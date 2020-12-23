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консульство (306) Польща (8267) Дещиця (109)

У Польщі необхідно відкрити ще два-три українські генконсульства, - Дещиця

У Польщі необхідно відкрити ще два-три українські генконсульства, - Дещиця

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що через зростання кількості українців у Польщі для забезпечення громадян належним і якісним консульським обслуговуванням необхідно відкрити ще два-три генконсульства.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Очікуємо, що вже невдовзі вдасться відкрити генконсульство України у Вроцлаві. Намагатимемося якнайшвидше налагодити його функціонування. Об’єктивною є потреба відкриття ще однієї-двох консульських установ на заході і півночі Польщі, наприклад у Щецині та Познані", - повідомив Дещиця.

Зазначається, що в липні цього року відкрито нове приміщення консульського відділу посольства, де можна приймати більшу кількість осіб у комфортніших умовах. Крім того, в українських консульствах у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні дещо розширено склад консульських працівників. Утім, в умовах значного зростання кількості українців у РП цього вже недостатньо.

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Пану Андрію респект !!)))
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23.12.2020 10:55 Відповісти
Дещица был бы лучший глава МИД Украины. Он еще с 2014-го точно знает, что Путлер *****.
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23.12.2020 10:59 Відповісти
зеля никогда не назовет путлера #уйлом ибо потом прийдется извиняться перед кадыровым
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23.12.2020 11:09 Відповісти
между нами говоря, зеля сам *****.
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23.12.2020 11:11 Відповісти
та он и на ***** не тянет,так ******** мелкий
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23.12.2020 12:44 Відповісти
 
 