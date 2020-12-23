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школа (2181) електронні послуги (180) Шкарлет (353)

В Україні почали тестувати шкільні електронні журнали та щоденники, - Міносвіти

В Україні почали тестувати шкільні електронні журнали та щоденники, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України ввело в дослідну експлуатацію програмний модуль електронних щоденників і журналів закладів загальної середньої освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це державна розробка, над якою працювала команда Міністерства освіти і науки України. Е-журнал є однією з частин автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, розробленого на базі Інституту освітньої аналітики. Використання електронних журналів і е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптований до роботи на будь-яких гаджетах", - повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Зазначається, що доступ до електронних журналів і е-щоденників відбуватиметься за допомогою платформи.

На цей момент протестовано інтерфейс, через який можна буде отримати доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання. Вся інформація заповнюватиметься вчителями, а за допомогою логіна і пароля батьки та учні зможуть отримати до неї доступ.

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"Розробники також подбали про безпеку. Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту, на базі якого працюватимуть електронні журнали та щоденники, має комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) і відповідний сертифікат Державної служби спеціального зв'язку. Всі дані ретельно захищені, а доступ до них розмежований відповідно до повноважень відповідальних працівників", - йдеться в повідомленні.

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Бедные учителя. Двойная работа. Скоро тех учителей невозможно будет днём с огнём найти.
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23.12.2020 11:02 Відповісти
чом це бідні, у них ЗП 4000$
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23.12.2020 12:09 Відповісти
С Міносвіти хоч одному вчителеві, ну хай не вчителеві, а на клас, купило комп'ютер і оплачує двойну роботу, по паперу і по онлайн!
Хрена, зелебенські два роки морозять зарплату, якби не папереднікі, то в учителя і до цього часу було б 4500 грн.зарплати!
Доексплуатовують старе дрантя, що залишилось в школі, а потім з вулиці набиратимуть педагогів, бо в техроба буде 6000 грн., а в учителя 8000 грн., то якого хрена жо...у рвать!
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23.12.2020 11:19 Відповісти
стосовно подвійної роботи не зовсім зрозуміло, а щодо т.з. е-журналів, то це нова тема відмити бабло. навіщо купувати компи в школи, якщо можна на сотні мільйонів замовити програму і планшети чи ще якусь фігню
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23.12.2020 12:11 Відповісти
Давно подобные системы в Украине работают.
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23.12.2020 17:22 Відповісти
 
 