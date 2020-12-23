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консульство (467) Польша (8154) Дещица (215)

В Польше необходимо открыть еще два-три украинских генконсульства, - Дещица

В Польше необходимо открыть еще два-три украинских генконсульства, - Дещица

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что из-за роста количества украинцев в Польше для обеспечения граждан надлежащим и качественным консульским обслуживанием необходимо открыть еще два-три генконсульства.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем, что вскоре удастся открыть генконсульство Украины во Вроцлаве. Постараемся как можно быстрее наладить его функционирование. Объективно есть потребность в открытии еще одного-двух консульских учреждений на западе и севере Польши, например в Щецине и Познан", - сообщил Дещица.

Отмечается, что в июле этого года открыто новое здание консульского отдела посольства, где можно принимать большее количество лиц в комфортных условиях. Кроме того, в украинском консульствах в Варшаве, Гданске, Кракове и Люблине расширен состав консульских работников. Впрочем, в условиях значительного роста количества украинцев в Польше этого уже недостаточно.

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Пану Андрію респект !!)))
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23.12.2020 10:55 Ответить
Дещица был бы лучший глава МИД Украины. Он еще с 2014-го точно знает, что Путлер *****.
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23.12.2020 10:59 Ответить
зеля никогда не назовет путлера #уйлом ибо потом прийдется извиняться перед кадыровым
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23.12.2020 11:09 Ответить
между нами говоря, зеля сам *****.
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23.12.2020 11:11 Ответить
та он и на ***** не тянет,так ******** мелкий
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23.12.2020 12:44 Ответить
 
 