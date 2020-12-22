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Міносвіти (1404) Шкарлет (353)

Міносвіти хоче запровадити педагогічну інтернатуру і запустити е-систему моніторингу працевлаштування випускників вишів

Міносвіти хоче запровадити педагогічну інтернатуру і запустити е-систему моніторингу працевлаштування випускників вишів

Міністерство освіти і науки України працює над запровадженням педагогічної інтернатури і запуском електронної системи моніторингу за працевлаштуванням випускників вищих навчальних закладів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, серед основних цілей Міносвіти у сфері загальної середньої освіти, над якими працює відомство: затвердження освітньої програми для 5-9 класів, яка буде відповідати державному стандарту базової загальної середньої освіти; продовження реалізації програми "Здібна школа для кращих результатів"; робота над підвищенням оплати праці для педагогів; запровадження педагогічної інтернатури.

Серед цілей в сфері професійної перед вищою і вищої освіти, над якими працює Міносвіти: затвердження та впровадження Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 рр.; впровадження електронного ліцензування діяльності у сфері вищої освіти; підписання кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку для підтримки реформ у сфері вищої освіти; здійснення запуску електронної системи моніторингу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; розробка і запуск Єдиної міжвідомчої електронної платформи в сфері набору іноземних студентів.

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Серед цілей міністерства у сфері науки та інновацій: забезпечення процедури приєднання до Рамкової програми досліджень та інновацій Європейського Союзу "Горизонт Європа"; затвердження державної цільової науково-технічної програми полярних досліджень; вдосконалення механізмів та інструментів реалізації права учасників освітнього процесу і наукових працівників на академічну мобільність; розробка нової системи пріоритетних напрямків розвитку науки та інноваційної діяльності, орієнтованих на досягнення цілей сталого розвитку; оновлення та затвердження Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору.

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Топ коментарі
+4
Советский чиновник Шкарлет наращивает коррупционный ресурс выдумывая всякие "интернатуры", остальное дымовая завеса, пустопорожняя болтовня и имитация.
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22.12.2020 12:05
+1
ё-система, почему-то сразу с касапским ё-мобилем ассоциируется..
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22.12.2020 12:05
+1
На копієчку Шкарлетові. Він же вже міністр, як росіяни і хотіли.
До речі, ВР проголосувала таки і за російський закон по контролю в інтернеті. І розмови по мобілці тепер будуть писатися, а далі передаватися в СБУ. А ще далі- в ФСБ.
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22.12.2020 12:09
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Советский чиновник Шкарлет наращивает коррупционный ресурс выдумывая всякие "интернатуры", остальное дымовая завеса, пустопорожняя болтовня и имитация.
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22.12.2020 12:05 Відповісти
а вчителі із вузів виходять лише на 50% готові. В методиці викладання розбіраються, у законах нулячі як пробірки. а щоб з"єднати психологію, методику і закони - то вообще вища математика.
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22.12.2020 12:17 Відповісти
і постає питання, чи буде толк із інетернатури, коли у школі не кращі за випущених із вузів. система то обособлена, сама собі у своєму соку. трактують закони як хочуть, бо ніхто не може надати цетралізовану консультацію, та і ту окремі педкороновані умудряються по совєму трактувати.
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22.12.2020 12:20 Відповісти
толк в том, чтобы разорвать давно уже всем известный замкнутый крг - а миенно - если нет опыта то и не получишь опыта и соотвтеттвенно не получишь работы, потому что на работу не берут без опыта. А интернатура нужна чтобы дать таки этот опыт, ну хоть немного начать.
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22.12.2020 15:33 Відповісти
як це нєт опьіта и не палучиш? ідуть і працюють без досвіду і отримують його через пень-колоду. Ще декани заловлюють по коридорам і заганяють на смотрини у той кабінет, де проводиться одягання хомутів. коли оточуючі такіж лохи, то трактують як хочуть і як вигідно вчителю. коли у оточуючих є досвід і вони бачуть, що вчилка тупить, починають про то казать, а уся вчительська рать тупенька, і починає захищати свою тупеньку вчилку, виходить скандал, бо по логіці тупеньких вчилок це називається "неповага до того брєда, який воно несе у дитячі маси" формуючи зелених придурків. а тепер скажи мені у кого там у школі чи методистів є потрібний досвід, коли вони окрім совка нічого не бачили-совок у вузі, совок був будучі учнями, совок будучи вчителем? якщо вже і інтернатура, то хоча б 1 семестр не в Україні.
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22.12.2020 17:37 Відповісти
оце вона з великого розуму меле? оце вона з великого розуму не допускає хоч на мить, що у молоді є реально власна думка, а не як у неї - наганяй від директриси?????
Міносвіти хоче запровадити педагогічну інтернатуру і запустити е-систему моніторингу працевлаштування випускників вишів - Цензор.НЕТ 9160"
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22.12.2020 17:42 Відповісти
ё-система, почему-то сразу с касапским ё-мобилем ассоциируется..
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22.12.2020 12:05 Відповісти
На копієчку Шкарлетові. Він же вже міністр, як росіяни і хотіли.
До речі, ВР проголосувала таки і за російський закон по контролю в інтернеті. І розмови по мобілці тепер будуть писатися, а далі передаватися в СБУ. А ще далі- в ФСБ.
Наголосували?
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22.12.2020 12:09 Відповісти
" над которыми работает Минобразования"
Над чем работает, извините?
" подписание кредитного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для поддержки реформ в сфере высшего образования...."

Ага, панятно..
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22.12.2020 12:12 Відповісти
Выпускник ВУЗа после ВУЗа никому не нужен потому что нет опыта и без опыта никуда не возьмут чтобы набраться опыта. Они не могут начать, и по итогу сидят с кислыми лицами да торгуют по мебельным магазинам. Замкнутый круг.
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22.12.2020 15:31 Відповісти
 
 