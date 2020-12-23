В Польше необходимо открыть еще два-три украинских генконсульства, - Дещица

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что из-за роста количества украинцев в Польше для обеспечения граждан надлежащим и качественным консульским обслуживанием необходимо открыть еще два-три генконсульства.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем, что вскоре удастся открыть генконсульство Украины во Вроцлаве. Постараемся как можно быстрее наладить его функционирование. Объективно есть потребность в открытии еще одного-двух консульских учреждений на западе и севере Польши, например в Щецине и Познан", - сообщил Дещица.

Отмечается, что в июле этого года открыто новое здание консульского отдела посольства, где можно принимать большее количество лиц в комфортных условиях. Кроме того, в украинском консульствах в Варшаве, Гданске, Кракове и Люблине расширен состав консульских работников. Впрочем, в условиях значительного роста количества украинцев в Польше этого уже недостаточно.

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