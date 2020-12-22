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Минобразования (1731) Шкарлет (297)

Минобразования хочет ввести педагогическую интернатуру и запустить е-систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов

Минобразования хочет ввести педагогическую интернатуру и запустить е-систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов

Министерство образование и науки Украины работает над введением педагогической интернатуры и запуском электронной системы мониторинга за трудоустройством выпускников высших учебных заведений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, среди основных целей Минобазования в сфере общего среднего образования, над которыми работает ведомство: утверждение образовательной программы для 5-9 классов, которая будет отвечать государственному стандарту базового общего среднего образования; продолжение реализации программы "Способная школа для лучших результатов"; работа над повышением оплаты труда для педагогов; введение педагогической интернатуры.

Среди целей в сфере профессионального перед высшим и высшего образования, над которыми работает Минобразования: утверждение и внедрение Стратегии развития высшего образования на 2021-2031гг; внедрение электронного лицензирования деятельности в сфере высшего образования; подписание кредитного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для поддержки реформ в сфере высшего образования; осуществление запуска электронной системы мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений; разработка и запуск Единой межведомственной электронной платформы в сфере набора иностранных студентов.

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Среди целей министерства в сфере науки и инноваций: обеспечения процедуры присоединения к Рамочной программе исследований и инноваций Европейского Союза "Горизонт Европа"; утверждение государственной целевой научно-технической программы полярных исследований; совершенствование механизмов и инструментов реализации права участников образовательного процесса и научных работников на академическую мобильность; разработка новой системы приоритетных направлений развития науки и инновационной деятельности, ориентированных на достижение целей устойчивого развития; обновление и утверждение Дорожной карты интеграции Украины в Европейское исследовательское пространство.

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Топ комментарии
+4
Советский чиновник Шкарлет наращивает коррупционный ресурс выдумывая всякие "интернатуры", остальное дымовая завеса, пустопорожняя болтовня и имитация.
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22.12.2020 12:05
+1
ё-система, почему-то сразу с касапским ё-мобилем ассоциируется..
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22.12.2020 12:05
+1
На копієчку Шкарлетові. Він же вже міністр, як росіяни і хотіли.
До речі, ВР проголосувала таки і за російський закон по контролю в інтернеті. І розмови по мобілці тепер будуть писатися, а далі передаватися в СБУ. А ще далі- в ФСБ.
Наголосували?
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22.12.2020 12:09
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Советский чиновник Шкарлет наращивает коррупционный ресурс выдумывая всякие "интернатуры", остальное дымовая завеса, пустопорожняя болтовня и имитация.
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22.12.2020 12:05 Ответить
а вчителі із вузів виходять лише на 50% готові. В методиці викладання розбіраються, у законах нулячі як пробірки. а щоб з"єднати психологію, методику і закони - то вообще вища математика.
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22.12.2020 12:17 Ответить
і постає питання, чи буде толк із інетернатури, коли у школі не кращі за випущених із вузів. система то обособлена, сама собі у своєму соку. трактують закони як хочуть, бо ніхто не може надати цетралізовану консультацію, та і ту окремі педкороновані умудряються по совєму трактувати.
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22.12.2020 12:20 Ответить
толк в том, чтобы разорвать давно уже всем известный замкнутый крг - а миенно - если нет опыта то и не получишь опыта и соотвтеттвенно не получишь работы, потому что на работу не берут без опыта. А интернатура нужна чтобы дать таки этот опыт, ну хоть немного начать.
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22.12.2020 15:33 Ответить
як це нєт опьіта и не палучиш? ідуть і працюють без досвіду і отримують його через пень-колоду. Ще декани заловлюють по коридорам і заганяють на смотрини у той кабінет, де проводиться одягання хомутів. коли оточуючі такіж лохи, то трактують як хочуть і як вигідно вчителю. коли у оточуючих є досвід і вони бачуть, що вчилка тупить, починають про то казать, а уся вчительська рать тупенька, і починає захищати свою тупеньку вчилку, виходить скандал, бо по логіці тупеньких вчилок це називається "неповага до того брєда, який воно несе у дитячі маси" формуючи зелених придурків. а тепер скажи мені у кого там у школі чи методистів є потрібний досвід, коли вони окрім совка нічого не бачили-совок у вузі, совок був будучі учнями, совок будучи вчителем? якщо вже і інтернатура, то хоча б 1 семестр не в Україні.
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22.12.2020 17:37 Ответить
оце вона з великого розуму меле? оце вона з великого розуму не допускає хоч на мить, що у молоді є реально власна думка, а не як у неї - наганяй від директриси?????
Міносвіти хоче запровадити педагогічну інтернатуру і запустити е-систему моніторингу працевлаштування випускників вишів - Цензор.НЕТ 9160"
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22.12.2020 17:42 Ответить
ё-система, почему-то сразу с касапским ё-мобилем ассоциируется..
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22.12.2020 12:05 Ответить
На копієчку Шкарлетові. Він же вже міністр, як росіяни і хотіли.
До речі, ВР проголосувала таки і за російський закон по контролю в інтернеті. І розмови по мобілці тепер будуть писатися, а далі передаватися в СБУ. А ще далі- в ФСБ.
Наголосували?
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22.12.2020 12:09 Ответить
" над которыми работает Минобразования"
Над чем работает, извините?
" подписание кредитного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для поддержки реформ в сфере высшего образования...."

Ага, панятно..
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22.12.2020 12:12 Ответить
Выпускник ВУЗа после ВУЗа никому не нужен потому что нет опыта и без опыта никуда не возьмут чтобы набраться опыта. Они не могут начать, и по итогу сидят с кислыми лицами да торгуют по мебельным магазинам. Замкнутый круг.
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22.12.2020 15:31 Ответить
 
 