днём с огнём найти.
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23.12.2020 11:02 Ответить
чом це бідні, у них ЗП 4000$
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23.12.2020 12:09 Ответить
С Міносвіти хоч одному вчителеві, ну хай не вчителеві, а на клас, купило комп'ютер і оплачує двойну роботу, по паперу і по онлайн!
Хрена, зелебенські два роки морозять зарплату, якби не папереднікі, то в учителя і до цього часу було б 4500 грн.зарплати!
Доексплуатовують старе дрантя, що залишилось в школі, а потім з вулиці набиратимуть педагогів, бо в техроба буде 6000 грн., а в учителя 8000 грн., то якого хрена жо...у рвать!
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23.12.2020 11:19 Ответить
стосовно подвійної роботи не зовсім зрозуміло, а щодо т.з. е-журналів, то це нова тема відмити бабло. навіщо купувати компи в школи, якщо можна на сотні мільйонів замовити програму і планшети чи ще якусь фігню
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23.12.2020 12:11 Ответить
Давно подобные системы в Украине работают.
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23.12.2020 17:22 Ответить
 
 